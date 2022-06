Bologna. ‘Notti magiche alle ville e ai castelli’. Quattro belle serate musicali nell’ambito di ‘ Bologna estate’.

Castello di San Martino

BOLOGNA, 7 giugno 2022 – Conclusa con successo la stagione inverno-primavera dell’associazione musicale ‘Conoscere la musica Mario Pellegrini‘, ecco ora giungere la tradizionale rassegna ‘Notti magiche alle ville e ai castelli‘, apprezzata appendice estiva nell’area metropolitana nell’ambito di Bologna estate, che permetterà di passare quattro piacevoli serate musicali in alcune storiche ville o castelli nei dintorni di Bologna.

È ormai una consuetudine per la quale si è formato nel tempo un pubblico affezionato e competente che ogni anno si aspetta proposte nuove e programmi accattivanti. Quattro gli appuntamenti di quest’anno, sempre sotto la direzione artistica del direttore d’orchestra Alberto Martelli, dal 9 giugno all’8 luglio, dislocati fra il castello dei Manzoli di San Martino di Soverzano a Minerbio, la Rocca di Dozza, la Villa Smeraldi e Ca’ la Ghironda di Zola Predosa.

Nel cosiddetto ‘Castello dei Manzoli’, alias il meraviglioso Castello di San Martino in Soverzano a Minerbio, si svolgerà il primo appuntamento in programma giovedì 9 giugno alle ore 21,30 che vedrà esibirsi un formidabile quartetto di chitarre, l’Opera Nova, capeggiato da Walter Zanetti (docente di chitarra al Conservatorio di Bologna), Monica Paolini, Giorgio Albani e François Laurent, quattro eccellenti chitarristi che si conoscono dai tempi all’Ecole Normale de Musique di Parigi, dove sono stati allievi dell’immenso compositore e chitarrista spagnolo Alberto Ponce, scomparso tre anni fa, a 84 anni.

Suonando assieme da ben 32 anni, i quattro chitarristi dell’Opera Nova Guitar Quartet si sono segnalati individualmente in una grande quantità di concorsi nazionali ed internazionali tra i quali il concorso ‘Ville de Carpentras’ di Carpentras, il premio ‘Bartoli’ di Salon de Provence, Bordeaux, Gargnano, il ‘Pujol’ di Sassari, il Concorso di Namur, in Belgio, il Concorso internazionale di Alessandria ed il Certamen Internacional Francisco Tarrega di Benicasim, in Spagna.

I loro prestigiosi percorsi di solisti si incontrano sul terreno di una comune sensibilità quando nel 1990 debuttano come quartetto Opera Nova.

Come forgiati dal grande Alberto Ponce – del quale la rete offre una toccante interpretazione dell’Elogio della Danza di Leo Brouwer alla televisione francese nel 1971 – i quattro di Opera Nova si esibiscono con grande successo di pubblico e di critica nei più importanti festival europei, rivolgendo il proprio interesse verso un repertorio di brani originale e arrangiamenti che spaziano dai classici alle musiche della contemporaneità.

Nella suggestiva cornice del Castello dei Manzoli il quartetto Opera Nova apre il programma con l’Introduzione e fandango dal Quintetto in re maggiore di Luigi Boccherini, prosegue con Quattro danze da ‘El sombrero de tres picos’ di Manuel de Falla (1876-1946), e cioè Danza del Molinero, Danza de los Vecinos (seguidilla), Danza del Corregidor e Danza della Molinera (fandango).

Si prosegue con tre brani del grande compositore cubano contemporaneo Leo Brouwer, classe 1939: Cuban Landscape with rain (Paesaggio cubano con pioggia), Cuban Landscape with rumba (Paesaggio cubano con rumba), Toccata. Gran finale Astor Piazzolla con Libertango, Milonga de l’angel ed Escualo.

La rassegna prosegue mercoledì 14 giugno alle 21 alla Rocca di Dozza con la cantante e chitarrista Liss Amado in trio con Paolo Prevedello al pianoforte e Domenico Santaniello al contrabbasso (antologia di canzoni popolari europee).

Alla splendida Villa Smeraldi di San Marino di Bentivoglio il 22 giugno approderà il pianista Andrea Padova con un programma tutto Chopin (Mazurche, Notturni, Valzer, Improvvisi, Fantasia, Barcarolle e Quarto Scherzo).

Giovedì 30 giugno alle 21 nella confortevole piazza della Rocca di Dozza, torna la Cappella musicale di San Giacomo maggiore diretta da Roberto Cascio, che offrirà in un ambiente ideale le Sonate per flauto traversiere e dritto di Antonio Vivaldi e la Sonata per flauto dolce di Benedetto Marcello.



MEZZI PUBBLICI. Per chi non dispone di mezzi propri sarà attivo un servizio navetta su prenotazione con fermate con fermate Pensilina 25 Autostazione alle 19.45 e viale Ercolani accanto al Bus Stop del Sant’Orsola alle ore 20. I biglietti sono in vendita la sera stessa del concerto con prezzi 10-12 euro (gratuito sotto i 16 anni) e possibilità di prenotazione al numero 331 8750957 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17. Info: conoscerelamusica@gmail.com.

