Bassa Romagna. Celebrato il ricordo della Strage di Bologna del 2 Agosto con le staffette podistiche.

BASSA ROMAGNA. Tutta la Bassa Romagna, compreso il territorio di Ravenna, ha celebrato domenica 31 luglio il 42esimo anniversario della Strage di Bologna del 2 agosto 1980 con un allenamento autogestito intitolato ‘Sulle orme della staffetta del 2 Agosto’, che ha attraversato i Comuni del territorio.

L’iniziativa organizzata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il coordinamento delle società podistiche UISP, ha coinvolto appassionati, cittadini e autorità pubbliche di tutte le amministrazioni comunali in una mattinata di ricordo, riflessione e condivisione, nell’intento di non dimenticare mai un episodio così violento e profondamente toccante come l’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 quando il terrorismo si abbatté con tutta la sua feroce violenza su ignari cittadini che si accingevano a raggiungere i luoghi di villeggiatura lungo la costa o semplicemente si trovavano alla stazione ferroviaria per altri motivi.

Una manifestazione che ha tagliato in lungo e in largo tutta la provincia di Ravenna con tutte le tratte fra i diversi Comuni coperte da podisti e camminatori in rappresentanza delle associazioni Uisp e dello stesso coordinamento delle società podistiche Uisp. Una rappresentanza simbolica e importante allo stesso tempo per un gesto concreto che ha portato anche lo stesso Coordinamento ad essere incaricato come ‘custode‘ ufficiale della bandiera del comitato Ricordo strage.

Queste le presenze registrate nelle varie tappe di arrivo e partenza della manifestazione per conto delle pubbliche amministrazioni e delle diverse associazioni coinvolte:

- Ravenna: assessora Federica Del Conte e presidente Uisp Ravenna-Lugo Gabriele Tagliati;

- Russi: Assessore Alessandro Donati;

- Bagnacavallo: assessori Francesco Ravagli e Ada Sangiorgi, vice sindaca;

- Lugo: vice sindaco Pasquale Montalti e Ivan Rossi, consigliere delegato allo Sport; Alessandro Mantella (Uisp);

- Cotignola: consigliere comunale;

- Bagnara di Romagna: vice sindaca Carla Arniani;

- Alfonsine: sindaco Riccardo Graziani e assessora Roberta Contoli, Jader Emiliani Jader (in rappresentanza associazione volontari);

- Fusignano: assessore Andrea Minguzzi;

- Voltana: presidente della Consulta cittadina Valeria Monti;

- Sant’Agata sul Santerno: vice sindaca Lilia Borghi;

- Massa Lombarda: sindaco Daniele Bassi e assessore Stefano Sangiorgi;

- Conselice (San Patrizio): aindaca Paola Pula e assessore Raffaele Alberoni.

Queste invece le società sportive rappresentate dai loro tesserati nel corso della giornata: Locomotiva Ravenna; Teodora Ravenna; Ponte Nuovo Ravenna; San Pancrazio; Leopodistica Faenza; GPA Lughesina; Podisti Cotignola; Te Bota Team Solarolo; Podistica Alfonsinese; Avis Fusignano; Podistica Voltana; Polisportiva Sant’Agatese; Atletica San Patrizio; Lamone Russi.

Coordinamento generale: UISP Ravenna-Lugo, Uisp Atletica Emilia Romagna e Coordimento società podistiche ravennati

