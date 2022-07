Rimini. Al Bano, Bennato, Skiantos e Summer Pride: tanta musica e tante cose da fare, anche oltre agosto.

01-08-2021_Rimini_Terrazza Dolce Vita_NR21_RIC1424

RIMINI. Al via, sabato 30 luglio, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, nella terrazza del Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti tra i personaggi

del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura contemporanea.

E proprio nell’ambito del cartellone ‘La terrazza della Dolce vita’, la musica apre il mese di agosto con due miti pop: il concerto gratuito di Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato successi in tutto il mondo, e il concerto di Edoardo Bennato, il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno con il suo Peter Pan Rock ‘n’ Roll Tour.

Con Peter Pan nei Giardini di Kensington, l’arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan saranno proiettate il venerdì e il sabato sera e nel week-end di Ferragosto sui muri degli edifici di pregio nella piazza dei sogni, nel centro storico di Rimini per un grande spettacolo di luci, musica e coreografie volanti che trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente. In concomitanza degli spettacoli, il Fellini Museum e il PART Palazzi dell’arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.

Sempre in centro storico, la musica anni ’80 ispirata ai testi di Pier Vittorio Tondelli, ha riempito la corte degli Agostiniani martedì 26 luglio con il concerto degli Skiantos, la storica band bolognese che si esibisce nell’ambito degli eventi dedicati al grande scrittore di Correggio.

Sabato 31 luglio, il tempio della musica afro per la prima volta sbarca nella spiaggia della Rimini Beach Arena con il Mystica World Festival, mentre sulla spiaggia di Marebello, Radio LatteMiele trasmette da Rimini, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina per tutto il mese di agosto.

Dopo due anni di stop, il Summer Pride torna sabato 30 luglio per sfilare in un clima gioioso lungo il nuovo Parco del mare, fino al porto canale, dove sul palco nella spiaggia libera di piazzale Boscovich si svolgerà la serata tra interventi ufficiali, musica, spettacoli e DJ set.

Fino alla fine di luglio continuano anche gli appuntamenti del Festival del mondo antico, lo storico appuntamento culturale riminese che unisce il passato al presente, l’antico al contemporaneo con archeologi, storici, intellettuali e giornalisti che si dividono nelle undici conversazioni serali e nelle sei presentazioni di libri all’ora dell’aperitivo; parallelamente, quattro serie di percorsi e di visite guidate tra museo e città permettono di conoscere al meglio la città antica e moderna, mentre le iniziative didattiche del Piccolo mondo antico Festival offrono a bambini e ragazzi occasioni di imparare giocando.

Diverse le mostre da non perdere tra cui fino al 4 settembre, il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo ‘Federico Fellini dietro le quinte’ con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati.

Da sabato 9 luglio, l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum prosegue e si integra di nuovi contenuti con la mostra Fellini forbidden, dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film ’Il Casanova’. A Rimini c’è una mostra anche sulla spiaggia, dove si può ammirare La vita dolce un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume ‘Rimini di pietra, nuvole e sale’.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del chirurgo, Teatro Galli e percorsi serali in città. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini. Ma tante sono le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione.

Continuano i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour

e l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23.

La rassegna estiva al Parco degli artisti continua questa settimana con due appuntamenti musicali e la rassegna Comedy Park con Ruggero De I Timidi. Tra gli appuntamenti in centro storico, all’arena Francesca da Rimini, martedì 2 agosto un concerto di musica cubana con il gruppo cosmopolita Ruben Rojo y Pennabilli Social Club.

Tra gli eventi e le attività sportive ospitati a Rimini nel corso della settimana, il Master nazionale di bocce maschile e femminile, che vede la partecipazione di campioni nazionali

di bocce ai bagni Libra, il Roadshow sport e salute 2022 con Andrea Lucchetta, i tornei benefici di Rimini for Mutoko, fino ai micro-eventi sportivi, di foot volley, teqball, beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, professionisti e non, con Un mare di sport.

Sabato 31 luglio secondo appuntamento in nome della salvaguardia delle tradizioni locali, con la Rievocazione della pesca storica: la Tratta, a cui tutti possono partecipare sulla spiaggia al Bagno 68 (zona Lagomaggio) a cura dall’associazione ‘Rimini per tutti onlus’.

fino a domenica 31 luglio 2022

Piazzetta Francesca da Rimini e Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Antico/Presente – Festival del Mondo Antico

XXIV edizione. Consenso | Con-Senso. Propaganda e potere dall’antichità ad oggi

Continua la rassegna culturale dedicata al dialogo tra il passato e il presente, tra la storia e l’attualità, giunta alla XXIV edizione. Gli incontri hanno come tema centrale quello del Consenso | Con-Senso, da intendersi nella sua plurima natura di concetto, di necessità, di strategia messa in atto da chi governa, dalle élite, dai media per acquisire il favore del popolo o, semplicemente, del pubblico. In un rimando continuo tra passato e presente, la narrazione riguarda le figure della storia: dall’imperatore Augusto, a Mussolini, da Carlo V a Napoleone, per passare poi alla religione e alle esigenze rappresentative nel medioevo e nell’età moderna. Si raggiunge poi la contemporaneità, con un’analisi dei metodi utilizzati nella politica di oggi, italiana ed europea. Viene inoltre illustrato il consenso nello sport, attorno al Mediterraneo antico e moderno, nell’architettura medievale e contemporanea, fino al costume e allo spettacolo.

Tutto questo viene raccontato dai giornalisti Filippo Ceccarelli e Paolo Pagliaro, Paolo Rumiz, Roberto Zichittella e Micol Flammini, studiosi come Gino Bandelli e Giovanni Brizzi, Ivano Dionigi, Maria Giuseppina Muzzarelli, archeologi come Paolo Carafa, storici dell’arte come David Ekserdjian e Giovanni C.F. Villa, intellettuali e scrittori come Lorenzo Pavolini, Francesco Filippi, Elena Kostioukovitch. Tra gli appuntamenti:

mercoledì 27 luglio, sarà la storia dell’arte la protagonista della serata con un altro ospite d’eccezione: lo studioso inglese David Ekserdjian, professore dell’Università di Leicester e tra i più grandi storici dell’arte del Regno Unito, che analizzerà il rapporto a tre che ha legato i committenti, il pubblico e i dipinti d’altare nelle diverse epoche storiche.

Introduce Giovanni Sassu.

domenica 31 luglio, ultimo appuntamento con l’effervescente intelligenza del giornalista Filippo Ceccarelli, storica firma di Repubblica, che, in dialogo con Paolo Pagliaro, analizzerà Il consenso nella stampa italiana, oggi, concludendo con l’attualità il viaggio nel tempo della XXIV edizione del Festival del Mondo Antico.

Oltre agli incontri, conferenze serali e presentazioni di libri, ci sono i ‘Percorsi Museo-Città’ e la sezione dedicata ai ‘Frammenti di Archeologia’ con visite guidate, senza dimenticare il ‘Piccolo Mondo Antico Festival’ dedicato ai bambini con iniziative come ‘La paletta dell’archeologo’ o la ‘Caccia al tesoro di Sigismondo’ e l’area dedicata a ‘Il Festival altrove’, ovvero le iniziative che si svolgono fuori Rimini. Alcune iniziative richiedono la prenotazione: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1594

Info: www.antico.comune.rimini.it

martedì 26 luglio 2022

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Quisquilie per gli amici. Gli Skiantos, Pier Vittorio Tondelli e la scena musicale contemporanea

Nell’ambito degli eventi dedicati a Pier Vittorio Tondelli, la Corte degli Agostiniani ospita il concerto degli Skiantos. Un concerto in cui, insieme ai grandi classici della band bolognese, sono eseguiti per la prima e unica volta dal vivo i brani ispirati ai cinque testi inediti scritti da Pier Vittorio Tondelli per Freak Antoni.

A seguire un omaggio agli Skiantos e a Pier Vittorio Tondelli con Vasco Brondi, Max Collini, il Duo Bucolico e Lorenzo Kruger. Presenta la serata il giornalista bolognese Pierfrancesco Pacoda.La musica come colonna sonora di un’epoca è protagonista della serata promossa da Associazione Interno 74 con il Comune di Rimini.

La prevendita dei biglietti è attiva all’Edicola Sant’Agostino Via Cairoli 39/b, Rimini centro storico, o via e-mail scrivendo a: interno4asscult@gmail.com

Apertura cassa alla biglietteria della Corte degli Agostiniani di Via Cairoli, la sera del 26 luglio, dalle ore 20. Ore 21 Ingresso a pagamento. Info: 333 3717088 – interno4asscult@gmail.com

29 e 30 luglio; 5 e 6 agosto; dal 12 al 15 agosto 2022

piazza Malatesta – Rimini centro storico

Peter Pan nei Giardini di Kensington

Spettacolo di luci, musica e coreografie volanti

Un grande spettacolo in piazza Malatesta trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere: gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington; le vasche d’acqua si trasformano nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigano le barchette degli adulti e i velieri solcano il cielo. La Torre sarà un’isola, l’Isola degli Uccelli. Un racconto per immagini sul mito di Peter Pan e dell’eterna giovinezza attraverso l’archetipo del giardino come salvezza.

Da fine luglio a metà agosto uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole porterà magia e stupore nella piazza dei sogni, a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone.

Orario: tutti i venerdì e i sabati dal 29 luglio al 13 agosto, alle 21.30 con replica alle 22.30. Lo spettacolo è replicato anche domenica 14 e lunedì 15 agosto, sempre alle 21.30 e alle 22.30

Ingresso gratuito. Per l’occasione il Fellini Museum e il PART Palazzi dell’Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.

sabato 30 luglio 2022

Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Rimini Beach Arena: Mystica World Festival

Il World Festival sbarca in spiaggia alla Rimini Beach Arena, dove si può godere dello spettacolo con i piedi sulla sabbia. Dal pomeriggio si inizia con i suoni caldi e coinvolgenti delle percussioni dei Folà, più di 30 percussionisti riempiranno il palco con i loro tamburi.

Alle ore 18, Brusco live, il cantante romano che farà rivivere i primi anni 2000 dove portò la Reggae e la Dancehall in cima alle classifiche di tutte le radio e tv nazionali.

Si conferma la collaborazione con il grande tempio della Musica Afro.

Nel dopo concerto sul grande palco sale il Melodj Mecca per un viaggio tra passato, presente e futuro, con tutti i Deejay che hanno fatto la storia: Pery, Meo, Ebreo, TBC, Fary.

Completano la formazione i ragazzi del Beija Flor e dell’Afrogarden, i movimenti afro del momento che portanosuoni freschi e rivisitati.

Dj’s: Sanco, Steve e Alex Erre. Alle percussioni accompagna il Dj set, Frank Nastri, tra i migliori Live performer in giro per il mondo, che ha suonato ed affiancato nella sua carriera artisti di calibro internazionale.

Orario: dalle ore 17.00. Ingresso gratuito. Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.com

sabato 30 luglio 2022

Lungomare Tintori – Rimini Marina Centro

Rimini Summer Pride

Manifestazione organizzata e promossa da Arcigay Rimini, associazione di promozione sociale senza fini di lucro, che si impegna per la difesa e la promozione dei diritti civili e delle libertà individuali, proponendosi come punto di riferimento per la comunità, per le istituzioni e per enti sensibili alle tematiche LGBTQ+

Il ritrovo è in piazzale Benedetto Croce (Bagni 57-58) alle ore 17:30. Si percorre a piedi il Parco del Mare, fino al porto canale. Sul palco, situato alla spiaggia libera di Largo R. Boscovich (Bagno 1), seguono a rotazione interventi ufficiali, musica e DJ set per tutta la serata.

Sono presenti anche stand gastronomici, merchandising e banchetti delle varie associazioni aderenti.

Partenza parata ore 18:30 Il ritrovo è al Piazzale Benedetto Croce (Bagni 57-58) dalle ore 17:30. Info: www.summerpride.it

da sabato 30 luglio a mercoledì 10 agosto 2022

Grand Hotel, parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel di Rimini, si volge la terza edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Un ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea. Tra gli ospiti: Edoardo Bennato, Cristiano Malgioglio, Paul Young, Al Bano, Mario Lavezzi, Giovanni Caccamo, Saturnino, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Marcello Veneziani, Alessandro Politi, Barbara De Rossi, Maria Grazia Cucinotta, Enzo De Caro, i Ministri Mariastella Gelmini e Massimo Garavaglia, Nancy Pelosi, il senatore USA Paul Strauss e la scrittrice e attivista americana Kerry Kennedy, il campione di nuoto ai giochi paraolimpici di Tokyo 2020, Antonio Fantin. Ecco i primi appuntamenti:

Sabato 30 luglio: Alessandro Cecchi Paone e Giovanni Caccamo e Pierguido Iezzi (CEO Swascan SRL) insieme a Simona Ventura

Domenica 31 luglio: Maria Grazia Cucinotta, Alfonso Signorini e Antonio Fantin (campione olimpico e recordman mondiale di nuoto)

Lunedì 1° agosto: Edoardo Bennato e Luigi Contu (direttore ANSA) e Jasmine Rotolo (figlia di Stefania Rotolo)

Martedì 2 agosto: Enzo De Caro, Al Bano, Ludovico di Meo

Orario incontri: ore 18.15 al Grand Hotel. Ingresso gratuito su prenotazione.

Prenotare a: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al tel. 0541/22122.

Previsti anche eventi “Terrazza Off” e ore 21.00 in Piazzale Fellini

lunedì 1 agosto 2022

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Al Bano in concerto

Eccezionale performer, talento versatile, che ha collezionato successi in tutto il mondo, con 26 dischi d’oro e 8 di platino, sul palco di piazzale Fellini, Al Bano porterà i tanti successi che costellano la sua lunga carriera, da Nel sole con un milione e trecentomila copie vendute a Sharazan, Felicità, Nostaglia canaglia, È la mia vita a quelli più recenti, per spaziare dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima.

Ore 21.30 Ingresso gratuito

martedì 2 agosto 2022

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Edoardo Bennato in concerto

Peter Pan Rock ‘n’ Roll Tour – Estate 2022

Torna il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi; sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana della persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni artista: l’Amore.

Edoardo Bennato torna live in questa estate 2022 con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues, proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine.

Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da: Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre; Raffaele Lopez alle tastiere; Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.

Ore 21.30 Ingresso gratuito

Info: www.grandhotelrimini.com/it-IT/articolo/terrazza-della-dolce-vita

Dal 5 luglio a fine agosto 2022

Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

Rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico con i migliori film della stagione invernale da vedere ‘sotto le stelle’. Una selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima.

mercoledì 27 luglio: Esterno notte – parte prima, di Marco Bellocchio

domenica 31 luglio: Il ritratto del Duca, di Roger Michell

lunedì 1° agosto: Esterno notte – parte seconda, di Marco Bellocchio

martedì 2 agosto: Tra due mondi, di Emmanuel Carrère. Tratto dal romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas dal titolo ‘La scatola rossa’, incentrato sul tema del precariato e della moderna schiavitù lavorativa.

Ore 21.30 Ingresso: 6 € (intero) – 5 € (ridotto)

martedì 26 luglio 2022

piazzale Kennedy – Rimini Marina Centro

Youz Rimini 2022

Youz è il forum giovani della Regione Emilia-Romagna che fa tappa a Rimini, per un evento, articolato in laboratori, dal tardo pomeriggio fino a sera.

Un’occasione per elaborare idee e proposte volte alla definizione partecipata delle future politiche regionali per le nuove generazioni, attraverso lo sguardo, il punto di vista e il contributo degli under 35 e delle realtà che lavorano a stretto contatto con l’universo giovanile.

I temi trattati sono molteplici e spaziano dal lavoro alla casa, dall’ambiente alla sostenibilità, passando per i diritti civili ed LGBTQ+.

Ciascun partecipante può apportare una sua proposta e idea, per stimolare un dibattitto costruttivo e plurale.

Orario: dalle 17 alle 22

tutti i mercoledì d’estate 2022

Rimini centro storico

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura.

In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.

Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d’estate, un’iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live…per un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00

da venerdì 29 a domenica 31 luglio 2022

viale Oliveti, via Marconi – Rimini Miramare

Festa della birra e Street Food a Miramare

Le migliori etichette e le diverse eccellenze gastronomiche italiane e straniere si incontrano a Miramare, per un viaggio all’insegna del gusto, scoprendo le migliori birre artigianali e una grande varietà di specialità gastronomiche.

Il mercatino serale farà da cornice all’area espositiva.

Orario: dalle 11 alle 24. Info: miramaredamare@gmail.com

sabato 30 luglio 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

The Time Machine – con Paolo Croci Vj

Una serata acustica e visiva dedicata agli Anni ’80.

Video Music Show: la musica che si ascolta e che si vede!!

Prenotazione tavolo e spettacolo al Casotto Live del Parco degli Artisti al numero 3274115353

Ore 21. Info: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini

domenica 31 luglio 2022

spiaggia di Rimini

Rievocazione della pesca storica: la Tratta

In nome della salvaguardia delle tradizioni locali, sulla spiaggia riminese ogni anno viene riproposta una esibizione pratica dell’antica tecnica di pesca dall’Associazione ‘Rimini per tutti onlus’, a cui tutti possono partecipare per rivivere l’antica tradizione della pesca.

Chi desiderasse diventare pescatore per un giorno e rivivere l’antica tradizione della ‘tratta’ non deve fare altro che presentarsi in spiaggia nel pomeriggio, intorno alle ore 15.00, per preparare la calata e partecipare al ritiro delle reti nelle seguenti giornate:

- il 31 luglio al Bagno 68 (zona Lagomaggio)

- il 21 agosto al Bagno 89 Caldari

- il 4 settembre al Bagno 68 (zona Lagomaggio)

- il 18 settembre al Bagno 106/b di Rivazzurra Cocobeach (in questa data il ritrovo è anticipato alle ore 14).

Al termine della rievocazione gli organizzatori offrono, a tutti coloro che partecipano alla rievocazione, una degustazione di pesce azzurro arrostito sulla brace secondo l’antica tradizione riminese, con piadina e vino di Romagna.

Orario: dalle ore 15.00 circa. Partecipazione libera.

domenica 31 luglio 2022

Parco XXV Aprile, via Galliano, 16 – Rimini

La Vela Illuminata 2022

Rassegna Cinematografica Itinerante

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica promossa dalla Regione Emilia Romagna e organizzata da Notorius Rimini Cineclub, ritorna nell’estate 2022 in diverse piazze della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli appuntamenti a Rimini sono in collaborazione con Marecchia Social Fest e si svolgono

alla Serra Coop Cento Fiori (accesso da via Galliano).

Domenica 31 luglio è in programma ‘East is East’, di Damien O’ Donnell, il vivace ritratto di una famiglia anglo-pakistana nell’Inghilterra degli anni ’70, tra tradizioni dure da scalfire da parte di padre e voglia di libertà ed indipendenza da parte dei figli.

Ore 21:15 Ingresso gratuito. Info: 0541 26208 – 338 5712759 info@notorius.org

domenica 31 luglio 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Swingoldream Reunion

Con Sergio Casabianca, Massimo Tagliata, Giuseppe Zanca e Max Ferri.

Un grande ritorno alle origini per Sergio Casabianca, che torna a esibirsi con la sua prima band: Massimo Tagliata alla fisarmonica, Giuseppe Zanca al basso e Max Ferri alla batteria.

Prenotazione tavolo e spettacolo al Casotto Live del Parco degli Artisti al numero 3274115353

Ore 20.30. Info: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini

martedì 2 agosto 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live: Ruben Rojo y Pennabilli Social Club

Nella splendida cornice di Castelsismondo, si svolge un concerto di musica cubana con il gruppo cosmopolita Ruben Rojo y Pennabilli Social Club che propone canzoni di Cuba e dintorni ed è formato dall’argentino Ruben Rojo (voce e chitarra), Gildo Montanari da Pennabilli (alla fisarmonica), Pedro Mena Peraza, cubano (percussioni), Lorenzo De Angeli da Urbania (al basso), Enrico Farnedi di Cesena (alla tromba).

Gli artisti propongono revival di successi e canzoni della tradizione folkloristica cubana, portate all’attenzione del pubblico mondiale dal Buena Vista Social Club.

I loro brani e quelli dei più famosi compositori sono riproposti in chiave timbrica e suonati dal vivo, creando un mix sensuale di allegria e danza coinvolgenti.

Ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GruppoSGR/

martedì 2 agosto 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Comedy Park – Ruggero De I Timidi

Un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage. Al Parco degli Artisti Ruggero presenta: “Sole Cuore Hangover”, un tour musical e balneare per far conoscere al pubblico le nuove canzoni e intonare assieme le celebri hit che lo hanno reso famoso

Biglietti su liveticket da 15 € e 12€ + diritti prevendita, per informazioni tel. 3351207464.

Ore 21. Info: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini

Fino al 28 agosto 2022

Rimini Marebello – Bagno 99, Lungomare Giuseppe di Vittorio 54

Radio LatteMiele in spiaggia

Per l’estate 2022 Radio LatteMiele trasmette da Rimini, trasformandosi in megafono della città e delle sue spiagge, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina.

Il primo programma va in onda dalle 11.30 alle 14.00. Un radio show dal titolo ‘Gli Spiaggiati’, incentrato proprio sui bagnanti che si trovano sulla spiaggia di Rimini. Giochi, canzoni, momenti di intrattenimento e interviste sempre con un occhio attento a quello che succede lungo il litorale della città.

Il secondo programma dal titolo ‘ApeRiminiamo’ va in onda dalle 17.30 alle 20.00 all’ora dell’aperitivo, il momento per raccontare cosa succede in città, con spazio alle iniziative turistiche e culturali dell’estate riminese. Interviste a cantanti italiani e a personaggi e personalità riminesi.

Il contenitore della domenica va in onda dalle 10.00 alle 13.00. Notizie, interviste con focus sulle attività del giorno festivo per eccellenza a Rimini.

Lo studio radiofonico dal quale prendono il via programmi, giochi, animazione è allestito al “Bagno 99” di Marebello, con il supporto di PiacereSpiaggiaRimini.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.00 – dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00

tutte le domeniche dalle 10.00 alle 13.00

Info: www.lattemiele.com/rimini-2022/

tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com

fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 – Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L’attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it

martedì 26 luglio 2022

Rimini, Piazzale Fellini

Roadshow sport e salute 2022

con Andrea Lucchetta

Un villaggio dello sport a due passi dal mare proposto da Sport e Salute, società del governo, la cui mission è quella di supportare il mondo dello sport di base e di diffondere corretti stili di vita tra i cittadini.

Un evento itinerante che toccherà circa 41 tra le principali città italiane, il cui programma si suddivide tra un truck, dove vengono presentati i progetti e i servizi che Sport e Salute gestisce per supportare il mondo sportivo e dove ci si porrà all’ascolto delle necessità del territorio, e la piazza a disposizione di tutti i presenti che beneficeranno di un contesto sportivo e festoso con l’obiettivo di indirizzare persone e famiglie verso una vita attiva e salutare.

Si tratteranno i temi dello sport attraverso dimostrazioni e giochi e verranno presentati i benefici fisici, psicologici e sociali della pratica sportiva attraverso un semplice percorso informativo. L’indirizzamento verso i corretti stili di vita sarà supportato anche dalla presenza dei Legend, campioni che hanno scritto la storia italiana dello sport e che si mettono a disposizione delle persone come fonte di ispirazione per i più giovani e per condividere le proprie esperienze ed i propri successi con ragazzi e adulti: a Rimini ci sarà Andrea Lucchetta.

Orario: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

Info: www.sportesalute.eu

dal 30 luglio al 11 agosto 2022

Spiaggia di Rimini, Bagni Libra 63 – 63/A e 63/B – 64 – 65, via Lungomare Di Vittorio 8B

Pallino D’Oro e Master individuale maschile e femminile

I bagni Libra organizzano, come di consueto, un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce. L’evento si svolge mercoledì 10 agosto durante l’intera giornata. Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D, Amatori e non tesserati. Turisti e appassionati dell’attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali.

La finalissima della cat. A sarà disputata mercoledì 10 agosto alle ore 22.

Le premiazioni si svolgeranno alle ore 23.

Orario: ogni sera dalle 21 alle 24. Info: 338 6104321

fino a sabato 30 luglio 2022

spiaggia e altre sedi – Rimini

Rimini for Mutoko – Giochiamo per l’Africa

Run Rise summer edition e tornei benefici di Beach Tennis, Beach Volley, Foot Volley, Burraco.

Un progetto a scopo benefico che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia.

Ultimo appuntamento sabato 30 luglio con il Torneo Benefico di Burraco, al campo Don Pippo, via Santa Cristina, 22.

Info:335 1270914 (per info e iscrizione) www.facebook.com/riminiformutoko

mese di agosto 2022

spiaggia di Rimini sud (Bagni compresi tra il 20 e il 150) – Rimini

Un mare di sport

A cura di Piacere Spiaggia Rimini

Un evento diffuso che prende vita sui campi degli stabilimenti della spiaggia.

Per quattro settimane, sulle aree polisportive, sono organizzati 100 micro-eventi sportivi, comprendenti match di foot volley, teqball (footvolley a tavolino), beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, che siano professionisti o amatoriali appassionati.

Un Mare di Sport comprende anche importanti appuntamenti solidali, organizzati per raccogliere fondi per enti benefici locali e onlus del territorio.

Grande partenza il 7 agosto ai bagni 54-55 con il Barrumba All Stars, un evento in collaborazione con FootVolley Rimini. I campioni locali di Teqball si sfideranno dalle ore 16:00 fino a tarda serata in match a scontri diretti, fino alle finali giocate sotto le stelle. Ci sarà anche musica, dj set e un piccolo villaggio del divertimento per atleti e pubblico.

Le iscrizioni sono possibili direttamente ai bagni coinvolti e il calendario degli appuntamenti settimanali è reso noto tramite i canali social. Info: info@spiaggiarimini.net

fino al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.

Info: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera/

i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022

Bagno 14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì:

ore 8,30 e 19,00 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 e 18,30 Bagno 51

e tutti i sabati:

ore 8,30 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 Bagno 51

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19; in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +393315285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione su donazione.

ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30. A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com

Tutti i fine settimana di giugno, luglio e agosto 2022

Rimini, in tour tra le spiagge 1 e 150 di Rimini Sud

Un mare di energia

Camminata metabolica in spiaggia – 1° edizione

Oltre 80 allenamenti gratuiti in spiaggia della nuova disciplina ginnica della Camminata Metabolica, che include movimenti di marcia, boxe e danza e che coinvolge sportivi e non di tutte le età. L’evento, in tour in tutte le spiagge associate alla Cooperativa Operatori di Spiaggia, conta sulla partecipazione di due trainer dedicati, ideatori della disciplina, che condurranno sessioni aperte al pubblico nelle serate e nelle mattinate di ogni venerdì, sabato e ogni domenica, per tre mesi. Info: 0541 389308 info@camminatametabolica.it

Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022

Rimini, spiaggia libera di San Giuliano – zona Darsena.

Sup Yoga sull’acqua

Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua. Le classi, della durata 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Ritrovo: Reception chiosco “East Coast” in spiaggia.

Orario: ogni sabato mattina ore 10; ogni mercoledì sera ore 19. Costo: 20 € compreso di brunch / aperitivo. Solo 8 posti per classe, è necessaria la prenotazione su whatsapp al numero +39 331 528 5154.

Tutti i martedì dal 7 giugno al 9 agosto 2022

Spiaggia di Rimini Sud, Bagni 54-55

Campionati di FootVolley

Appuntamento fisso del calendario estivo, il Campionato di FootVolley torna sulla spiaggia in dieci tappe. Il campionato apre la stagione sportiva dell’estate che proseguirà ogni martedì per dieci settimane. Ormai sport must della costa riminese, il FootVolley è un mix tra calcio e beach volley, una disciplina che assicura spettacolo a chi la pratica e a chi la guarda. Insieme a questo, l’associazione FootVolley Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini organizza altri appuntamenti di rilievo, come le SuperCoppe e i Tornei BeTable sulla spiaggia.

Info: www.footvolleyrimini.it

tutti i mercoledì dall’8 giugno al 28 settembre 2022

Rimini, Viserba

A pesca al largo di Rimini

Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca

Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare quest’esperienza in mare.

Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.

Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.

Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.

Ore 6. A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 info@visitrimini.com

13 giugno – 1° settembre 2022 (eccetto dal 15 al 18 agosto)

Rimini, Piazza sull’acqua, pedana Piazzale Boscovich, Parco del Mare Miramare

Fluxo Summer

Attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità, condotta da istruttori professionisti, nelle location più suggestive di Rimini.

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 21.00 A pagamento

Info: 347-1224480 www.fluxomovement.it

Tutti i martedì e giovedì d’estate

Rimini, piazza sull’acqua, Ponte di Tiberio

Parkour Start

Corsa, oscillazione, volteggio, salto, pliometria, rotolamento, quadrupedia e tanto altro ancora ti aspetta nella stupenda cornice della Piazza sull’Acqua davanti allo scorcio delle pietre millenarie del ponte di Tiberio. Sul finire della sera, in mezzo alla natura e alla storia, gli istruttori spiegheranno (in italiano e in inglese) come effettuare i giusti movimenti per sentirsi dinamici e in forma. Quota: € 7 adulti. Ore 19:00. Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/314626-parkour-start

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello dal 1° giugno al 31 agosto: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00; chiuso lunedì non festivi. Dal 1° giugno il Fellini Museum apre anche di sera il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario:da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00. Chiuso i lunedì non festivi. Mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00.; chiuso lunedì non festivi. Mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00 Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 2 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART

Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Info: 0541.793879 part@comune.rimini.it

Fino al 4 settembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Federico Fellini dietro le quinte negli scatti di Patrizia Mannajuolo

Proseguono gli appuntamenti con le mostre fotografiche al Fellini Museum. Un percorso espositivo che si sviluppa lungo le pareti della sede del Palazzo del Fulgor, proponendo approfondimenti, approcci e riflessioni legati alla figura e al cinema del Maestro riminese.

A 102 anni dalla nascita, il grande regista rivive negli scatti di Patrizia Mannajuolo, dal set de ‘La città delle donne’. Le fotografie, scattate fuori dalla scena, colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Nel teatro 5 di cinecittà che fu la “casa” del maestro, Patrizia esplora scenografia e set, in una sequenza memorabile di istantanee.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10 – 19, mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23. Info: www.fellinimuseum.it

fino a domenica 6 novembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Fellini Forbidden

Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum, che integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. La mostra è dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova (1976)’.

Ad essere esposte per la prima volta, in un allestimento che richiama le atmosfere oniriche e voyeuristiche del film, sospese lungo un percorso labirintico e quasi completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose, sono le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identifica il proprio alterego sessuale).

Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con ‘Il libro dei sogni’, l’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione grafica del regista riminese.

Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese, forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non si ha altra notizia. Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00; mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23. Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor Info: www.fellinimuseum.it

Fino al 31 luglio 2022

Rimini, Museo della Città, Ala Nuova

Arte Pubblica Ritratti sociali

Mostra promossa e curata dall’Associazione Ecomuseo Rimini, legata al progetto Cardini e Decumani e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Nove giovani artisti/artiste under 35, Alessia Elettra Campana, Erica Conti, Massiel Leza, Filippo Maestroni, Sara Marini, Valentina Perazzini, Danilo Sciorilli, Mattia Tentoni, Charlotte Van Bost, sono i finalisti tra i numerosi partecipanti che hanno risposto alle Open call indetta nei mesi scorsi. La mostra si compone di opere formato 100×70 realizzate con tecniche varie (dal disegno, pittura, illustrazione al disegno digitale e fotografia): gli elaborati artistici sono correlati ai racconti e alle testimonianze raccolte direttamente dalle persone ritratte.

I giovani artisti, coordinati dalla ideatrice e curatrice Sonia Fabbrocino, hanno lavorato sul tema del ritratto nel rapporto tra arte e identità e memoria.

Orario: dalle 10:00 alle 19:00 dal martedì alla domenica; mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00. Info: www.museicomunalirimini.it

Fino a fine agosto 2022

Spiaggia di Rimini, Bagni 40 – 80 di Rimini sud

La Vita Dolce

2 km di fotografie sulla spiaggia unite da emozioni, nostalgia e ironia

La Vita Dolce è un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume “Rimini di pietra, nuvole e sale”, di Gianni Donati e Pio Sbrighi. Trasformati in un racconto esposto dalle pagine di un libro alla battigia della spiaggia, gli scatti, raccolti nella mostra, sono narrati dal curatore del progetto e autore di alcune delle foto, Gianni Donati. Al libro, che racconta un’altra Rimini in 200 scatti in bianco e nero, ha dato il contributo anche il celebre autore riminese Marco Missiroli. A cura di Romagna Spiagge. Info: www.blog.spiaggiarimini.net/eventi/

Fino al 30 luglio 2022

Rimini, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27

Omaggio a Italo Di Fabio

Con la donazione dell’archivio di Italo Di Fabio, fortemente voluta dall’autore, il cospicuo patrimonio fotografico della Gambalunga si arricchisce di una nuova raccolta, che integra le numerose collezioni di fotografia storica locale e le arricchisce di una nuova coloritura artistica. Il materiale acquisito comprende 9.738 stampe fotografiche, 71.864 diapositive, 37.637 negativi e oltre 150.000 file digitali, ma anche l’archivio personale, tra cui attrezzatura fotografica e lettere, opuscoli, ritagli di stampa, medaglie, diplomi e onorificenze, che testimoniano i suoi successi in ambito nazionale ed internazionale, dagli anni Sessanta ad oggi. Cofondatore insieme a Luciano Liuzzi del “Photo Cine Club” di Rimini, Di Fabio ha dato un importante contributo alla storia della fotografia amatoriale e professionale a Rimini.

Di Fabio è stato indicato come “uno dei più conosciuti, discussi, invidiati fotoamatori italiani”.

La mostra presenta una selezione di 60 opere fotografiche che ne ripercorrono il lavoro e danno conto della sua continua e divertita ricerca e sperimentazione di luce, colore, geometrie. Orari: dal lunedì al venerdì ore 10-19; sabato ore 9-13; chiuso domenica e festivi. Dal 18 luglio: dal lunedì al sabato ore 9-13. Ingresso libero.

Info: 0541.704488 | 704477 www.bibliotecagambalunga.it/archivio-fotografico-italo-fabio

fino alla fine di agosto 2022

Museo della Città (Sala pesci), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

L’incanto delle donne del Mare

Nell’ambito degli eventi La Natura del Mare 2022, il Museo della Città propone una mostra fotografica di Fosco Maraini e Nina Poppe.

La mostra è curata da Nour Melehi Maraini, etnoantropologa e nipote di Fosco Maraini: un dialogo tra le foto del grande esploratore scattate in Giappone negli anni ‘50 alle donne Ama, le pescatrici in apnea di molluschi vestite con perizoma e una lama, e le stesse riprese oggi, dalla giovane fotografa tedesca Nina Poppe, che per raccontare il “suo mare” visto e fotografato nel mondo e l’esperienza in Giappone, è in arrivo da Colonia.

Inaugurazione mercoledì 22 giugno alle ore 19, su iscrizione gratuita.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00; a luglio e agosto mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00; chiuso lunedì non festivi

Info: www.lanaturadelmare.it/summer-camp-2022/

Fino al 31 agosto 2022

Rimini | Corte della Biblioteca Gambalunga

Transistorie

Mostra di microsculture elettroniche di Caterina Nanni

Titoli poetici di Stefano Tonti

la Biblioteca civica Gambalunga di Rimini propone un nuovo evento espositivo, basato su un insolito accostamento tra scultura figurativa e gioco verbale. Inaugura venerdì 24 giugno alle ore 18 la mostra allestita nella suggestiva corte di Palazzo Gambalunga. Sotto il porticato vengono esposte le sculture di Caterina Nanni, ricavate dall’assemblaggio di minuscole componenti elettroniche di recupero, con nuovi titoli assegnati da Stefano Tonti – graphic designer ma per l’occasione “copywriter” – già autore delle grafiche ambientali della biblioteca e dell’installazione ‘Scopertine tipografiche’, esposte nella stessa corte, con cui “Transistorie” si pone su una linea di continuità, applicandone questa volta la logica di fondo alla scultura.

Ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al venerdì ore 8-19, sabato 8-13, chiuso domenica e festivi; dal 18 luglio: da lunedì a sabato ore 8-13)

Info: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/transistorie

fino a sabato 6 agosto 2022

Galleria d’Arte Zamagni, via Dante Alighieri, 29-31 – Rimini

Le creature IN-E-VOLUTION

Mostra di Lorenzo Scarpellini

Mostra personale di Lorenzo Scarpellini. A cura di Milena Becci.

IN-E-VOLUTION, è ciò che si evolve e involve allo stesso tempo. È doppia possibilità, rappresenta due visioni di un’eventuale fine di questo mondo. La ricerca di Lorenzo Scarpellini ruota attorno ai concetti di transitorietà e metamorfosi e il suo immaginario è legato a una sfera fantastico/fantascientifica: ipotetiche nature di un mondo dopo il mondo, dai tratti alieni, postapocalittici e onirici, e morfologie ibride tra il vegetale e l’animale, il reperto e il relitto, il resto organico e lo strumento artificiale.

L’artista predilige materiali poveri e di recupero come ferro, carta, carbone, calce, legni, ossidi e terre lavorando nella maniera più sostenibile possibile e tentando di produrre il minimo scarto.

Orario: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20;domenica aperta su appuntamento. Ingresso libero. Info: info@zamagniarte.it

LE MOSTRE DI CARTOON CLUB continuano fino al 31 luglio

Museo della Città (Corridoio piano terra), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Nagasaki Beyond – Mostra fotografica del fotografo di guerra Joe O’Donnell

La guerra, la pace e il buddismo. La distruzione dopo l’atomica: scatti del Fotografo di guerra americano Joe O’Donnell.

Museo della Città (Sala delle Teche Piano terra Parte A), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

DIABOLIK/A

Mostra sulle donne che hanno reso famoso Diabolik.

Museo della Città (Sala delle Teche Piano terra Parte B), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Cartoon Club: PIPPO 90. Una vita da svitato

Mostra sull’icona dei fumetti e dell’animazione, Pippo, lo stralunato più amato del fumetto mondiale, compie 90 anni.

Museo della Città (Sala Federico Fellini, piano terra), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Armida Barelli. Niente sarebbe stato possibile senza di lei

una mostra su Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica di Milano, una donna che ha cambiato un’epoca.

Rimini, Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217

ABC Disegni e Fumetti: mostra personale di Franco Matticchio

Omaggio a uno dei maestri internazionali dell’illustrazione, celebre per la sua poetica surreale e onirica, attraverso un’inedita di sue opere originali.

Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022

Arco d’Augusto (punto di ritrovo) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Visite guidate teatralizzate alla scoperta del centro storico di Rimini

Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.

I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Info e prenotazioni: 349 1074979 (WhatsApp) tourinsolitorimini@gmail.com

Tutti i sabati di luglio e agosto + più domenica 7 e 14 agosto 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Tutti i mercoledì di luglio e agosto

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 21.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutti i venerdì di luglio + venerdì 5, 12 e 26 agosto 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 21.

Visita extra domenica 21 agosto ore 11.00

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Le visite guidate condotte dai bibliotecari conducono alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

Ogni mercoledì sera dal 1°giugno a metà settembre 2022

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales, maestosi edifici come il Grand Hotel. Ore 21. A pagamento. Le visite sono tenute in lingua italiana e inglese. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Ogni giovedì e venerdì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte: visita guidata con Discover Rimini

Torna anche quest’anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata del giovedì consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

Il venerdì sera appuntamento con Notturno d’arte Focus on, una visita guidata d’approfondimento dedicata a personaggi illustri, a luoghi e monumenti particolari o poco conosciuti, a periodi importanti della sua storia (fino al 9 settembre). Il 29 luglio è la volta della Rimini felliniana alla scoperta di entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum, incluso l’interno del mitico Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti. Luogo di incontro: Piazzetta San Martino (al rinoceronte), ore 21.20.

Visite a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese. Ore 21.30 A pagamento (comprensivo di radioguide)

Info: 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

lunedì, giovedì, venerdì e sabato dal 13 giugno a metà settembre 2022

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Lunedì ore 21 dal Ponte – Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Giovedì ore 21 piazza pascoli – Viserba, una sorpresa sul mare: una delle località balneari di Rimini più dense di storie da raccontare, tra mitici villini, il nuovo lungomare, il piccolo porticciolo, la fossa dei mulini, piazza Pascoli, gli alberghi storici, per arrivare ai racconti legati al grande tenore cesenate Alessandro Bonci ed al poeta viserbese Elio Pagliarani. Senza dimenticare la corderia e … le poesie dialettali.

Venerdì ore 21 dal Visitor Center – Rimini, una continua sorpresa: alla scoperta di due facce della stessa medaglia: la Rimini Romana e quella ‘rinnovata’ degli ultimi anni. Un cuore antico abbracciato dalla bellezza e dalle atmosfere dei nuovi interventi urbani.

Sabato ore 21 – Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un’importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l’albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito.

Info: 0541.56000 info@grandhotelrimini.com

Ecco alcuni degli eventi che, da giugno a settembre, animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, organizzati dai Comitati turistici.

Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche fino all’11 settembre 2022

Arena del mare, via Regina Margherita, 22 – Rimini Marebello

Serate di animazione all’Arena del mare di Marebello

Nelle serate d’estate, l’Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 ingresso libero

Tutti i martedì fino al 30 agosto 2022

Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 65) – Rimini Torre Pedrera

Musica in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone musica con dj set in via San salvador, nell’area della spiaggia del bagno numero 65. Orario: 21 – 24 Ingresso libero

tutti i sabati fino al 3 settembre 2022

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica in piazza Pascoli a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo.

Ore 21. 30. Ingresso gratuito

Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica fino al 9 settembre 2022

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione al Parco Laureti di Marebello

Nelle serate d’estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitato.marebello

tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada. Orario: dalle 20 alle 24. Ingresso libero

Tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini Daniele.

Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen. Ore 21 partecipazione a offerta libera

Tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco Merlino Show. Dalle ore 21

Tutti i giovedì fino al 1° settembre 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo di teatro a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone serate di spettacolo e animazione teatrale con l’artista Francesco Checco Tonti.

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comturivazzurra

Tutti i venerdì fino al 26 agosto 2022

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione della prestigiosa kermess comica. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali: Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza, Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Francesco Rizzuto.

Il 29 luglio si ride alla ‘romana’, con Sergio Viglianese di Zelig.

Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.

Ad aprire tutte le serate è la musica e le gag di Amedeo Visconti. Nel corso delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.

Ore 21.00. Ingresso libero. Info: 0541 736261 www.sganassau.it

tutti i sabati e le domeniche fino all’11 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero.

Centro storico

Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022

Rimini, Cavour

I Ricordi in Soffitta

Mercatino dei bambini fino a 12 anni

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

il venerdì fino al 9 settembre 2022

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro e Venerdì d’Arte

Mercatino di prodotti di antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato artistico e opere d’arte. A cura di Cocap. s.c.a.r.l Orario: 18.30 – 23.30

tutti i venerdì sera fino al 2 settembre 2022

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Mostra mercato dell’artigianato handmade, appuntamento serale estivo con arte, creatività, e design. Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer espongono ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Orario: dalle 18.00 alle 23.00. Ingresso libero

Info: 340 3031200 artigianialcentro@gmail.com



Marina centro:

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 24 – dal 24 maggio al 15 settembre 2022 e 20, 21, 22 maggio 2022

Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 – dal 30 maggio al 5 settembre 2022

Solo in caso di annullamento causa mal tempo, il mercatino si svolge anche lunedì 12 settembre

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – dal 7 giugno al 6 settembre 2022.

‘Viserba vintage’

Piazza Pascoli/via Dati, 180

23, 30 giugno e 7, 14 luglio 2022 – dalle 18 alle 23.30

Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra via Medici e via Spina

Tutti i giovedì dalle 16.30 alle 24 – dal 16 giugno all’8 settembre 2022

‘Viserbella Street Market”

va Porto Palos tra il civico 130/A e il civico 110

Tutte le domeniche dalle 16.30 alle 24 – dal 19 giugno all’ 11 settembre 2022.



Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 10 giugno al 9 settembre 2022

Mercato serale

piazzale Adamello

Ogni lunedì dalle 18 alle 23.30 – dal 6 giugno al 5 settembre 2022



Marebello:

‘Arte Ingegnosa’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Delle Colonie (ingresso mare)

Ogni domenica dalle 18 alle 24 dal 12 giugno al 4 settembre 2022

‘Arte Ingegnosa’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 dall’8 giugno al 7 settembre 2022

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – dal 6 giugno al 5 settembre 2022, più giovedì 2 giugno

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – dal 10 giugno al 9 settembre 2022, più sabato 4 giugno, 2 luglio, 10 settembre

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18 alle 24 – dal 7 giugno al 20 settembre 2022, più mercoledì 29 giugno, dall’1 al 3 luglio, dal 13 al 15 agosto, dal 2 al 4 settembre 2022

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dal 9 giugno al 22 settembre 2022

In caso di annullamento per maltempo il mercatino viene riproposto nella giornata del sabato immediatamente successivo.

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 – dal 27 giugno al 5 settembre 2022

Fiabilandia, il parco dedicato ai più piccoli, è il regno dei bambini per eccellenza immerso in 150.000 mq di verde. Qui fantasia ed immaginazione si fondono per regalare una giornata speciale a tutta la famiglia. Dal 24 luglio è aperto il Primo Museo Didattico dedicato all’arte Circense in Italia e nel mondo, un omaggio al mondo del circo, alla sua storia, alle famiglie che lo hanno creato, vissuto e che continuano a renderlo noto in tutto il mondo.

Orario: tutti i giorni 10 – 18. Info: www.fiabilandia.it

Italia in Miniatura è il parco tematico simbolo di Rimini dal 1970, lo storico parco miniature con circa 300 miniature che riproducono con cura minuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo. Il parco prevede l’apertura giornaliera con orario: 10 – 18.

NOVITÀ’ 2022: “Divertente di giorno, magica di notte”> il 10 e 17 agosto Italia in Miniatura apre fino alle 22:30 con monumenti illuminati, attrazioni in funzione, videomapping in Piazza Italia e la suggestione di una Venezia incantata e romantica, animata da personaggi settecenteschi e da un trio d’archi dal vivo. Alle 22 nel Parco Miniature Gran Finale con spettacolo pirotecnico: luci, effetti speciali e fuochi d’artificio dalle Alpi alla Sicilia.

Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com

Anche Oltremare a Riccione, il grande parco per scoprire ed esplorare il pianeta ed il mare, con la Laguna dei delfini più grande d’Europa e l’Acquario a Cattolica dove è possibile ammirare tante specie marine, sia fauna che flora, in oltre 100 vasche espositive e quattro percorsi completamente al coperto. Aperto anche Aquafan con oltre 3 km di scivoli, il maxi scivolo M280, le animazioni, gli eventi quotidiani, gli ospiti a sorpresa e le dirette con Radio Deejay Info: www.aquafan.it

Boabay, l’aquapark galleggiante di Rimini in mare aperto, a 100 metri dalla spiaggia, davanti ai bagni dal 47 al 62, rimane aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 salvo avverse condizioni del mare. Info www.boabay.it

Fra liane e ponti sospesi fra gli alberi, a Rimini e dintorni si possono trovare diversi parchi avventura. A Rimini il percorso è al Parco Marecchia Info: www.riminiavventura.it

Aperto tutti i giorni, anche il Parco tematico e Museo dell’Aviazione, sulla Superstrada Rimini-San Marino, che ospita una collezione di circa 50 velivoli originali, mezzi contraerei e corazzati, motori dei velivoli, modelli volanti in scala, l’abbigliamento dei piloti e tanto altro. All’interno è presente anche il Museo dell’Aeromodellismo Storico Italo Balbo con la pista per i campionati mondiali di volo vincolato e l’esposizione dei modelli detentori dei più prestigiosi record al mondo, e il Centro Studi sulla Linea Gialla, ultimo baluardo tedesco dietro la Linea Gotica. Info: www.museoaviazione.com

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati

per ciascun evento o gli uffici di informazione

