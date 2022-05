Ravennate. Sui nove lidi torna a sventolare la Bandiera blu. Le tariffe per l’ area camper di Marina.

Bandiera Blu 2020

RAVENNATE. Anche quest’anno, nei nove lidi ravennati, sventolerà la Bandiera blu, il riconoscimento alle località di mare assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca.

Insieme con quello di Ravenna, sono in tutto 210 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera blu. I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera blu anche 82 approdi turistici. L’Emilia Romagna vede premiate 9 località.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera blu sono: assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

Per questo la Bandiera blu rappresenta un importante riconoscimento, costituendo una garanzia per i turisti e anche uno stimolo e un impegno per l’Amministrazione comunale a lavorare ogni anno di più per poter continuare a garantire la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dei lidi ravennati.

* Marina di Ravenna, area camper a pagamento dal 14 maggio al 25 settembre

Da sabato 14 maggio a domenica 25 settembre la fruizione dell’area camper di Marina di Ravenna, in via del Marchesato, sarà regolamentata attraverso il pagamento delle tariffe recentemente deliberate dalla Giunta, che dovrà avvenire attraverso il parcometro presente nell’area stessa.

L’area si trova in via del Marchesato, nel piazzale dopo il campo da calcio di fronte al civico 13, e prevede 67 stalli di sosta e privi di custodia; è attrezzata con punto scarico e adduzione acqua.

Le tariffe, in vigore per la stagione, saranno le seguenti: tariffa forfettaria, con validità 12 ore, a 9 euro; tariffa giornaliera a 15 euro (validità 24 ore); la durata massima della sosta sarà di 72 ore per un importo di 45 euro. Il biglietto emesso dal parcometro dovrà essere esposto in modo ben visibile.

