Rimini. X edizione del ‘Gelato day’ al Sigep. Aperte le porte ai laboratori dei gelatai dell’intera Europa.

02 Premiazione Silvia Chirico al SIGEP

Rimini, 15 marzo 2022 – A pochi giorni dal suo decimo anniversario, la Giornata europea del gelato artigianale, unica giornata che il Parlamento europeo abbia mai dedicato a un alimento, celebrata in tutto il Vecchio Continente il 24 marzo di ogni anno per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto e di tutta la sua filiera, è approdata alla 43° edizione di SIGEP, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group.

Qui, lunedì 14 marzo, Artglace ha presentato ufficialmente la seconda edizione del videocontest Gelato Day, che chiama a raccolta tutti i gelatieri d’Europa per realizzare un video di 90 secondi in cui mostrare la preparazione di ‘Dolce sinfonia‘, il Gusto dell’anno 2022 a base di cioccolato, nocciole, ricotta fresca e fichi sciroppati al rhum. Dopo la prima selezione conclusasi il 14 marzo, prende il via da oggi la seconda selezione a cui, fino al 30 settembre, tutti i gelatieri europei possono partecipare gratuitamente. I video inviati saranno valutati da una giuria di esperti che voterà originalità della presentazione, qualità del video, illustrazione del processo produttivo, estetica e decorazione della vaschetta.

Per ognuna delle due selezioni, verrà decretato un video ‘vincitore’, a cui se ne aggiungerà un terzo selezionato in base al punteggio conseguito nella classifica generale (regolamento completo sul sito www.gelato-day.com).

Non solo: tutti i video ricevuti da Artglace – compresi i ‘fuori concorso’ eventualmente inviati da gelatieri al di fuori dell’Europa – saranno pubblicati sul canale YouTube del Gelato Day, dando la possibilità a tutti i golosi del mondo di entrare nei laboratori e scoprire il lavoro, la maestria e la creatività che stanno dietro ad un’ottima vaschetta di gelato.

Il videocontest Gelato Day 2022 arriva dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione del concorso – lanciata lo scorso anno con protagonista il ‘Mantecado’, Gusto dell’anno 2021 – che si è rivelato un vero e proprio racconto, fatto di immagini, dell’intera filiera del gelato, dagli allevamenti ai contadini, dai macchinari ai banconi.

Originalità, tradizioni, territorio, materia prima, creatività, professionalità: dai numerosi contenuti pervenuti per il contest 2021 sono infatti emerse alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l’arte dei mastri gelatieri europei (e non solo).

Con i propri video, i partecipanti hanno aperto le porte dei propri laboratori accompagnando in un viaggio alla scoperta delle migliori tradizioni, mostrando un mondo in cui l’attenzione a ogni dettaglio, la cura nei confronti di ogni ingrediente, l’estro che guida le mani per realizzare un capolavoro culinario sono elementi in grado di accomunare persone lontane anche migliaia e migliaia di chilometri. Ma guidate tutte dalla stessa passione.

Proprio durante l’appuntamento a SIGEP di Domenico Belmonte, presidente di Artglace, alla presenza dei membri della giuria – Emanuela Balestrino, Roberto Giacobbi, Yumi Hasegawa, Fausto Bortolot, Ferdinando Buonocore, Giorgio Venudo – ha premiato i tre gelatieri che meglio hanno espresso e interpretato questo viaggio nel mondo del gelato, aggiudicandosi il podio del primo videocontest Gelato Day: Taila Semerano della gelateria Ciccio in piazza di Ostuni (BR), Luca Coccè della gelateria Peccati di gola di Gallarate (VA) ed Andrea Lunardon della gelateria Temptations di Soave (VR).

Nella stessa occasione, è stata premiata anche Silvia Chirico, titolare della Tenuta Chirico ad Ascea (Salerno), che ha vinto il concorso europeo, indetto da Artglace in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti e Italian Exhibition Group (IEG), firmando la ricetta ufficiale di ‘Dolce sinfonia’.

***

La Giornata europea del gelato artigianale è l’unica giornata che il Parlamento europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Celebrata il 24 marzo di ogni anno in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative volti a diffondere la cultura del gelato artigianale, quella del ‘Gelato Day’ è un’occasione unica per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, alla promozione del sapere artigiano e allo sviluppo della tradizione gastronomica del settore.

Accanto ai suoi ideatori, Longarone Fiere e Artglace, il Gelato Day vede come partner dell’edizione 2022: ACOMAG – Associazione nazionale costruttori macchine arredamenti attrezzature per gelato, Associazione italiana gelatieri, CNA, Comitato gelatieri campani,

Confartigianato, Conpait gelato – Confederazione pasticceri italiani, Federazione italiana gelatieri, G.A. – Comitato nazionale per la difesa e la diffusione del gelato artigianale e di produzione propria, G.A.T. – Gelatieri artigianali del Triveneto, Ilgelatoartigianale.info, Maestri della gelateria italiana, SIGEP – Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group.

Articoli più letti