Rimini. La video cartolina della Città all’Eurovision conquista più di 400 mila visualizzazioni social.

Dopo aver messo sotto ( 2-0) la Dea del Gasp al Diavolo manca ora solo una partita, quella in trasferta con il Sassuolo, brutto cliente, e sulla quale conta l'Inzaghino per attuare il sorpasso sul filo di lana dei più titolati cugini .Nell'ultima di Santo Siro, ricolmo, entusiasta e colorato come ai bei tempi, il Diavolo ha dato spettacolo, con quel gol coast to coast del Teo che come quello del Weah resterà nella storia del calcio milanese. In altri celebrati tornei d'Europa solo lo spendaccione City deve pazientare ( dopo infausto pareggio con il West Ham, 2-2) per aggiudicarsi la sua ottava Premier. Il Liverpool gli sta a quattro punti ma deve recuperare in settimana con il Southampton e se dovesse vincere tutto è rimandato all'ultima, come da noi, domenica 22, con i Reeds contro i Wolves e il City contro l'Aston Villa. Comunque vada l'impero del Peep , il meglio del meglio al mondo, comincia scricchiolare. E se venisse a rigenerarsi all'Alma Mater ? Dal Pecco ci si aspettava tutto fuorchè di farsi sbeffeggiare dal quel simpaticone dell'Enea che con una Ducati 2021 si permette di sverniciare le Ducati 2o22. In Francia, davanti ad un circuito ricolmo di pubblico in festante attesa del figlio dei quartarari siciliani emigrati a Nizza qualche decennio fa, ha dato spettacolo. D'accortezza, lucidità e coraggio. Se i santi signacoli del predestinato restassero manifesti anche per altre tre o quattro gare non lascerebbero dubbi sul nuovo campione iridato. Oramai ( quasi) impossibile per il Pecco, che con le sue amabili confessioni ai microfoni appare sempre più un personaggio mediatico che altro. Ci spiace, perchè la simpatia verso il Pecco è davvero profonda e universale. Purtroppo però la storia nella sport si fa sul campo, o sulla pista, e non altrove.Che la moto ( dopo l'era del Vale) sia diventato l'appuntamento sportivo più atteso sembra ormai assodato. A contendergli la palma sta arrivando la nuova F1, finalmente liberata dalla tirannia Toto-Todt e di nuovo affidata alle prestazioni di eccellenti macchine e alle ali da mitico uccello dispensator di sogni della ' rossa'. Ma tra i tanti sport propinati e commentati a chi attribuire l'Oscar o il Donald del miglior commento? Per quel che ci riguarda al team Sky della moto, con il Guido ormai erede dei grandi ( e indimenticati ) telecronisti, come Ferretti, Carosio o Galeazzi; e che col Sanchio compone una coppia da titolo mondiale. Di seguito non si possono omettere i validissimi collaboratori, ovvero il Paso , Rosario Triolo, la Vera ( Davide Camicioli), il Boss e il Sandro Donato Grosso. Sul podio dei più gettonati tra i commentatori sportivi nostrani possono salire anche quei ( competenti) simpaticoni di Race Anatomy e della intramontabile Domenica Sportiva.