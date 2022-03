Lugo. Incontri per una settimana (e oltre) alla biblioteca Trisi. Nasce il gruppo di lettura per adolescenti.

comunelugo.ra.it download

LUGO. Settimana importante alla biblioteca Trisi, dove debutta un nuovo gruppo di lettura formato da adolescenti. Teen Track – Il gruppo di lettura per ragazze e ragazzi si ritroverà giovedì 17 marzo alle 17 in biblioteca.

L’obiettivo di Teen Track è condividere storie, racconti e passioni. Le ragazze e i ragazzi scelgono insieme cosa leggere, si ritrovano una volta al mese in biblioteca per chiacchierare e parlare di ciò che si è letto e di quello che si è apprezzato o no. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca via whatsapp al 339 5380983.

Prosegue il ciclo di appuntamenti de La biblioteca in gioco.

Tutti i mercoledì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, presso la biblioteca Trisi. Tutti i venerdì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30, presso la Biblioteca di Voltana.

I pomeriggi delle nostre biblioteche sono dedicati ai giochi da tavolo. Per divertirsi tutti insieme all’insegna dello svago e della creatività.

Gli incontri sono rivolti a ragazze e ragazzi a partire da 10 anni. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0545 / 38556 o via whatsapp il 339 5380983.

Per la sede di Voltana chiamare lo 0545 38169 durante gli orari di apertura.

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il prossimo 24 marzo in Biblioteca alle 17.30 si parla di…acqua.

Facciamo tesoro dell’oro blu! Un incontro pubblico dedicato all’acqua potabile, un bene prezioso e non rinnovabile!

Cosa sappiamo di come arriva nelle nostre case? Come risparmiarla e come evitare di inquinarla? Un incontro pubblico in collaborazione con Hera per sviluppare buone pratiche per salvaguardare il nostro patrimonio idrico, e risparmiare sulla bolletta. L’incontro vedrà la partecipazione di Claudio Anzalone, dirigente direzione Acqua di Hera Spa Introdurranno l‘assessora Anna Giulia Gallegati e l’assessora Maria Pia Galletti.

Ti potrebbe interessare anche...