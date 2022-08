Cesenatico. La patata di Bologna Dop tra i grandi chef. Ma la raccolta 2022 è tra le più critiche,

L'incipit questa volta va alla 'rossa', che finita in mani peggiori non poteva. Perchè se è vero che qualcuno ai banchi di Maranello è riuscito a fare una vettura come si deve per battere le quattroruote del venditor di bibite e del tiranno in camice bianco, al muretto di Maranello si va ad ogni appuntamento a zompare strategie e apparecchiamenti che stanno facendo crepare dalle risa il ( terribile) Toto, il ( solito) Max e ( perfino) il ( redivivo) Lewis. E se qualcuno non mette mano al muretto che altro potrà apparire la 'rossa' a fine stagione se non quel che è ma solo una star da operetta? Intanto ci piacerebbe che il buon Carletto diventasse il cattivo Carletto, nel senso che quando parla lui che d'auto ( e gomme rischia) al muretto dovrebbero solo abbassar l'ali. Ed assecondarlo, come meglio si può. Anche perchè a volte ' contenere' non vuol dire ' perdere'. Come invece van credendo gli uomini del buon Binotto, tra uno scialaquio e l'altro, tanto che se volevano dar agevole iride al Tulipano che tutto chiede fuorchè omaggi ci sono riusciti molto bene, tra lazzi e ammiccamenti. ovvio, loro e altrui. Ora la F1 va in vacanza, per riprendere a fine agosto da quel di Spa. Questo fine settimana tornano le moto. Speriam con i nostri in forma. Anche perchè nelle varie categorie c'è ancora molto da decidere. Nella Moto Gp, ad esempio, non ci spiacerebbe vedere il nostro Pecco davanti all'altro nostro Fabio, che franco-siculo si chiama, proprio come quel 'venduto' italo-corso del Napo( leone), dimenticando che a distribuire geni sono nonne e mamme, nonni e padri, e non già gli uffici dell'anagrafe. Nel frattempo abbiamo colto un mondiale nel Pentatlon femminile, qualche torneo di tennis in attesa della Davis e di qualche Slam, e l'oro nel torneo Nations di pallanuoto donde abbiamo restituito agli Usa quanto gli Usa ci avevano affibbiato. Insomma al vertice in piscina ci siamo sempre noi. Nell'attesa degli europei di nuoto su e giù per la mitica piscina della città tracciata qualche anno fa da Romolo e Remo.