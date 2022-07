Cesenatico. ATR e Comune rendono smart e funzionale l’area camper di viale dei Mille.

Exif_JPEG_420

Cesenatico, 19 luglio 2022. Il comune di Cesenatico e ATR hanno lavorato in sinergia per rendere più smart e funzionale l’area camper di viale dei Mille 20. Lo spazio, in cui verranno installate delle sbarre con cassa automatica, è pronto giovedì 21 luglio, con sosta massima di 72 ore e una serie di servizi che la renderanno all’avanguardia.

Sarà attivato un sistema a sbarre e cassa automatica alla tariffa di € 1,00/h – € 7,00/24 ore, con sosta massima di 72 ore e l’area potrà disporre di 20 posti camper. Viene dotata di camper wash per le operazioni di carico e scarico acque dei camper ospiti, oltre ad un’area con giochi per bimbi e con panchine per sosta pic nic. Nonostante questi elementi non va considerata come campeggio, ma si tratta di area per sola sosta.

Il sistema installato da ATR sfrutta l’innovativa tecnologia di riconoscimento caratteri OCR che consente, tramite specifiche telecamere, la lettura della targa del camper sia in entrata che in uscita. Funzionalmente il sistema consente al camperista di entrare nella zona di accesso e, dopo pochi secondi, a seguito della lettura automatica della targa del veicolo e relativa archiviazione digitale, ricevere il consenso ad entrare tramite l’apertura della barriera rapida nell’area camper.

Dopo la sosta il cliente potrà, con digitazione della targa in cassa automatica cashless (senza l’uso del contante), pagare con Carta di credito e debito. Novità assoluta di questo sistema è la caratteristica cosiddetta ‘ticketless’ in quanto non viene rilasciato alcun ticket cartaceo. Tutto è gestito tramite la registrazione della targa del camper.

In uscita la lettura della targa consentirà di verificare il corretto pagamento e quindi autorizzare il cliente ad uscire dall’area con attivazione della rispettiva barriera. Dal momento in cui si e’ effettuato il pagamento il cliente dispone di 10 minuti di cosiddetta tolleranza prima di procedere all’uscita.

Le piste di entrata e di uscita sono dotate di un citofono Voip in grado di connettere in parla-ascolta l’utente con ATR e/o con un servizio esterno remoto di assistenza.Il sistema sarà dotato a breve di apposita App, scaricabile su Apple o Google Store, denominata JPASS, in grado di permettere al camperista di prenotare digitalmente e pagare con carta di credito la sosta, ed essere riconosciuto in entrata tramite la targa registrata. Le colonne di entrata e di uscita sono dotate anche di scanner ottico in grado leggere un eventuale codice QRcode, emesso all’atto della prenotazione con l’App JPASS, sostitutivo in caso di mancata lettura per targa sporca o particolarmente danneggiata.

Commenti dell’assessore Mauro Gasperini e di Stefano Vernarelli, coordinatore generale ATR ( nella ph)

“I camper rappresentano un target di turismo molto presente a Cesenatico e vanno gestiti in maniera equilibrata e funzionale all’interno dell’ecosistema cittadino. Questa area diventa smart e all’avanguardia e permetterà una regolamentazione nuova compresa di servizi a vantaggio della collettività.Ringrazio ATR per la disponibilità e la visione d’insieme attenta che ha sempre su Cesenatico” le parole dell‘assessore Mauro Gasperini.

“Siamo felici e orgogliosi di presentare quest’area innovativa che pensiamo possa rappresentare un’ulteriore opportunità turistica per Cesenatico. Abbiamo pensato a una soluzione ricca di servizi, green e completamente all’avanguardia. Ringrazio l’Amministrazione per la collaborazione che non manca mai” le parole di Stefano Vernarelli, coordinatore generale di ATR.

