Cotignola. Tecnici dell’Unione in strada per l’aggiornamento numeri civici sui territori comunali.

Baggio, il divin Codino, almeno lui alza la voce. Che sarà poca cosa ma sempre più di quella impacciata e connivente di tanti dirigenti e addetti ai lavori del nostro calcio che, come dice il Dl, del pallone ( nostro e mondiale ) non capiscono una mazza. Con l'inutile buon Gravina ( perfin) dileggiato dal ( non ancora ) indagato buon Ceferin, che alla richiesta del nostro per un Europeo tra una decina d'anni, ci ride sopra: ' Ma che volete, voi, che non avete manco un impianto in grado di ospitare simili eventi?'. Così infatti i nostri valorosi, tra una ciacola e l'altra, hanno ridotto il calcio d'un Paese ritenuto fin ai primi anni Duemila ' un campionato del mondo a squadre disputato settimanalmente'. Berti Vogts, avversario leale e di quelli con cui si può fare l'Europa, di recente, alla notizia della estromissione dell'Italia dal ridicolo mondiale natalizio tra le dune di sabbia del Golfo, non ha mancato di evidenziare il suo disappunto ' Un Mondiale senza l'Italia ? E' come un brodo senza sale'. Questo dicono gli altri, i foresti, non i nostri, i Rai, Mediaset, Sky o network vari che dir si voglia, e che con il buon Marotta del danno si rallegrano: ' Il nostro torneo? Ormai è roba di passaggio. Nulla di più!'. E pensare che, fosse stato per noi sul divano, se non altro per praticare le dovute distanze, a quel pretenzioso pensionabile croato che ha lasciato trionfante la nobile maglia della Beneamata per andare a vestire quella plebea del Tottenham, il biglietto d'andata per l' Oltremanica glielo avremmo offerto, noi, di corsa, gratis. Senza quello di ritorno, però, visto che sarebbero stati soldi gettati al vento dal momento che la Beneamata di certi soggetti non conserva manco il ricordo. Dicevamo del Divin codino, che ( giustamente) commenta con dolore la batosta inflitta da quell'Argentina che ( non lo dimentichino i nostri emigrati) Italia era ed è : ' La squadra di Scaloni ha sicuramente dei talenti, ma il livello di serenità delle due squadre non era paragonabile. I nostri hanno sofferto moltissimo l'eliminazione dal Mondiale. E sinceramente non mi capacito di come sia possibile che il successo all'Europeo non venga in qualche modo riconosciuto. E' scandaloso. Fossi stato al posto loro non so come avrei reagito. Questa eliminazione è davvero brutta da accettare perchè in una partita di 90 minuti può succedere di tutto. Basta un'azione e resti a casa. Non ho altre parole!'. Morale: ' L' Italia, che tiene quattro stelle sul petto, fresca campione d'Europa, e che nel Golfo avrebbe dovuto esserci non per diritto ma per dare credibilità ad un torneo anomalo che lascia a casa la squadra favorita. Quella che tutti avrebbero voluto rivedere. Pazienza, faremo come quelli d'Albione che agli albori del Mondiale manco si degnavano di sprecar sudore per partecipare alla conquista di una coppa chiamata Rimet. Note a parte. Tanto per dire che razza di amici i nostri si sono fatti in giro per il mondo. All'Uefa, tale Ceferin, da quel che si sa infelice 'invenzione' del nostro Tavecchio; alla Fifa, tale Infantino, nato a Briga in Svizzera da emigranti calabresi, e che italiano si mostra in ogni dove visto che per primi tromba proprio li parenti suoi. Ebbene, quando il buon Gravina ha chiesto l'Europeo 2028 il buon Ceferin gli ha sghignazzato in faccia; quando qualcun altro ha chiesto il recupero dell'Italia al Mondiale il buon Infantino gli ha risposto che ( per intrallazzo) prima c'è il Cile, nelle sfide della pelota planetaria gettonato poco più del Briga.