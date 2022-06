Savignano s/R. Oltre 250 le pratiche svolte nel primo semestre 2022. Edilizia privata a pieno ritmo.

220607_savignano_edilizia privata

(Savignano sul Rubicone, 7 giugno 2022) – Termo cappotti, sostituzioni infissi, installazione pannelli fotovoltaici.

Tanti i savignanesi che hanno colto l’occasione offerta dalle misure messe in atto dal Governo per 2022 con gli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici.

Per farlo si sono interfacciati con l’Ufficio edilizia privata del Comune - diretto da Pierpaolo Meluzzi – che ad oggi ha messo in campo, lavorato e completato oltre 250 pratiche (CILA-S e SCIA), molte delle quali legate a interventi per l’attivazione del Super eco bonus 110%. Fondamentali, per questa tipologia di lavori, gli interventi trainanti per efficientare il fabbricato oggetto di ristrutturazione, cui si aggiungono quindi interventi trainati.

I principali sono termo cappotti, sostituzioni infissi, inserimenti isolanti in copertura, installazione di pannelli fotovoltaici e solari, sostituzione caldaie e pompe di calore, installazione di tende per la schermatura dall’irraggiamento solare.

Tutte le pratiche presentate, molte delle quali già disponibili in via telematica, vengono preliminarmente verificate dagli addetti dai tecnici istruttori dell’ufficio tecnico comunale che anche nei mesi della pandemia e di stretto lockdown hanno risposto ai quesiti e coordinato gli interventi, collaborando con tempestività con i tecnici privati.

I tempi di istruttoria sono stimati in una media di 5 giorni per pratica, cui si aggiungono consulenze via mail o telefoniche, assistenza al tecnico per la realizzazione completa della pratica al primo invio, supervisione post-presentazione. Oltre alle ore di back office, l’ufficio tecnico mette a disposizione sei ore di ricevimento alla settimana.

COMMENTO. “Un risultato per il quale dobbiamo ringraziare il Settore che non si è lasciato scoraggiare dalla mole di lavoro generata dai cosiddetti bonus – affermano il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e l’assessora Stefania Morara -. Una media di 40 pratiche al mese sono un dato che parla da solo. Efficientare il nostro Ufficio edilizia privata era uno degli obiettivi che si eravamo posti per rispondere alle aspettative dei savignanesi”.





