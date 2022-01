Cattolica. Lo ‘Zoo di vetro’ di Tennessee Williams. Al teatro ‘Della Regina’, regia di Leonardo Lidi.

LoZooDiVetro_Foto_01_FotoMasiarPasquali-min

Cattolica (RN), 25 gennaio 2022 – Venerdì 28 gennaio (ore 21.15) al Teatro della Regina di Cattolica va in scena Lo zoo di vetro, di Tennessee Williams, con l’adattamento e la regia a cura di Leonardo Lidi, prodotto da LAC Lugano Arte e Cultura.

Vincitore della sezione College che la Biennale Teatro di Venezia dedica ai giovani registi under 30, Leonardo Lidi debutta a Lugano con Lo zoo di vetro, prova registica importante di cui firma anche l’adattamento drammaturgico.

Opera teatrale del celeberrimo drammaturgo e sceneggiatore statunitense Tennessee Williams, la storia, dalla chiara impronta autobiografica, racconta le vicende della famiglia Wingfield composta dalla madre Amanda e dai suoi due figli, Tom e Laura, ragazza timida e claudicante.

Abbandonata dal marito, Amanda deve affrontare le difficoltà, i timori e le ansie che le derivano dal desiderio di assicurare un futuro sereno ai suoi figli. Una storia che è entrata a fare parte della memoria di tutti noi anche grazie a numerose versioni cinematografiche; una tra tutte quella che Paul Newman diresse nel 1987 di cui furono protagonisti Joanne Woodward e John Malkovich.

Note di regia di Leonardo Lidi

È come se stessi affrontando un divertito viaggio personale attraverso le famiglie del Teatro. Dopo aver recitato negli Atridi in Santa Estasi di Antonio Latella il ruolo del padre Agamennone e dopo aver messo in scena Spettri di Ibsen e il focolare della famiglia Alving alla Biennale Teatro di Venezia, mi sembrava il momento di bussare alla porta di un’altra casa fondamentale per il mio percorso formativo: i Wingfield.

Lo zoo di vetro, il testo più autobiografico di Tennessee Williams, mi permette di continuare questa ricerca tra le dinamiche più basilari ed elementari del nostro inizio e di farlo in maniera attiva, scomponendo e toccando senza preoccupazioni l’universo proposto dall’autore. Come si muove la famiglia nel tempo? Come si sposta il teatro tra i secoli?

Il dramma borghese necessita di limiti dettati (anche) dall’amore e analizzare di volta in volta lo spessore delle pareti che ci circondano resta il mio interesse prioritario in questa esperienza registica. Tom/Tennessee, come suo padre, apprende l’arte del fuggire, ma rimane comunque ingabbiato in un album di fotografie, vive costantemente in un limbo tra i tempi e l’unica cosa che può fare per tentare di progredire e di raggiungere un nuovo luogo è raccontare al pubblico un pezzo della propria storia. Ma dove andiamo, quando camminiamo nel buio del futuro?

CREDITI

Lo zoo di vetro

di Tennessee Williams

adattamento e regia Leonardo Lidi

dalla traduzione di Gerardo Guerrieri

con (in ordine alfabetico) Lorenzo Bartoli, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Anahì Traversi

scene e light design Nicolas Bovey

costumi Aurora Damanti

sound design Dario Felli

produzione LAC Lugano Arte e Cultura

in coproduzione con Teatro Carcano Centro d’Arte contemporanea, TPE – Teatro Piemonte Europa in collaborazione con Centro teatrale Santacristina

Lo zoo di vetro viene presentato per gentile concessione della University of the South, Sewanee, Tennessee.

Prossimi appuntamenti: giovedì 10 febbraio, Teatro della Regina, UN BÈS – ANTONIO LIGABUE, di e con Mario Perrotta, produzione Teatro dell’Argine.

INFO E BIGLIETTERIA

La vendita di biglietti e carnet per gli spettacoli da gennaio ad aprile 2022 è aperta a tutti presso il Teatro della Regina e online su http://www.vivaticket.it.

APERTURA BIGLIETTERIA

Martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30

Sabato dalle 10 alle 13

Nei giorni di spettacolo, oltre ai consueti orari di apertura, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.

Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it

Facebook e Instagram @teatrodellaregina

TEATRO DELLA REGINA, Ufficio Cinema –Teatro, piazza della Repubblica, 28/29 – Cattolica (RN).

Tel. 0541/966778 – e-mail: info@teatrodellaregina.it;

SALONE SNAPORAZ, piazza del Mercato, 14 – Cattolica (RN). Tel. 0541/960456 (nelle sere di spettacolo, a partire dalle ore 20).

Ti potrebbe interessare anche...