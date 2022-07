Forlì. Inaugurato nel cuore della città lo HUB@Fo, uno spazio giovanile per il lavoro e l’aggregazione.

facebook_1656600557770_6948286345861953456

FORLI’. Si è tenuta il 29 giugno, presso Santa Lucia in corso della Repubblica 77 a Forlì, l’inaugurazione ufficiale di Hub@Fo, uno spazio aggregativo polifunzionale di confronto e supporto alla giovane imprenditorialità, co-progettato e co-gestito dai giovani della città.

L’HUB, attivo già da un mese nei locali dell’associazione Pi.Gi. Promozione Giovanile ODV e del Centro diocesano di pastorale giovanile, è coordinato da Techne che si occupa di organizzare i numerosi servizi erogati per l’autoimprenditorialità. Ampi spazi di lavoro, in cui apprendere nuove competenze e sviluppare idee, uno spazio di networking per le giovani associazioni culturali della città, uno spazio aggregativo dove conoscersi e fare progetti insieme.

L’HUB è uno dei risultati del progetto Hub@Fo – i giovani protagonisti per il rilancio di Forlì, promosso dal comune di Forlì, presentato sul bando ANCI ‘Fermenti in Comune’ e finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, a valere sul ‘Fondo per le politiche giovanili‘, che negli ultimi mesi ha organizzato oltre 100 attività, tra laboratori, workshop, consulenze, incontri di co-progettazione, a cui hanno partecipato oltre 600 ragazzi della Città.

L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e dell’assessora alle Politiche giovanili del comune di Forlì Paola Casara, insieme ai tanti giovani intervenuti, ai partner di progetto ed ai consulenti che supportano idee imprenditoriali e sogni nel cassetto dei giovani forlivesi.

L’animazione dell’Hub è stata ideata con la partecipazione di 60 giovani ed oggi è co-gestita da un gruppo operativo che accoglie le/i giovani in uno spazio libero, in cui potersi incontrarsi, confrontarsi e crescere in termini di idee, iniziative e partecipazione.

Aperto tutti i lunedì e mercoledì dalle 15 alle 21 presso Santa Lucia in corso della Repubblica 77 -Forlì, l’Hub comprende ampi spazi in cui poter organizzare consulenze, networking, seminari, workshop proposti dai ragazzi stessi; prevede anche uno spazio di co-working in cui poter dar gambe a nuove idee imprenditoriali.

QUALCHE DATO. Solo qualche dato per mostrare la fotografia di una realtà che, seppur nata da poche settimane, ha già tanto da offrire: 7 workshop e 40 ore di consulenza-coaching realizzate, 30 giovani partecipanti di cui 12 giovani coinvolti nello sviluppo di idee imprenditoriali e sei progetti d’impresa in corso di sviluppo.

Altri workshop e laboratori sono in programma tra luglio e settembre, incentrati sul supporto alle idee e progetti tra cui i temi del badgeting, web marketing, crowdfunding, blockchain, instagram e molto altro.

Articoli più letti