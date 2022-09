Misano Adriatico. Gp ‘Gryfyn’ di San Marino e della riviera di Rimini. E 45 piloti che si sfidano anche a calcio.

Enea Bastianini

Misano World Circuit, 29 agosto 2022 – L’inaugurazione della mostra ‘Le radici della Riders’ Land’ a Rimini, l’esposizione Racing Woo-Doo e il Riders Tribe a Riccione hanno avviato il ricco calendario di eventi che durante la settimana introdurrà il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano World Circuit.

Il quattrocentesco Castelsismondo con l’esposizione di minimoto che hanno alimentato il fenomenale vivaio di piloti sul territorio, la piramide del Cocoricò tempio della musica e del divertimento giovanile e la galleria d’arte contemporanea The Art Box con l’esposizione del percorso guidato dal genio creativo di Aldo Drudi, sfociato nel progetto 2022 #RACEVOLUTION sono le tre location dei primi eventi simboleggiano l’abbraccio totale del territorio alla MotoGP, coi piloti che durante la settimana incontreranno in più occasioni

i loro fans.

IL PERCORSO. Mercoledì toccherà alla Repubblica di San Marino scendere in campo: al centro sportivo di Montecchio, ai piedi del centro storico di San Marino, alle 18.30 con ingresso gratuito, è in programma MotoGP Football Match. 45 piloti hanno confermato la loro presenza in campo e saranno rappresentate tutte le quattro categorie in pista nel weekend di MWC, insieme a ex piloti e alcune stelle della SBK che si uniranno per giocare due tempi da 25 minuti, ma soprattutto per stare a contatto con gli appassionati nello scenario della più antica Repubblica del mondo. La partita in diretta su Sky Sport sarà commentata da Guido Meda e Mauro Sanchini.

Previsto poco prima della gara lo spettacolo degli sbandieratori. Calcio d’inizio e partecipazione dei segretari di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e al Turismo Federico Pedini Amati.

Fra giovedì e venerdì arriveranno gli eventi di Bellaria Igea Marina con il Moto GBIM, lo spettacolo del DediKato all’Arena 58 di Misano Adriatico

e il concerto Superstar Show a Cattolica, che si aggiungeranno a quanto già avviato e agli appuntamenti in programma a Misano World Circuit.

Sempre giovedì 1 settembre nella Repubblica di San Marino il Red Bull Exclusive Terrace Grand Opening San Marino dalle ore 20.00 all’ 1.00 al Cantone/ Terrazza panoramica arrivo della funivia in centro storico. (Ingresso su invito)

Tutto il programma aggiornato è disponibile sul sito misanocircuit.com

Articoli più letti