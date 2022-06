Forlì. Al teatro ‘San Luigi’ secondo concerto del progetto ‘Un respiro in musica’, organizzato da Ammp.

musica forlì

FORLI’. Lunedì 30 maggio 2022 al teatro San Luigi si è tenuto il secondo concerto del progetto ‘Un respiro in musica‘ organizzato dall’associazione Morgagni Malattie polmonari. Protagonisti di un concerto di musica pop sul palco sono stati i ragazzi e le ragazze delle band della scuola di musica Messaggio musicale ‘Federico Mariotti‘.

L’incasso della serata è stato destinato dall’Ammp Odv a progetti di educazione nelle scuole della città di Forlì e al sostegno della ricerca scientifica sulle Malattie rare polmonari.

Il secondo concerto è stato realizzato con il contributo di ‘Autoverniciatura F.lli Ricci’ e ‘Lato B pub & bar’.

Il progetto ‘Un respiro in musica‘ nasce per proseguire e consolidare l’impegno sul territorio forlivese di AMMP Odv attraverso il progetto Sharing Breath (www.sharingbreath.com) e grazie all’incontro con realtà locali dedicate alla crescita musicale dei giovani.

Quale miglior modo di utilizzare un respiro, se non trasformarlo in musica.

Il progetto vuole con queste premesse raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e supportare i progetti di educazione nelle scuole della città di Forlì che dal 2014 l’Associazione porta avanti per sensibilizzare ed educare i giovani all’importanza di un respiro e della prevenzione.

Matteo Buccioli, presidente di AMMP Odv , dichiara: “Crediamo nel progetto ‘Un respiro in musica’, un percorso che vuole condividere l’importanza di un respiro attraverso la musica, insieme alla collaborazione di realtà musicali della nostra città.

Un percorso che coinvolge un pubblico più giovane, che vorremmo portare a far comprendere l’importanza della prevenzione, della conoscenza e della ricerca, perché diventino parte attiva e di supporto… per un futuro migliore! Inoltre, la musica dà alla persona malata la possibilità di esprimere e percepire le proprie emozioni, di mostrare o comunicare i propri sentimenti o stati d’animo attraverso il linguaggio non-verbale. Pertanto questo progetto vuole essere anche di supporto ai pazienti.

Il tutto restando sempre fedeli al nostro motto: il respiro è vita, il respiro è condivisione”.

Il 17 giugno 2022, presso la scuola di musica ‘L’Arcangelo’, il terzo concerto del progetto.

AMMP O.D.V. (Associazione Morgagni Malattie Polmonari - www.ammpforlung.it) nasce nel 2008 per volontà del Prof. Venerino Poletti, attuale Direttore del Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio e Torace dell’AUSL della Romagna, in memoria dello scomparso Claudio Morgagni, detto Gano, grazie all’impegno della sua famiglia e degli amici più cari. L’Associazione ha come scopo principale sostenere la Ricerca Scientifica sulle Malattie Polmonari Rare unitamente all’impegno di sostenere i pazienti e i loro familiari nel personale percorso di malattia continuando nell’impegno di sensibilizzazione della popolazione ed educazione dei giovani in merito all’importanza di un Respiro e al ruolo che ricopre la prevenzione nel prendersi cura di se stessi.

Ogni anno oltre 100.000 persone si ammalano di patologie rare che colpiscono l’apparato respiratorio, e che rubano loro Respiri, ogni giorno, e per sempre.

A causa della loro “rarità”, queste patologie non prevedono cure risolutive e quindi costringono il paziente che ne è affetto a lottare contro una diagnosi infausta, con una aspettativa di vita media che può andare dai 3 ai 5 anni nella migliore delle ipotesi. Solo il trapianto polmonare a oggi rappresenta una speranza concreta di guarigione e miglioramento.

Il Respiro è vita, il Respiro è condivisione. Il Respiro è quel gesto naturale e semplice che ognuno di noi dà per scontato fin da quando nasciamo, così semplice da passare inosservato fino al momento in cui, purtroppo, inizia a mancare. Solo in quel momento ci si rende conto dell’importanza che quel piccolo, automatico, insospettabile atto ha per la nostra vita quotidiana.

Da questa premessa nascono i Progetti (Progetto Scuola, Sharing Breath, Un Respiro in Musica, Webinar nutrizionali e Supporto ai pazienti) che AMMP O.D.V. ha creato e che sta portando avanti in collaborazione con Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni-Pieratoni di Forlì.

Un impegno costante che l’Associazione sviluppa grazie al sostegno ricevuto da tante persone attraverso il 5×1000, alle erogazioni liberali e al tempo dedicato.

Un lungo viaggio per costruire insieme un futuro pieno di speranza per i pazienti affetti da patologie polmonari rare.

