Rimini. Tante le opportunità al Bike Park per gli habitué della bici. Sconto del 30% sul noleggio.

bike park 1

RIMINI. Proseguono le opportunità messe in campo per chi vuole scoprire la città di Rimini sulle due ruote. A partire dal Bike Park, proprio davanti alla stazione ferroviaria, dove parte anche il Metromare – il trasporto rapido costiero che unisce Rimini a Riccione – punto di riferimento per chi si muove in bici a Rimini.

Per tutta l’estate, chi si presenta al Bike Park con un biglietto ferroviario regionale Tper con destinazione Rimini o con un abbonamento Tper, può usufruire di uno sconto del 30%

sulle tariffe di noleggio.

L’iniziativa, grazie a una convenzione con Trenitalia Tper e il comune di Rimini, incentiva l’intermodalità sostenibile favorendo il collegamento fra il treno e altri mezzi di trasporto

nel rispetto dell’ambiente.

Inoltre, il servizio del Bike Park di noleggio delle cargobike (6 quelle a disposizione) è gratuito fino alla fine del mese di settembre 2022. Un’opportunità per chi volesse provare questi nuovi mezzi pensati per il trasporto merci, per il trasporto dei bambini con seduta frontale su due ruote, oppure per il trasporto di persone diversamente abili a pedalata assistita.

E sono tanti i servizi del Bike Park di Rimini (info 0541.1835082 www.bikeparkrimini.it): parcheggio custodito, noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar.

E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città è possibile usufruire del deposito bagagli. Una possibilità in più per scoprire il territorio in bicicletta

in una città che è un paradiso per gli amanti delle due ruote.

Sono oltre 130 chilometri di piste ciclabili, in continuo ampliamento, un anello verde tutto da pedalare, un lungofiume degli artisti che dal mare porta fino alla ciclabile del Marecchia,

tanti chilometri di ciclabile ‘vista mare’, da Rimini a Riccione. Da diversi anni Rimini si conferma città ‘bike friendly‘, insignita della bandiera gialla, con il massimo punteggio, dalla Federazione italiana ambiente e ciclabile.









