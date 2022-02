Roma.Save the Children: grande apprezzamento per il discorso d’insediamento del Presidente.

savethechildern.it images

ROMA. Save the Children ha espresso grande apprezzamento per il discorso di insediamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, auspicando che le priorità da lui indicate siano faro per le istituzioni e per tutti coloro che possono dare il proprio contributo per la costruzione del presente e del futuro dell’Italia.

“Il futuro di un Paese come sottolineato dal presidente Mattarella- passa attraverso il contrasto di qualsiasi forma di disuguaglianza sociale e il riconoscimento della dignità di ogni essere umano” commenta Claudio Tesauro, presidente di Save the Children .

“Le parole di Mattarella sono fondamentali e sollecitano tutti a intervenire immediatamente per far sì che l’Italia abbia come suo metro di valore la dignità delle persone.

Facciamo nostro il messaggio del Presidente, impegnandoci per un Paese che rispetti i diritti di tutti i bambini e le bambine, superando le gravi disuguaglianze sociali ed educative che oggi ostacolano la loro crescita. Siamo fermamente convinti che, contrastando concretamente la povertà educativa e l’abbandono scolastico, si impedirà a tanti giovani di essere ingabbiati in lavori precari, malpagati e in quelle che Mattarella ha definito ‘periferie esistenziali’.

Auspichiamo, infine, che il forte monito relativo alla responsabilità dell’Europa e dell’Italia di difendere il diritto alla vita e assicurare la dignità alle persone in fuga da guerra e povertà endemica, si traduca in atti concreti e che si rafforzi al contempo l’impegno a combattere senza tregua la tratta e la schiavitù degli esseri umani, a partire dai bambini” aggiunge Claudio Tesauro.

