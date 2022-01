Cervia Milano Marittima. Il ristorante ‘Spadafino’ ha donato il Cenone di fine anno alla mensa Amica.

Si tratta di una comunicazione ufficiale della Commissione europea, dove si indicano le nuove linee guida per una 'comunicazione inclusiva'. In un documento per circolazione interna titolato #UnionOfEquality. European Commission Guidelines for Inclusive Communication, vengono indicati i criteri da adottare per i dipendenti della Commissione nella comunicazione esterna ed interna. Perchè come sottolinea in premessa la commissaria per l'uguaglianza Helena Dalli ' dobbiamo sempre offrire una comunicazione inclusiva, garantendo così che tutti siano apprezzati e riconosciuti in tutto il nostro materiale indipendentemente dal sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale'. Per raggiungere l'obiettivo la Commissione indica una serie di regole. Che approfondiamo. Ma non Non occorre andare oltre per capire che dietro la ridefinizione del linguaggio si cela la volontà ( di una minoranza estrema e determinata ) di cambiare ad usum proprium la società europea, i suoi valori, le sue usanze e le sue conquiste. In particolare cristiani/e, come emerge chiaramente dal capitolo dedicato alle 'culture, stili di vita o credenze'. Dove la Commissione europea tiene a sottolineare di 'evitare di considerare che chiunque sia cristiano' perciò 'non tutti celebrano le vacanze natalizie (...) bisogna essere sensibili al fatto che le persone abbiano differenti tradizioni religiose'. Cristiani/e che, come dimostra con più costrutto e credibilità l'impegno quotidiano di papa Francesco, d'essere figli tutti dello stesso Padre lo sanno da secoli. In nome dell'inclusività la Commissione europea arriva perfino a cancellare il Natale , dei cristiani è ovvio, invitando a non utilizzare la frase 'il periodo natalizio può essere stressante' ma dire 'il periodo delle vacanze può essere stressante'. In pratica, con il richiamo all'inclusività quale valore assoluto, a fare le spese di questo modo di pensare è il cristianesimo, con tutto quello che è stato e che è, in ogni angolo della Terra. In nome di una fantomatica eguaglianza anche i nomi cristiani vanno banditi. Perciò, invece di 'Maria e Giovanni ', bisognerà dire 'Malika e Giulio'. E non andiamo oltre. Magari fino al punto dove la tragedia lascia lo spazio alla farsa. Eppoi sono proprio convinti codesti 'fenomeni/e' che per realizzare una nuova Nazione come potrebbe la grande Europa, piuttosto che sradicare radici non occorra meglio attecchire quelle che, con inevitabile travaglio, individuati errori ed orrori, alimentano e tratteggiano da secoli anima e volto di un Continente che sono/siamo ( proprio) sicuri possa far a meno della luce di quella cometa che in una notte di Palestina ha illuminato l'avvento sulla terra del ' figlio di Dio fatto uomo'? Buon Natale a tutti!