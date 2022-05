Ausl Romagna. Cultura del sollievo e lotta al dolore. Il fumo da tabacco tra i principali fattori di rischio.

Avrebbe detto il buon Marotta ' Siamo diventati un campionato di passaggio. Colpa nostra, visto che quando occorreva non siamo stati pronti a cogliere il cambiamento'. Campionato di passaggio? E da dove il nostro lo vede, forse dal fatto che il suo cinese di riferimento centellina entrate e uscite con la parsimonia di una nonna? Certo è che, da quando il buon Ceferin ha mollato vele e ormeggi a soggetti che il calcio vedono ( soprattutto) come vetrina e ( magari) come riciclaggio e quant'altro ancora, alle squadre storiche come la Beneamata, e finanche il Real o il Barca, che altro è rimasto se non attaccarsi alla cannetta del gas, sperando che qualcuno non chiuda i rubinetti del gas ? Della Superlega manco si vuol parlare, ma c'è qualcuno di lor signori Uefa che possa spiegare come le squadre storiche che vivono di quel che producono possano battere una concorrenza sul mercato alla quale basta tirare cassetti senza fondo per trovare ( che dire?) 130 mln da ciucciare come sementine alla ( sola) firma del fenomenal Mbappè ? Qualcuno potrebbe obiettare che in finale Champions quest'anno sono arrivati un fondo americano ed un Panda spagnolo. Ma perchè lor sono i signori del mercato o perchè in un gioco dove la bizzarra Eupalla può rimbalzare qua e là fino ad entrare nella rete dove men te l'aspetti? Possibile, no? Anche perchè cosa c'è di meglio per spegnere sospetti, evitare inchieste e ( soprattutto) rompere quel fronte Superlega che all'Uefa dev'essere un incubo mica male? Serie A, area parcheggio? Di certo chi ( da noi) siede ( anche) da decenni alla sua generosa mensa non è che si sia dannato più di tanto per non dileggiarlo oggi. Basta incolonnare imprese e realizzazioni di ( tanti) dirigenti, coperti dall'omertà compiacente di ( presunti ) addetti ai lavori. Che hanno mancato ogni riforma ( 18 squadre al posto di 20, ad esempio), che non hanno saputo dare corso agli invocati impianti ( perfino Roma e Milano al momento pari diventate sono), che ci tengono fuori anche da un curioso mondiale natalizio, che vendono il campionato più medagliato d'un generale dell'Armata Rossa prendendo per sè il fumo e lasciando agli altri l'arrosto. Nonostante ciò, spargono malevolezze. Perchè pur costretti ( negli ultimi due decenni) ai soliti ignoti che oggi fanno i finti tonti, e nonostante Uefa, Ceferin, Gravina, sceicchi, cosacchi e fondi, e quant'altri o altro ronza attorno al capezzale del nostro calcio, non vorranno venirci a dire che vestire maglie come quella del Diavolo, della Beneamata, della Signora o della Lupa , sia una scelta di passaggio? Qui, da noi, ma anche in ogni contrada del pianeta calcio? Scusi, sor Marotta, ma lei ha mai pensato di rallegrar gli altri dedicandogli qualche minuto in più?Ci sono week end che a dirli di fuoco è poca cosa. Come il presente. Donde l' evento che si ripropone ( ogni anno) nell'esclusivo circuito dei Grimaldi offre stavolta un altro appassionante confronto tra il ( fortunato) Max e lo ( sfortunato) Carletto, il quale nonostante il riaffacciarsi in tivù del tiranno Toto, sarò bene non lo dimentichi, copre un sedile che paura deve metterla agli altri e non a lui. Piuttosto, non è ora che il Binotto chieda all' hildago Sainz di smettere di far felici gli altri, magari tralasciando di baciare i 'muretti' ? Nelle moto si corre invece sulla pista più bella al mondo, tal ameno Mugello, dove natura, arte e moto si mescolano forgiando una prova che vale un titolo mondiale. Nella Moto Gp giochiamo carte che altri non hanno. Il Pecco ma anche il Bestia. Su due prodigi dipinti in rosso costruiti a Borgo.