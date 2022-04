Forlì. Sabato 7 e domenica 8 maggio, appuntamento ‘di primavera’ con Expo Elettronica. Le novità 2022.

Expoelettronica2

FORLI’. Purtroppo il Covid e il clima di incertezza generale che caratterizza questo lungo periodo, hanno cancellato numerosi eventi, ma non Expo Elettronica, la grande fiera dell’elettronica che torna a fare tappa alla Fiera di Forlì sabato 7 e domenica 8 maggio 2022.

L’appuntamento nei padiglioni di via Punta di Ferro, ore 9-18, è con un’area di oltre 15.000 metri quadri, interamente dedicata all’elettronica di consumo e professionale, dove acquistare articoli proposti a prezzi particolarmente convenienti ma senza i rischi dello shopping online e il vantaggio, non trascurabile, di chiedere consigli ai venditori o di poterli provare e cambiare subito in caso di malfunzionamento.

In Fiera il pubblico troverà il consueto assortimento di hardware, schede, microcircuiti, device, periferiche, componentistica, domotica, illuminazione, home security, piccoli elettrodomestici, home entertainment, materiali di consumo e minuteria, anche per la programmazione, l’autocostruzione e la riparazione.

Expo Elettronica è infatti una miniera di componenti e pezzi di ricambio per dare nuova vita a device guasti o obsoleti, secondo il motto ‘ripara, riusa, ricicla’ tornato in grande voga, vuoi per scarsità di chip e materie prime, anche in ambito elettronico, vuoi per la crescente sensibilità ecologica, che invita a non sprecare.

Completa l’offerta di Expo Elettronica il settore entertainment con videogiochi, vinili, cd e DVD nuovi e vintage e, per i nostalgici dell’era analogica, il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus.

Per dare una risposta concreta alle esigenze di risparmio dei consumatori il ticket d’ingresso di questa edizione di Expo Elettronica sarà di soli 5 euro (bambini ingresso gratuito fino a 11 anni), acquistabile direttamente alla cassa nei due giorni dell’evento.

Ma c’è di più, perché nel weekend la Fiera di Forlì propone un altro appuntamento, dedicato al pollice verde e al green lifestyle, a ingresso gratuito.

Infatti, sempre sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle ore 9 alle 20, nell’area esterna recintata della fiera trasformata in un grande giardino urbano, i visitatori troveranno Forlì in fiore, mostra mercato di florovivaismo e giardinaggio.

Accanto alle proposte botaniche anche decorazioni e attrezzature per la casa, il giardino e il terrazzo; il mercatino hand made delle migliori artigiane con manufatti e prodotti per il benessere naturale, mentre, chi desidera mettere alla prova le proprie abilità manuali, potrà seguire laboratori e workshop creativi.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da Blu Nautilus, azienda romagnola leader, dal 1996, nella realizzazione e gestione di fiere specializzate e mercati su area pubblica sul territorio nazionale.

In breve:

Expo Elettronica

Fiera di Forlì – Sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, ore 9-18

Biglietto unico alla cassa € 5,00. Ingresso gratuito fino a 11 anni

Info: www.expoelettronica.it info@expoelettronica.it

Forlì in fiore

Fiera di Forlì – Area esterna recintata – Sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, ore 9-20

Ingresso gratuito

Info: www.blunautilus.it info@blunautilus.it

