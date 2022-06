Ravenna. Su Sky, un episodio dedicato al ‘Treno di Dante’ nella stagione 4 di ‘Una gita fuoriporta’.

ilreporter.it download

RAVENNA. In una delle regioni più apprezzate d’Italia, l’Emilia Romagna, prosegue il viaggio di ‘Una gita fuoriporta’, la serie tv portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di un’Italia che merita di essere scoperta con le sue bellezze, di far emozionare il visitatore e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e le eccellenze di ciascun luogo.

Una vera e propria (ri)scoperta del Bel Paese, promuovendo iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, turismo lento-esperenziale e l’esplorazione, da veri turisti, di quelle mete accoglienti note anche per il buon vivere quotidiano.

Martedì 28 giugno, alle 22.30, è andata in onda l’imperdibile episodio dedicato al ‘Sommo Poeta‘, ripercorrendo a bordo dello storico ‘100 Porte’ un’esperienza di viaggio a dir poco originale, in un treno liberty ricco di retaggi del passato, che attraversa il cuore dell’Appennino tosco-romagnolo.

Da Firenze per giungere fino a Ravenna, queste due celebri città d’arte sono affiancate ad altri borghi medievali completamente circondati da una natura incontaminata, autentica, come le tradizioni popolari che si susseguono di comune in comune: Firenze, Borgo San Lorenzo e Marradi, le prime tre tappe nel territorio toscano, poi si arriva in Romagna, alla scoperta di Brisighella, Faenza e Ravenna.

Non è mancato un momento immersivo a Villa Abbondanzi Resort, un’oasi di pace nel cuore dell’Emilia-Romagna, a Faenza!

La quarta stagione porterà David Romano, giornalista e conduttore della serie tv, a praticare le innumerevoli escursioni tipiche e caratteristiche di ciascun territorio: testimonianze, personaggi e focus scientifici senza tralasciare le antiche tradizioni locali e scorci da cartolina per un’indimenticabile gita fuoriporta.

Il programma tivù è fruibile su tutte le piattaforme unendo il mondo della televisione lineare e on demand a quello digitale. Una gita fuoriporta si conferma come uno dei principali programmi televisivi dedicati ai viaggi e al lifestyle italiano, un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.

Sinossi episodio ‘Treno di Dante’.

Una gita fuoriporta inedita, a bordo di questo speciale treno, costruito più di un secolo fa. Dante Alighieri è sempre stato un buon camminatore ed è cosi che nei week end d’estate è possibile vivere un’esperienza unica e fuori dal tempo!

Un percorso lungo 136km che attraversa ben sei Comuni, da scoprire durante il fine settimana ideale per i viaggiatori che desiderano assaporare i colori, i profumi e i paesaggi di una tratta storica immersa in un panorama mozzafiato nell’Appennino tosco-romagnolo.

La destinazione finale è nella città di Ravenna, dove apprezzare l’incredibile atmosfera che ruota attorno alla figura dantesca , dalle caratteristiche vie e piazze fin agli scorci meno noti di questa bellissima città romagnola, dove nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 il più grande poeta passò a miglior vita.

Ma la nostra gita conduce anche nell’ammaliante borgo di Brisighella e nella città di Faenza, patria della ceramica, un’arte radicata in questa terra ma conosciuta in tutto il mondo

Infine per la rubrica INPUT – Appunti di viaggio, è stato possibile un vero e proprio percorso sensoriale nell’elegante Villa Abbondanzi Resort. Dove natura, cucina gourmet e SPA, convivono in un perfetto equilibrio armonico .

Ti potrebbe interessare anche...