Riviera di Romagna. Edgar Sopper, un gin alla conquista dell’estate. Con il suo stile ‘brit’ e ‘irriverente’.

gin select-710x375

RIVIERA DI ROMAGNA. Da alcuni anni vive a livello internazionale un successo inarrestabile e si conferma anche per quest’anno la categoria di tendenza del mondo spirit,

capace di conquistare non più solo bartender, influencer e gin tonic addicted, ma anche semplici appassionati o curiosi.

Stiamo parlando del gin, anzi del ‘fenomeno gin’, che in Italia cresce a ritmi esponenziali sia in volume (+55,3% nel 2021 sul 2020) che in valore (+69,7%)*.

Un fenomeno che Gruppo Montenegro ha deciso di cavalcare investendo sul suo Edgar Sopper Gin, il London dry più brit di tutti che, a un anno dal lancio, è pronto a conquistare il mercato italiano con un tour estivo che da giugno ad agosto animerà i locali più cool dello Stivale. 20 tappe in 4 Regioni per un viaggio che partirà dalla patria della vita notturna, la Riviera romagnola, e proseguirà nelle Marche e sull’isola d’Elba in Toscana, per poi concludersi in Puglia.

“Come realtà leader di mercato nel settore spirit – dichiara Gianluca Monaco, Marketing & New Business director di Gruppo Montenegro -, non potevamo che aprirci a questo segmento così performante, completando il nostro portafoglio nel 2021 con un gin dalla forte identità inglese, ma con un tocco di carattere italiano, che rispecchia in pieno i nostri valori e i nostri livelli qualitativi e, al contempo, soddisfa le attuali esigenze che arrivano dal mondo dei bartender.

Il nostro obiettivo è stato, infatti, quello di offrire sin dall’inizio un gin dal gusto bilanciato, che ben si presta alla mixology. Tutto questo in linea con la precisa volontà di intercettare un target di consumatori, che ricerca un prodotto «diverso», percepito come indipendente e irriverente in pieno stile british.

E in tal senso sicuramente Edgar Sopper è il gin più brit di tutti, tanto da aver superato in meno di un anno la quota di 150mila litri venduti. Un ottimo risultato che ci ha spinti ad entrare in una fase più matura di comunicazione del prodotto che prevede un tour estivo, ma anche azioni di comunicazione social sui canali dedicati. Iniziative naturalmente tutte all’insegna del bere consapevole, concetto per noi irrinunciabile”.

“Nel segmento degli spirits – aggiunge Matteo Bonoli (R&D Manager Spirit Gruppo Montenegro) – il gin è ormai considerato una delle bevande alcoliche più bevute in Italia e, allo stesso tempo, un prodotto d’eccellenza. E in un mondo sempre più orientato verso soluzioni aromatizzate, Edgar Sopper Gin va nella direzione del classico, perché realizzato con il metodo London Dry, quindi seguendo un rigido disciplinare, che al gusto trasmette chiaramente la balsamicità del ginepro senza però essere dominante sulle altre note vegetali ed erbacee che lo caratterizzano. Il risultato è quindi un prodotto a 40% vol. di carattere ma equilibrato e versatile, la cui nota balsamica e tonica dry lo rende l’alleato perfetto in miscelazione”.

EDGAR SOPPER LONDON DRY GIN, IL GIN PIÙ ‘BRIT DI TUTTI’

Edgar Sopper è un London Dry gin entrato nel 2021 nel portafoglio di Gruppo Montenegro e prodotto in Inghilterra dalla più antica distilleria del paese, attiva sin dal XVIII secolo e oggi pluripremiata realtà giunta alla settima generazione di maestri distillatori. Viene imbottigliato in Italia, sotto severissimi controlli di qualità da parte di Gruppo Montenegro.

Tratti caratteristici di Edgar Sopper: il metodo London Dry, che prevede la distillazione di ginepro (che sostanzialmente ne caratterizza il profilo sensoriale finale) e di altre erbe aromatiche che, nel caso di Edgar Sopper, sono coriandolo, radice di angelica, scorza di limone e pepe di cubebe, tutte accuratamente selezionate in un unico momento produttivo, senza l’aggiunta di altri aromi estranei se non quelli che derivino unicamente dalle erbe aromatiche distillate.

Tale processo dà vita ad un gin dal colore cristallino e dal gusto secco, morbido e fragrante, dove il ginepro emerge chiaramente ma è ben bilanciato dalle note speziate e citriche/fragranti del coriandolo, del pepe di cubebe e del limone.

Con una ‘veste’ originale e molto elegante, ispirata alle imponenti vetrate di Kew Gardens (l’orto botanico simbolo di Londra e uno dei più importanti e famosi al mondo), deve il suo nome all’omonimo corvo imperiale, conosciuto per la sua sagacia. La leggenda narra, infatti, che Edgar Sopper si finse morto per attirare l’attenzione del guardiano della Torre di Londra (dove la presenza di corvi è tradizionalmente ritenuta simbolo di protezione della Corona e della Torre stessa) per poi beccargli il dito e volare via con un ghigno beffardo.

GRUPPO MONTENEGRO

Con oltre 130 anni di storia, Gruppo Montenegro è una realtà imprenditoriale, al 100% italiana, leader di mercato nei settori alimentare e delle bevande alcoliche. Rappresenta, infatti, il 3° player in Italia nell’industria degli Spirit e vanta 6 marchi premium nel settore food.

Al Gruppo Montenegro, fondato nel 1885 a Bologna dal giovane e appassionato erborista Stanislao Cobianchi, fanno riferimento brand rappresentativi della qualità e della tradizione italiana, quali: Amaro Montenegro, Vecchia Romagna, Select, Rosso Antico, Coca Buton, Bonomelli, Thè Infrè, Olio Cuore, Spezie Cannamela, Polenta Valsugana, Pizza Catarì.

Grazie a una solida rete distributiva nazionale e internazionale, i brand del Gruppo si confermano ancora oggi dei veri e propri ambasciatori del made in Italy in 70 Paesi del mondo, rappresentando al meglio la ricerca dell’eccellenza nel rispetto della tradizione, con un’estrema attenzione alla qualità e alla sostenibilità, valori che da sempre contraddistinguono Gruppo Montenegro.

Scopri di più su http://www.gruppomontenegro.com/.

Articoli più letti