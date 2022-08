Non solo sport. F1: è ancora ‘padron’ Toto? Serie A: Diavolo in vetta. Con l’ Europa sbalestrata e smarrita.

mowmag.com download

LA CRONACA DAL DIVANO. ( dal 1o al 30 agosto 2022). Continuano imperterriti i nostri a celebrare i gioielli altrui, come quella ( incontrollata?) Premier

di spendaccioni riservata non ad artisti ma a podisti dal piè veloce che ‘vende’ quattro volte in più rispetto rispetto al nostro torneo pedatorio; o alle auto non tanto del ‘venditore di bibite‘ ma di quel Toto che ogni volta che vuol fottere la concorrenza fa mettere mano ai regolamenti che, da una decina d’anni a questa parte, improvvisi e inevitabili come’ bombe d’acqua‘ , cambiano tra la negligenza generale le sorti delle piste in corso d’opera.

La ‘rossa’ se la stava cavando egregiamente anche contro il pilota ( al momento) più forte, e che ha pensato il buon Toto? Di imporre un regolamento ad hoc sui fondi macchina per ricondurla alla banalità.

Che, non l’avessero ancora capita i padroni della F1, potrebbe perfino portare all’estinzione della disciplina, tornata dopo anni di sbadigli a riempire tribune e rinfocolare ascolti grazie ad una ‘rossa’ che se costretta ai margini potrebbe e anche dire ai suoi fans planetari di lasciar perdere con un campionato ad usum propri del suo tiranno.

Terza di campionato per le nostre. Con il Milan vincente a nove punti. Lacrima l’Inzaghino, batte i pugni sul tappeto verde il Mou Mou. Non decolla la Signora del buon Allegri

che tutto ha fuorchè di star allegro: infatti nove mln di parcella son tanti, ma non sufficienti per farsi dare un benservito ( milionario) anzitempo.

Il volley si gioca il Mondiale. La pallanuoto l‘Europeo. Intanto le nostre ragazze hanno battuto la Spagna, tosta avversaria del girone, mettendo l’ipoteca per i quarti di finale. Dovessimo andare ad elencare i successi dei nostri in ogni parte della pratica agonistica in corso dovremmo star qui fino a notte fonda. Non ci impippa più di tanto la Vuelta, visto che per noi le maglie di prestigio son rosa e gialla, ci tiene invece col fiato sospeso la tenzone in MotoGp con il nostro Pecco contro il nostro ( per metà) Fabio.

ALTRO. Di una Europa tanto sbalestrata e smarrita non parliamo. Speriamo solo che qualcuno proceda per darle, quanto prima, una direzione comunitaria in almeno quattro ingombri: Salute, Emigrazione, Difesa ed Economia ( ricerca, materie prime, fiscalità). Speriamo anche che il buon Matterella che tanto ha meritato nel settennato precedente lascia il timone, magari ad un esperto trombato da inesperti che, a sentire loro, saranno in grado di far sfracelli. Il nostro, appunto, e quello d’una Europa ( dicevamo) che in questa, con il russo non ancora sazio d’ammazzare bambini, appare più sbalestrata e smarrita.

( dal 17 agosto 2022). Commentare quel che l‘Italia del nuoto ( vasca e mare) va mostrando al Mondo non solo

è esercizio improbo, forse più adatto ad antiche penne, ma incredibile.

Se pensiamo che fino a qualche decennio fa manco avevamo piscine. E che laddove esistevano ( al massimo) potevano partorire qualche topolino ( si fa per dire) da spedire contro mostri acquatici. Inarrivabili. Fantastici. Eppure, ultimamente, laddove Araba Fenice ha deciso di mettere nido, in acqua e non solo in acqua, quel che appariva impossibile s’è clamorosamente reso possibile. Perchè, adesso, ad essere inarrivabili siamo noi, che d’azzurro tingiamo lo sport mondiale.

L‘Europeo non è un Mondiale e tantomeno un’Olimpiade, quindi meglio non gasarsi troppo, e tuttavia di quel che accade in acqua nel globo è indicatore, eccome. Basta raccogliere i tempi, ma anche valutare formazioni come la mista maschile tricolore che ha mandato in vasca quattro moschettieri che ‘aggiornano’ gli eroi di Dumas.

Ad essere incoronato atleta della manifestazione è stato il giovane fenomeno rumeno Popovici, autore del record mondiale della specialità più ambita, i cento stile libero, a prevalente proprietà d’altri continenti. Giusto, ma senza dimenticare l’immenso Greg, battuto nei 1500 m sl dall’amico ucraino, ma pur sempre cinto di lauro. Infatti sta andando a tuffarsi ( da venerdì 19) in mare aperto. Per medaglie che, se arrivassero, pur non tutte dorate, chi altri potrebbe potrebbe negargli il primo piano sulla scena globale?

CURIOSITA’. Al momento ( 18/8) questo è il medagliere dell’Europeo del nuoto: Italia, 52 medaglie ( 19 oro, 19 argento, 14 bronzo). Una cifra mai raggiunta e che quelle vinte

da Gran Bretagna ( 5/6/7), Francia ( 3/7/7) e Germania( 3/2/4) messe assieme non riescono ad eguagliare. Infatti noi ( salvo errori) siamo a 52 medaglie, loro a 44.

CALCIO E COMMENTATORI. Tuona il giovane commentatore del diffuso network : ‘ Inutile strombazzare, che il nostro sia diventato un campionato di ( più ) basso bordo

è ormai assodato. Per cui come fecero a suo tempo gli olandesi anche noi dobbiamo farcene una ragione. Siamo diventati meno importanti, perchè da noi si transita e poi si vola via, e se vogliamo partecipare ancora alla contesa internazionale dobbiamo accettare d’essere destinati a perdere e ( non) a vincere’.

Nelle circa 76/77 Champions finora disputate ( oltre ad aggiudicarcene 12) circa 28/30 volte siamo arrivati in finale. Poco meno della metà.

E qualcosa in più degli olandesi che belle pagine di storia pedatoria hanno scritto ma solo per quattro trofei, tre con Ajax ( primi anni Settanta) e uno con Psv ( 87/88).

Vorremmo pertanto chiedere al giovane commentatore del diffuso network come possa ( anche solo) pensare che un campionato che s’è guadagnato il meritato posto nella ristretta aristocrazia calcistica europea possa d’ora in avanti andare in campo non solo per perdere ma a recitare da plebeo ?

Dobbiamo farcene una ragione? Ma chi è che alleva cotante menti e le lascia indefessamente ciarlare? Nell’attesa di novità, quel che possiamo fare noi, è cambiar network o spegnere

il televisore. Infatti rispolverare la santa pazienza di Giacobbe con generazioni di annunciati perdenti a chi giova?

CALCIO E NON SOLO. Prima di campionato con tutte le big vincenti. Nulla di anomalo in un calendario stravolto da un mondiale natalizio. Se qualche nota si può fare come evitare la Signora, che compera ma solo ( costosissimi) vasi di coccio? Oppure la Beneamata che se non si libera del cinese che vende per comperare, o meglio, per guadagnare, come potrà tornare a far sognare i suoi appassionati fans?

Ma anche il Diavolo che, zitto zitto, s’è riempito di giovani aspiranti campioni sperando però di non venderli al primo viandante che sborsa danari. Senza dimenticare la Lupa che il redivivo Mou Mou va lentamente riportando nell’Olimpo di un campionato che mai accetterà d’essere subalterno a nessun altro. Manca di dirigenti, stampa adeguata e stadi, vero, ma è talmente carico di cultura calcistica che, come dice Bojinov, non può fare da cicisbeo a nessun altro. Soprattutto quelli ‘ omaggiati’ a ‘spendaccioni‘ arrivati dai quattro venti.

Il nostro Pippo non vince più. Perfino due svisserotti gli hanno negato oro e argento alla crono dell’Europeo. Mentre nell’atletica, sempre europea, è tornata a brillare alta nei cento piani

la stella del sor Jacobs, l’uomo più veloce al mondo.

Potremmo andare avanti con ginnastica artistica, sincro, canottaggio, gioco delle bocce, che in ogni dove dovremmo annotare una qualche impresa, guarda un po’, tinta d’azzurro. Con un filo d’angoscia: ma quando mai potrà tornare un’età ( sportiva) come questa?

( 16 agosto 2022). Quando tra qualche decennio, magari con un nonno al fuoco del caminetto, qualcuno andrà a raccontare

di qual colore s’è tinto il mondo dello sport in questa prima parte del millennio, e con lui la nascente Europa, ci sarà qualche pargoletto che stenterà

a credere quanto gli verrà raccontato.

Infatti se si vanno a contare i trionfi in maglia azzurra in ogni competizione, in ogni disciplina, in ogni categoria, è impossibile non perderne qualcuno. Dai motori alla pesca sportiva, dall’atletica alle bocce, dal nuoto alle corse con i sacchi o le carriole con la rana sopra. Non c’è disciplina dove una pennellata d’azzurro sia stata omessa.

Spesso e volentieri con gioia. Come nel festoso ( e commovente) abbraccio finale ( culminato con l’esibizione del fuori quota Giorgio con la bravissima bimba down) agli europei di sincro, con i giudici sul banco a danzare, e tutte le bandiere presenti finite in vasca per dimostrare che dopo l’ aspra vetusta contesa in gara tornano affratellate nel momento in cui annusano

il vento di una nuova grande nazione che da troppo tempo aspetta sull’uscio della storia.

ALCUNI RISULTATI ( lunedì 15 agosto). negli Europei di nuoto di Roma abbiamo collezionato 14 ori, 13 argenti e 7 bronzi ( Gb, 2-4-6; Francia, 3-4-5). Nell’European Champions ships ( 14 sport) di Berlino, nel canottaggio: 8 medaglie ( 5 olimpiche), come Gb e Romania: nel ciclismo su pista: 10 medaglie, come la Germania e una in meno della Francia.

STADI IN SOGNO. Chissà se il buon presidente Gravina si sia mai chiesto quanto stanno perdendo le squadre di calcio senza stadi nuovi e di proprietà ?

Tanto quanto non se lo chiede quel nasone senza fiuto che se governa la città dei meneghini come San Siro che altro potranno costoro se non implorare la cara Madonnina

di provvedere per tutti loro in proprio?

Intanto, con il miraggio lontano un decennio di organizzare un Europeo in casa, speriam non a pallone già morto e sepolto, questa è la situazione stadi di calcio fotografata da Il Sole24Ore ( domenica 15 agosto 2922):

a Milano ( alternativa Sesto) Milan e Inter continuano a consegnare documentazioni in Comune senza tirare fuori un ragno dal buco;

a Roma, superato il trauma Tor di valle, i Friedkin e il Comune hanno individuato l’area di Pietralata come la più idonea per il nuovo stadio che nella loro immaginazione dovrebbe completarsi tra cinque anni; patron Lotito della Lazio si è invece dirottato sul Flaminio da riconvertire in struttura polifunzionale;

a Bologna si guarda al 2026 per completare la ristrutturazione del Dallara; a Firenze non si molla il Franchi da riconvertire entro il 2026; a Monza, l’Immortale ha ristrutturato ) ovvio) in tempi record la tribuna Est del Brianteo, con ventilato progetto d’un nuovo impianto; a Cagliari continuano ad inseguire il sogno d’un nuovo Sant’Elia, grazie anche al partner Costim, dal Comune in concessione per ‘soli’ cinquanta anni.

Tutto qui? Non basta? Certo è che come si farà alzar la faccia davanti a quelli d‘Albione che di stadi nuovi pacca ne hanno a bizzeffe e sciolti dall’ingombro pubblico, non sarà tanto agevole. Per altre tre o quattro generazioni almeno. Che se l’Uefa anche ci affidasse un Europeo potrebbero girarsi attorno ai tempi loro per chiedersi a qual pro.

( dal 3 al 16 agosto 2022). Non c’è niente da fare. Non molla. Lui, Toto di Vindobona, che col chiarore dei suoi vestimenti evoca

alla mente i fantasmi di illustri antesignani: Policrate di Samo, Clistene di Sicione, Pisistrato di Atene e Dionigi di Siracusa. Lui, certo, non ne vuol sapere di omaggiare la ‘ rossa’ per quel che è la ‘rossa’. Per il bene suo e delle sue ‘frecce’, ovvio, non certo delle auto che volano sulle piste.

Invocando ( fantomatiche) ragioni di sicurezza la Fia, che non dal nostro buon Domenicali è governata ma dall’avvocatessa Shalla Ann Rao, ex consulente Mercedes, grande amica ( e ti pareva…) del Toto, ha deciso di passare dalle ciacole ai fatti.

Tanto sa che contro la forza ragion non vale. Porpoising e bouncing infatti sono termini che indicano un qual saltellamento delle monoposto sul rettifilo, fenomeno che disturba assai ( guarda un po’) soprattutto i due della Mercedes, che come nel passato, non riuscendo a tirar fuori il ragno dal buco, aborriscono il merito e invocano il diritto.

Tant’è che non sono pochi quelli che vorrebbero ‘segare’ le ultime sette maglie iridate ( almeno) in due parti per assegnarne una al pilota e l’altra al menagers, in questo caso al Toto di Vindobona, che attorno alle ‘ frecce‘ altro non vuol che il silenzio assoluto.

Guai a chi non le fa vincere! Guai a chi non si genuflette al loro rombare !

Ovviamente l’ avvocatessa Shalla Ann Rao del diritto di veto della ‘rossa’ se ne sbatte assai. Del resto ha forse già saputo che il buon Binotto altro non sogna che di tornare a pesca

sul suo Lemano, e che i concorrenti attorno più che a formare un gregge altro non faranno.

E così dopo aver visto una F1 rinascere dopo un decennio passato in cattività, dovremo aspettarcene un altro simil più o meno. Comunque, mal che vada, torneremo a spegnere il televisore, come abbiamo fatto con la F1 per un decennio, dove vedere la ’rossa’ costretta al palo era men divertente della corsa con i sacchi o della gara con carriola e rana sopra.

MORALE. Dal Gp di Spa entra dunque in vigore la direttiva 30/2022. Estrapoliamo. Dal 2023 il fondo dovrà essere di 25 mm più alto da terra rispetto ad ora.

Verrà introdotto il test di deflessione laterale del fondo più severo. Con un sensore più preciso per riqualificare l’oscillazione aerodinamica.

ALTRE DALLO SPORT. Dicono che anche pinguini conoscono il canto degli Italiani. Molto, grazie allo sport. Anzi agli sport. Nell’atletica fin alla prossima Olimpiade contiamo 5 medaglie d’oro. Aspettiamo comunque conferme dai prossimi Europei. La pallanuoto uomini sta in vetta al mondo delle piscine, quella femminili va ritornando. Soddisfazioni arrivano da un volley di riconosciuto valore planetario per ambo i sessi.

Nel basket aspettiamo che il Pozz ci liberi ( finalmente) da quelli che snobbano la maglia azzurra per mandare in campo quelli che la amano. Nel tennis, volendo, cominciamo a vedere la possibilità di agguantare qualche Slam. Nel nuoto abbiamo la ‘ squadra più forte di sempre’ e se al Foro Italico dovessimo fare incetta di metalli pregiati nessuno si meraviglierebbe.

Grande è anche la tenuta agli Europei della pista dei nostri ragazzi dl ciclo che si battono contro altri senza manco contare su un impianto all’altezza.

Meravigliose sono le squadre di ginnastica, tra leggiadre farfalle e graziose piccolette ora installate nell’elite mondiale. Gloria infinita ai motori. Con un Pecco alla caccia del Fabio. Probabilmente stiamo dimenticando qualcuno/a.

Non il calcio che se non la smette d’inseguire i miti d’Albione come lei lo regalerà ad oligarchi, sceicchi e fondi che giocano il Mondiale a Natale, la Champions nel mese di Pasqua ( magari sotto qualche tenda tra deserto e steppa), il Campionato tra un ritaglio di tempo e l’altro. Eppoi, che centrano dei corridori dai piè veloci con artisti dai tocchi fantasiosi?

BUON FERRAGOSTO. Ferragosto prende da Feriae Augusti (riposo di Augusto) indicante una festività istituita dall’imperatore nel 18 a.C. che si aggiungeva alle altre festività cadenti nello stesso mese, come i Vinalia rustica, i Nemoralia o i Consualia.

Era un periodo di riposo e di festeggiamenti che traeva origine dalla tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli, dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità. L’antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di auto-promozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività agostane per fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto Augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti.

Nel corso dei festeggiamenti nell’impero si organizzavano corse di cavalli; gli animali da tiro (buoi, asini e muli) venivano dispensati dal lavoro e agghindati con fiori. Queste tradizioni rivivono oggi, pressoché immutate nella forma e nella partecipazione, nel ‘Palio dell’Assunta‘ che si svolge a Siena il 16 agosto. La denominazione ‘palio’ deriva dal pallium, il drappo di stoffa pregiata che era il consueto premio per i vincitori delle corse di cavalli nell’Antica Roma.

Dopo il breve excursus sulle origini, i nostri sentiti Auguri!

( dal 26 luglio al 2 agosto 2022). E mentre l’Italietta festante e speranzosa se ne va ancora una volta al voto,

noi possiamo sbirciare qua e là pel Mondo, dello sport e non solo, visto che se non andiam a caccia di qualcosa che ci tenga in questa ‘ valle di lacrime‘ c’è poco da rallegrarsi. Da invogliarsi.

L‘incipit questa volta va alla ‘rossa‘, che finita in mani peggiori non poteva. Perchè se è vero che qualcuno ai banchi di Maranello è riuscito a fare una vettura come si deve per battere le quattroruote del venditor di bibite e del tiranno in camice bianco, al muretto di Maranello si va ad ogni appuntamento a zompare strategie e apparecchiamenti che stanno facendo crepare dalle risa il Toto, il ( solito) Max e ( perfino) il ( redivivo) Lewis. E se qualcuno non ci mette mano che altro potrà apparire la ‘rossa’ a fine stagione non quella macchina più forte

che è ma una sciocca star da operetta?

Intanto ci piacerebbe che il buon Carletto diventasse il cattivo Carletto, nel senso che quando parla lui che d’auto ( e gomme s’intende) al muretto dovrebbero solo porre ascolto. Ed assecondarlo, come meglio si può. Anche perchè a volte ‘ contenere‘ non vuol dire ‘ perdere’. Come invece van facendo gli uomini del buon Binotto, tra uno scialaquio e l’altro, che se volevano dar agevole iride al Tulipano che tutto chiede fuorchè omaggi ci sono riusciti molto bene, tra lazzi e ammiccamenti loro e altrui.

Ora la F1 va in vacanza, per riprendere a fine agosto da quel di Spa.

Questo fine settimana tornano le moto. Speriam con i nostri in forma. Anche perchè nelle varie categorie c’è ancora molto da decidere.

Nella Moto Gp, ad esempio, non ci spiacerebbe vedere il nostro Pecco davanti all’altro nostro Fabio, che franco-siculo si chiama, proprio come quel ‘venduto‘ italo-corso del Napo ( leone),

dimenticando che a distribuire geni sono nonne e mamme, nonni e padri, e non già gli uffici dell’anagrafe.

ALTRI SPORT. Altri sport. Nel frattempo abbiamo colto un mondiale nel Pentatlon femminile, qualche torneo di tennis in attesa della Davis e di qualche Slam, e l’oro nel

torneo Nations di pallanuoto donde abbiamo restituito agli Usa quanto gli Usa ci avevano affibbiato. Insomma al vertice in piscina ci siamo sempre noi. Nell’attesa degli europei di nuoto

su e giù per la mitica piscina della città tracciata qualche anno fa da Romolo e Remo.

MARKETING PRO PREMIER. L’allenatore italiano della mitica Ungheria non tentenna ‘ Il miglior campionato d’Europa è la Premier. Non ci sono dubbi’. Nell’ascoltarlo

vien però il sospetto ( forse cattivo ) che nel sentenziare pensi a quell’addetto che in uno stadio inglese che accende e spegne le luci incassando più di lui.

Del resto non è l’unico che fuor d’Albione si prodiga a far marcheting ( gratuito) Pro Premier, che ( non si sa perchè) già incassa tre volte il nostro. Che non ha stadi come si deve ma che di storia ne reca sulle spalle. Che del calcio conserva il culto di artisti e non di maratoneti veloci. Che della Premier mai avrà osseqio. Proprio mai. O non crederà mica il coach italiano d’Ungheria che Juve, Milan, Inter abbasseranno lo sguardo davanti ad una casacca d’Albione?

( Ndr) Champions: Juve 2, Milan 7, Inter 3; Liverpool 6, City zero, Chelsea 2.

( dal 16 al 25 luglio 2022). E così, tra un tiraemolla e l’altro, i fenomeni della politica nostrana sono riusciti a mandare

a casa Deaghi, il tecnico dei tecnici, che quando girava all’Estero trovava sempre qualcuno che l’ascoltava, e che con la sua esperienza e competenza qualche protezione in più garantiva ad un Paese che ( da decenni) non sa più esprimere una classe politica all’altezza di tanto onere-onore.

Lo stesso Presidente questa volta è apparso insolito, confuso, accettando dimissioni che porteranno alle elezioni d’autunno, ovvero ad un altro inutile costoso bailamme, che con la drammatica situazione odierna e gli impegni a cui deve assolvere il Belpaese per non precipitare nel baratro, nulla a che vedere.

Infatti a destra si cerca di mettere insieme i cocci con il concorso di quelli che i cocci li hanno fatti, grazie ad un immortale e tumefatto leader, una biondina loquace fino allo stremo e un buon frequentatore di bar da vecchia e cara Valbrembana; mentre tra i cosiddetti 5Stelle non si sa più dove raccattare stracci e volti anonimi.

Con il Pd che, da buon partito di potere, attende come il cinesino sulla riva del fiume i resti di qualche ‘rompimaroni’ per non perdere le posizioni acquisite, e così via. Tanto siamo, tanto ci aspetta. Per fare un governo prima di Natale, nell’attesa di disfarlo il Natale dopo. Di capaci e competenti non si parla. Neppure tra quelle donne che invece di portare il nuovo si sono accoccolate ( si fa per dire) sulle ( ben più) comode ‘ quote rosa‘.

Nel frattempo, ad allargare lo sguardo, non che l’Europa sia messa meglio. Con quello là che, con l’alibi di un accerchiamento più di nome che di fatto va ammazzando chi capita

davanti a suoi scagnozzi raccattati tra le moltitudini di poveracci e infami che popolano la steppa e zone limitrofe. Un’Europa che s’attarda, senza leader e senza idee, difendendo l’illusione

e rinunciando a guardare in faccia alla realtà. Per anticipare il conto che prima o poi le verrà presentato.

In una situazione che, quanto si dice della storia che passa e non ritorna, tanto ci richiama quell‘Ellade delle mitiche poleis dapprima vittoriose sul Persiano e poco dopo

ridotte in schiavitù dal’ barbaro’ che studiava falangi tra i monti della Macedonia.

IL WEEKEND SPORTIVO. Che dire? Son state più le ombre o le luci ? Cominciamo dalle ombre. Intanto da quel Berettini che più che superare problemi fisici deve evitare cali di tensione quando la tensione occorre per chiudere incontri già vinti o quasi vinti. Come il suo contro il figlio di un bravo giocatore danese.

Non è andata bene manco la spedizione dell’atletica ai mondiali di Eugene. Un bronzo ( Ortigara) e un oro ( Stano) , più qualche piazzamento, francamente, non possono essere considerarli un bottino di pregio, dopo che non oltre un anno fa con cinque ori olimpici c’eravamo illusi d’essere entrati ( finalmente) nell‘elite della pratica sportiva più antica al mondo.

Non è andata bene manco ai mondiali di Budapest della pallanuoto maschile, battuta dalla Spagna. E non parliamo della pallavolo maschile finita, tra le quattro finaliste Nl a Bologna ultima. Umiliata, tra l’altro, dalla Francia di uno dei tanti ‘ venduti’ tecnici azzurri che si dilettano a fare la fortuna di campionati manco paragonabili al nostro.

Da ultimo la nostra fantomatica presenza al Tour, che qualcuno, imperterrito, continua a celebrare come il ‘ più prestigioso al Mondo’, zeppo di fenomeni, che corrono tanto per correre, puri e gentili come i cavalieri della Tavola rotonda , tanto che un anno sale sul podio uno e l’anno dopo un altro. Sconosciuto o meno poco importa. Un Tour dove manco il nostro Pippo s’è tolto la soddisfazione di far vedere quel che vale contro il cronometro.

E veniamo alle luci. Quella di Stano, ovviamente, nella 35km di marcia ai Mondiali in Oregon. Un campione che misura la sua grandezza non solo per una marcia senza ammonimenti ma soprattutto in gesti che fan credere che non tutto, agli alti livelli, è perduto. Infatti, dopo un finale mozzafiato, come dicono i ripetitivi cronisti odierni, non s’è preoccupato di esultare ma di soccorrere il coetaneo del Sol Levante stramazzato a terra dopo strenua e leale contesa.

Altra inattesa soddisfazione ce l’ha fornita il ventenne Musetti opposto in un 500 ad un altro ventenne, virtualmente numero uno al Mondo. Immensa gioia, invece, ci è stata donata dalle ragazze del volley, prime in Nl, davanti alle migliori squadre del Mondo. Con quella Paoletta che fatto un Natale fuori casa, speriamo che torni da noi il successivo. Non possiamo omettere in questa anche la scherma che ha riportato a casa gli ori ( maschile e femminile) del fioretto, concludendo il Mondiale con otto medaglie ( 2,4,2) al pari della Francia.

Tra ombre e luci, infine, mettiamo quel che attiene alla ‘rossa‘. Fragile eppure forte, la più forte del lotto, che però deve pagare il costo di una ritrovata competitività.

Non tema quindi nulla di grave il Carletto, stia invece attento ai maneggi in Fia del Toto il buon Binotto, perchè si sa che i tiranni sono sempre desti e mai muoiono.

Tiene una vettura che prende un secondo al giro, non potendo altro ricorre ai regolamenti, come suo solito.

E qui si vedrà se il buon Domenicali è stato messo al vertice per pendere dalle labbra di Shalla Ann Rao, ex consulente Mercedes, oppure saprà fare di suo. O meglio, di suo in favore di un agone dove è bastato ridare libertà alle ‘ rosse‘ per ritrovarselo pieno zeppo di fans d’ogni età e nazione.

( dall’8 al 16 luglio 2022). E se da un lato c’è un’Italia del calcio sepolta sotto i debiti ( 4,4 mld ) che invece di promuovere il suo fascino ultra centenario non fa altro che celebrare le altrui virtù, come quelle di Premier , una moderna macchina- raccolta danari donde il detto ‘ pecunia non olet’ ha trovato adeguato alloggio, riunendo combriccole che con la palla ( storicamente) introdotta dai romani e aggiornata dagli inglesi, poco o nulla hanno mai avuto a che fare,

dall’altro, c’è una Italia sportiva che continua a meravigliare chi di sport s’interessa e non di altro. Parliamo del volley, tanto per citarne uno, che in una domenica sola s’è aggiudicato quattro finali internazionali: nazionale femminile in Nation League ( 3-o al Brasile), europei Under 18 maschile ( ( 3-o alla Francia), europei Under 22 maschile( 3-1 alla Francia) e europei Under 21 femminile ( 3-2 alla Serbia).

Si dice che la Paoletta, 23 anni, nostro fiore all’occhiello, per via d’un insolito cachet stia volando in Turchia. Se così è non ci riesce di augurare altro che a Natale vada pensando di tornare dove il Natale è una famiglia, la sua famiglia, sempre attenta alla bisogna, e non solo al conto corrente.

C’è anche un Tour che va sempre più diventando uno spettacolo figlio del moderno racconto virtuale che non di quello dei cantori dell’ epica sportiva.

Basta infatti rimirare la impalpabile contesa sulle pendenze del Mende ( 14a tappa) con l’asfalto dipinto di giallo, donde Tadej Pogacar, 23 anni, cerca di staccare tra due ali di folla in suggerito delirio il rivale Joans Vingegaard, 25 anni, al momento maglia gialla.

Come c’è anche il nostro sfortunato Matteo che deve accontentarsi ( si fa per dire) degli Us Open e delle Finals. Per nostra letizia, Araba Fenice vuole che a non farcelo

rimpiangere più di tanto sia comparso quel ventenne del Sinner come mai s’era visto.

TIRANNI, AUTO E PILOTI. Disfarsi dei tiranno non è impresa facile. Non ci riuscivano gli antichi, che altro potremmo noi?

Anche perchè i tiranni pur di ritornare sui cadreghini ( dalla notte dei tempi) sono disposti ( con le buone o le cattive) a far tutto e il contrario di tutto.

Qual è dunque l’aspra contesa? Dalla gara di Spa del 28 agosto saranno introdotti controlli più stringenti sul fondo delle vetture e un sistema di misura delle oscillazioni verticali, basato

su un algoritmo a cui tutti i team dovranno attenersi per limitare il fenomeno.

Le squadre cominceranno a provare le nuove configurazioni al GP di Francia della prossima settimana, per adeguarsi alla direttiva tecnica 39 ( Ferrari e Red Bull sarebbero già nei parametri). E fin qui tutto è accettabile. Ma la Federazione è andata oltre, annunciando l’intenzione di cambiare il regolamento 2023 introducendo ulteriori restrizioni per eliminare

del tutto il ‘ porpiosing‘.

Il fondo delle vetture dovrà essere più alto da terra di 25 mm, il diffusore posteriore sarà ristretto all’uscita e sarà ammessa meno tolleranza nella flessibilità dei bordi laterali del fondo, essenziali per creare ’sigillo’ aerodinamico che migliora l’effetto suolo e dunque le prestazioni in curva delle F1.

E’ qui casca l’asino. Perchè il cosiddetto ‘nuovo’ null’ altro sarebbe che il milionesimo ’ favore politico’ che la Fia elargirebbe al tiranno Toto, team principal delle sverniciate ‘ frecce d’argento‘, al momento in discreto esilio ma pur sempre pronto come i suoi antenati della Magna Grecia a riprendersi ogni ben di Dio della casa madre.

Infatti anche i più ingenui sanno che proprio le vetture del Toto sono le più colpite dal porpoising, che se di nuovo aiutate dagli amici da merenda recupererebbero in breve una bella fetta del loro ( insipiente ) ritardo. Mentre Ferrari e Red Bull è certo che si vedrebbero private delle caratteristiche che hanno reso vincenti le vetture 2022.

Sul piede di guerra, questa volta, non ci sono solo le prime della classe, ma anche Alfa, Haas, Alpha Tauri e Williams, tutte convinte che i cambiamenti, i soliti improvvisi e mirati cambiamenti, altro non sarebbero che il solito aiuto ad una grande industria che però affida il suo prestigio non ai risultai in gara ma agli amici degli amici che. rinnovati o meno, continuano a garantire una sorta di dittatura della squadra di Stoccarda sulle altre. Tutte le altre, sia claro, nessuna esclusa.

Per modificare il regolamento serve il voto favorevole della maggioranza dei team, che manca. Ma alla Fia è approdata di recente ( guarda un po’) come direttore esecutivo Shalla Ann Rao, ex consulente Mercedes che, in questo caso, potrebbe dribblare il normale iter di approvazione delle decisioni facendo leva sul presunto pericolo per la sicurezza.

Furberie ghignerebbe il dottor Azzeccagarbugli. Ed è proprio per questo che quando vediamo tanti, troppi, ad eccitarsi nel celebrare odierni piloti come il Lewis, li troviamo un poco patetici. Un poco. Perchè se tra i tanti ( improvvisi e mirati ) cambiamenti Fia dovessero anche introdurre quanto di un titolo mondiale va al pilota e quanto ad un team principal come il Toto, che altro potrebbero se non tagliare ( almeno ) in due l’iride per vestire ( di regola) gli autentici vincitori?

Che Binotto e Horner si siano desti è già qualcosa, anche perchè quel Domenicali ( con Shalla Ann Rao direttore esecutivo) ci sa tanto che poco conti.

( dal 4 al 7 luglio 2022). Quando la ‘rossa’ s’accinge a scriver le sue paginette di gloria si sa che chiede alimento non a commentatori odierni ma a poeti come come Omero e Virgilio, che di epica s’intendono, e che di epica devono trattare quando a fornire il materiale è un prodigioso ippogrifo ‘rosso‘ che è meglio stimolare piuttosto che sfidare o ‘ cercare d’ingannare‘ come hanno provato a fare ( qualche anno addietro) un tiranno ( ora ) spodestato e la sua ( impunita ) combriccola.

Un ippogrifo meglio noto come la ‘ rossa’ che anche quando attraversa tribune d’altro colore organizzate in minoranza non va mai. Com’è capitato lungo tutto il percorso del Gp d’Austria intrapreso dalla ’rossa’ sotto cattivi auspici. Scaramucce in casa, gara Sprint ( comunque ) al grande avversario aggiudicata, sorriso del Max fin alle orecchie .

Non è che in gara tutto sia filato liscio. L’ambizioso Carlos è finito tra fiamme e fumo, e anche il Carletto ha dovuto chieder soccorso a risorse impensabili per quell’acceleratore che non funzionava. Epperò tutto ha contributo ad un ulteriore trionfo, o meglio, a scrivere quelle paginette di gloria sportiva che i poeti penseranno a rendere immortali.

Con tutte quelle tribune ricolme di popolo festante vien da chiedersi come sia stato concesso per anni di ‘sabotare‘ le prestazioni di quella ‘rossa‘ alla quale, con tutto il rispetto per il valoroso campo avversario, gli dei delle auto hanno concesso di affidare sogni, anche quelli impossibili, che donano ad una domenica di sport ricordi indimenticabili.

CURIOSITA’. I tecnici Red Bull non penserebbero più alla massima efficienza ma semmai ad incrementare il carico generato dal fondo nei curvoni veloci, fattore distintivo della F1-75. Lo conferma anche la differenza ormai minima di velocità massima tra le due vetture. Le differenze sembrano sempre più sfumate e costituisce fonte di orgoglio per Maranello che sia la RB18, leader attuale, a integrare le soluzioni della F1-75 e non il contrario.

F!.GARA SPRINT. Verstappen ( Red Bull, 8 punti), Leclerc ( Ferrari, 7 punti) Sainz ( Ferrari, 6 punti).

F!. CLASSIFICA PILOTI. Verstappen ( 208 punti), Leclerc ( 170 punti), Perez ( Red Bull 151), Sainz ( 133).

F!. CLASSIFICA COSTRUTTORI. Red Bull 359 punti, Ferrari 303, Mercedes 237.

PROSSIMI GP. 22-24 luglio Francia; 29-31 luglio Ungheria; 26-28 agosto Belgio.

ALTRE DI GRANDE SPORT. Per la settima volta a big Joko il torneo di Wimbledon. Che tra i suoi avversari il più ostico sia stato il nostro Sinner ( battuto dall’esperienza ma non dalla bravura ) la dice lunga su quel che potremo vedere sui campi da tennis, Wimbledon compreso, nei prossimi anni.

Al Tour dei cosiddetti fenomeni in voga è il duo Van Aert-Pogacar, mentre il Giro donne ( con buone prove delle nostre) è andato alla Van Leuten. Nel volley di Nation League gli azzurri travolta anche l’Olanda si accingono alle finali di Bologna con un pensierino al Mondiale. Stessa musica per le azzurre pronte per le Finals in Turchia. Non finisce di maravigliare il Grande Greg, che nella città olimpica vince la tappa delle World Series di nuoto di fondo.

Gallo, scelta Celtics, in Usa, va a caccia dell’Anello, come sesto uomo. Batosta contro la Georgia dei perdenti del rugby. Ultimo test iridato verso il Mondiali di atletica di Eugene. Due azzurri ( Pettorossi ed Herrera) nel pool delle 4×100 hanno gareggiato senza brillare. Umberto Gandini rieletto presidente di Lega basket fino a giugno 2025.

( dal 4 luglio 2022). E mentre il criminal figlio della Moscova continua a fare vittime innocenti per un disegno che più anacronistico di così non potrebbe, protetto a sua volta dall’ amorevole cinismo di quei democratici che continuano a dettar una sola legge sotto la muraglia, in Occidente la vita continua. Nella sua normalità apparente. E così nello sport, che di questa normalità speriamo non sia lo specchio ingannevole.

Uno sport che bene e spesso si tinge di tricolore. O meglio, di quell’ azzurro partorito da Araba Fenice al quale il tricolore ha demandato di rappresentarlo. Incredibile a dirsi, ma, ultimamente, anche i pinguini dell’Antartico hanno imparato l’Inno degli Italiani. Più o meno obbligato in tutte ( o quasi) le discipline disponibili.

Da quelle praticate tra e sui monti a quelle che veleggiano sui mari; da quelle storiche a quelle più recenti; da quelle assai diffuse a quelle meno note. Fare elenchi non sta bene. Anche perchè non siamo qui a celebrarci, ma a meravigliarci di cosa può quel curioso stivale che accoglie ( senza remore ) i popoli più disparati e spesso anche più disperati.

Ma restiam su quest’ultimo week end. Sorvolando sul calcio che comunque va preparando le sue sorprese per l’ imminente nuova stagione, e sbirciando quanto accaduto, qua e là. Cominciando dalle note di cronaca non felici, come la finale mondiale di pallanuoto maschile arrivata ai rigori ad oltranza e ceduta da mano imberbe ai campioni d’Ispagna.

Una sconfitta, dopo tante vittorie, che ci sta, anche perchè concessa dopo una sostanziale parità di meriti, che potranno tornare motivazioni forti ai futuri due mondiali e all’incombente Olimpiade parigina.

Al Tour ci aspettavamo la prima gialla del Pippo, ma la cattiva stagione l’ha solo rimandata, perchè se tempo e buona sorte non latitano il più forte contro il tempo resta sempre lui.

E passiamo alle note felici. Le più clamorose. Giunte dal volley femminile che se ne va alle finali Nation League di Ankara da terza in elenco. Non male per il proseguo del torneo. Giunte inoltre ( perfino) da quelle pedane dei tuffi dominate ( a prescindere) da fringuelli e fringuelline con gli occhi a mandorla, che hanno concluso ( con l’argento Pellacani-Santoro ) dal mondiale ungaro per tutto il globo senza parole.

A proposito di fringuelli e fringuelline è proprio impossibile dedicare loro uno spazio a parte lasciando agli altri, a tutti gli altri, dove certi graziosi uccellini sono introvabili, almeno l’illusione di aspirare anche loro a qualche metallo pregiato?

Note felici giunte, in particolare, dal tennis e dalle auto. Sbirciamo le prime. Infatti, nel mitico centrale di Wimbledon dove hanno convenuto per celebrarlo tanti campioni passati e presenti, si sono dati appuntamento due baldi ventenni che, a detta dei più, sono presente futuro di questa planetaria disciplina. L’uno, Carlos, più giovane di un anno, spagnolo, già strutturato e più saltellante d’un grillo, era annunciato come il crack dei campi da tennis e non roba poco conta.

L’altro, Jannick, italiano, allampato e flemmatico, con lo sguardo perso tra le fantastiche montagne dell’Alto Adige, era dato invece come vittima sacrificale, con qualche possibilità di rifarsi in seguito, ma ( al momento) solo e soltanto come vittima sacrificale.

Senza fare i conti, per l’ennesima volta, con il volere di quel mitico uccello che tiene nido nella terra degli Italoi e che rinasce dalle proprie ceneri. Donando prodigi. Come quello che i fortunati convenuti nell’arena centrale di Wimbledon hanno potuto ammirare.

Non tanto come anticipo di futuro, ma di assaggio del presente certo che speriamo non venga rapidamente bruciato dalle brame di sport planetari come il tennis. Prossimo test probante per il Nostro sarà il Dioko super favorito.

Sbirciamo anche sull’auto. Dove a riempire autodromi e platee varie, un volta ostracizzato il tiranno, è dovuta tornar la ‘rossa’, ma con ambasce non tanto tecniche ma gestionali.

Sì, perchè come si può bene e spesso costringere quello più deputato all’iride scendere ogni volta dalla sua ‘rossa‘ con la testa china?

Ma chi decide al muretto? Il sor Binotto o i soliti ‘ tutti e nessuno‘? A due passi dalla casa del venditore di bibite negare il sacrosanto cambio di gomme scusandosi col dire non c’era tempo è parto di dilettanti o di malevoli compagni di viaggio? Ma alla ‘rossa’ dei giorni nostri a nessuno tange di gettare al vento tanto ben di Dio ? Il sor Elkann, capo dei capi, tra uno svolazzo e l’altro, non sarebbe ora che mettesse mente locale anche a quello che pur tra tanti interessi meglio lo individua e lo qualifica?

Passare il tutto in cavalleria come vorrebbe il buon Binotto scusandosi col dire che ( in fondo) il buon Carletto qualche punticino sul Max in ambasce l’ha guadagnato, non è come prenderlo in giro? O meglio, come dice l’ing. Gigi, umiliarlo? Anche perchè non è che il Tulipano, già forte per conto suo, nonostante le rare ambasce, senza spremere più sudore del necessario, va ritrovandosi tra le mani un titolo che ad altri andrebbe meglio assegnato? Prossimo Gp in Austria.

F1 2022. CLASSIFICA PILOTI. Verstappen, punti 181, Perez 147, Leclerc 138 ( -41).

F1 2022. CLASSIFICA COSTRUTTORI. Red Bull punti 328, Ferrari 265.

( dal 27 giugno al 3 luglio 2022). Chi vuol entrare entri, chi vuol uscire esca. Tanto per recuperare se non le entrate

almeno la consapevolezza di essere del calcio patria antica e moderna che, se cerchiamo di affondare le radici nel tempo, manco gli inglesi ci affiancano.

Gli Inglesi portati ad esempio ma c che del patrimonio rimediato in età moderna si stanno manducando un po’ tutto. E chissà se ai canterini che intonano peana del tempo che fu resterà qualche panchina di loro proprietà dove assidersi ( anche solo qualche minuto) per tirare fiato? Lo sceicco, entusiasta, annuncia che a breve la ( sua) Premier toccherà quota 5 mld, più o meno il triplo di quanto rimedieremo noi che di sceicchi, oligarchi e fondi, ci accontentiamo di quel che passa il convento.

Beati loro che al comando tengono padroni diversi ma perlomeno esperti a racimolare danari, mentre noi obtorto collo altro non possiamo che esperti a ‘ciucciare‘ danari,

quelli ancora caldi, sicuri e belli, che l’ex campionato mondiale per club riesce ancora ad elargire. Fuor dai giochi ambiti, mentre le nostre storiche icone fanno capriole mortali per non finire in balia di trattamenti e arbitraggi solo da subire, e con i lapalissiani eredi di grandi commentatori non più tra noi che al di fuor del gossip di mercato poco altro sanno offrire.

Un momentaccio. Che però nel paese dell’Araba Fenice può trasformarsi in un baleno da tempesta a sereno. Ne sanno qualcosa i canterini d’Albione che, qualche mese fa, davanti ad una compagnia rimediata non si sa come da un valente capitano di ventura, certi e baldanzosi, non solo non sono riusciti a vincere ma neppure a perdere.

E comunque sia, anche se il rampante sceicco riuscisse a recare in Premier tanti altri danari, non sogni nemmeno che uno che veste casacche bianconere, rossonere, nerazzurre,

azzurre o giallo rosse, si disponga all’ossequio vassallatico. Semmai sarà l’opposto.

Tanto che sarebbe ora di cominciando a farlo capire, a chiare lettere, soprattutto a quei campioni veri o presunti che all’Alma Mater si viene a prendere lauree che sigillano carriere e non pensioni. Proprio così, allora: ’Chi vuol entrare entri, chi vuol uscire esca’. Con tanto di nostri saluti, baci e abbracci.

Lapadula che ha mamma peruviana sceglie la maglia del Perù. Dibala che ha nonna-mamma italiane sceglie la maglia dell’Argentina.

E così un Ricciardo o un Quartararo, un Bertarelli o un Cancellara. Sembra che qui per tutti si goda fuorchè d’essere italiano. Poveri noi, che in tanti secoli di contributi al mondo qualche partita avremo pur sbagliata! Come ( non si sa come) per gli ultimi due Mondiali di calcio.

Questo natalizio, infatti, farà a meno non solo dei campioni d’Europa in carica, ma di una maglia che sul petto stampiglia quattro stelle che potevano essere cinque se uno dei suoi migliori talenti non avesse fallito un rigore che l’ineffabile Eupalla ha voluto finisse al vento.

ULTIME DALLO SPORT. E se nella moto Gp ’Nuvola rossa’ si è preso un periodo di sosta, in codesto fine fine settimana torna in pista la ‘rossa’ per elezione che, ad occhio e croce,

il Mondiale se lo sarebbe già giocato, salvo quella nemesi che perseguita inderogabilmente quanti osano sfidarla per obliarla.

Ci hanno provato le ‘frecce’ del Toto, con ogni mezzo, lecito e non, ma stanno pagando il fio loro; ci stanno provando anche le auto del venditor di bibite al momento esenti dal sortilegio eppure già in lista d’attesa. Chissà allora qual soluzione potrà sortire alla fine d’un campionato che più lungo di così non potrebbe essere?

Dal nuoto esce uno squadrone come mai avevamo visto. In vasca, dal trampolino, in acqua aperta. Potremmo chiudere anche oltre 20 medaglie, sotto gli Usa e poco meno o poco sopra della Cina. L’uno con 360 mln, l’altra con i,5 mld di concittadini. Che dovrebbero dar luogo a serbatoi molto più affollati del nostro.

Tra gli altri a chi dare la palma di migliore se non a Gregorio Paltrinieri, Greg il Grande, oro anche nella 10 km dopo uno dei più avvincenti duelli mai visti? Sempre nella pallanuoto mondiale a Budapest, il Settebello va ai quarti contro l’Ungheria; al Setterosa nei quarti ci sono gli Usa. Terza e ultima tappa invece di Nation League femminile a Sofia.

Le nostre affronteranno Polonia, Sud Corea, Bulgaria e Thailandia. Le azzurre arrivano a questa tappa da quarte in classifica ( sei vittorie, due sconfitte). Alla Final eight di Ankara invece accedono in otto, Turchia paese ospitante compresa. Datome torma in Nazionale di basket, mentre altri lasciano. Buon viaggio. Parte da Copenaghen il Tour de France.

In quel di Wimbledon di bianco vestito lascia per Covid il nostro Matteo, che era dato tra i favoriti. Avanzano Sonego e Sinner. Speriamo per non farlo rimpiangere.

NB. Nota. nella 10 km l‘Italia si è aggiudicata anche l’argento, con Acerenza.

( dal 17 al 26 giugno 2022). Continua la splendida e infinita stagione dello sport azzurro, che la pandemia non ha estinto ma rilanciato a dismisura.

Come mai accaduto nel passato. E un po’ in tutte le discipline, cosa non possibile neppure ai grandi di questa moderna società planetaria.

Eppure demograficamente siam poca cosa. Certo, poco oltre i 60 mln contro otto mld altrui, con tanti problemi, pochi e vetusti impianti e infiniti dirigenti quasi mai all’altezza.

Infatti è la truppa che quando men te l’aspetti tira fuori dalla sua anima sorprese a non finire. Tanto che qualcuno ha cominciato a credere che la prodigiosa mitica Araba Fenice

abbia messo ( davvero ) il nido in un ameno anfratto dello Stivale.

Che non è una mala residenza, visto quell’inestimabile e incalcolabile ‘ ben di Dio’ di cui consente di godere dalle Alpi al Mare.

In tutto questo l’anacronistico nazionalismo non centra proprio nulla. Perchè qui non è un Paese che si celebra tra altri Paesi. Ma un Paese che sta raccogliendo tutte le sue forze,

dopo qualche partita giocata male, per tornare a dare il suo indispensabile contributo al resto della compagnia umana.

Alla sua gente, intanto, resa ( al momento) talmente sfiduciata che chiede venia ad ogni piccolo rimprovero; all’Europa , poi, che del paese degli Italoi , cotto o crudo che sia,

non può farne a meno; del Mondo, infine, che proprio qui ha visto partorire un Impero che si da per scomparso quando invece ( continua) a covar sotto la cenere

e una Chiesa che non solo non eclissa ma che continua ad issare le sue croci ( spesso martirizzate) in ogni angolo del Pianeta. E non allarghiamoci oltre.

Anche se di pan da manducare ce ne sarebbe ancora. Torniamo semmai nell’ambito dello sport vestito d’azzurro che, come detto, va inventandosi soddisfazioni a non finire.

RISULTATI IN BREVE. Nell’ attesa di tornare in mare con Luna Rossa per vincere la Coppa America, continuiamo a mietere gloria nelle auto e moto.

Nelle auto, dove la ‘rossa‘ di Maranello è tornata a dar del filo da torcere a tiranni e tirannelli che senza di Lei poco o nulla avrebbero da offrire a questa disciplina donde

( nonostante le apparenze) non sono gli intrallazzi, i danari e la tecnologia, a farla da motore, ma il ‘ cuore’, quello immenso che quelli innamorati della ‘rossa’ dispiegano ogni volta lungo i tracciati dove chi attende, imberbe o tardo che sia, null’altro spera che affidarle sogni da far pervenire alla benevolenza degli dei.

Nelle moto, dove la ‘rossa‘ di Borgo ha riscoperto una valente sorella finita senza tanti clamori in quel di Noale. Al momento restiamo più o meno in corsa per le tre categorie.

Anche se, in quella maggiore, per qualche distrazione di chi governa le nostre squadre, abbiamo lasciato facile passo ad uno di quei talentuosi giovani sangue del nostro sangue ai quali qualcuno vuol far credere che basta nascere in altrove per essere dell’ altrove. Un po’ come a quella pianticella che senza radici vuol restare alta e bella.

Prestazioni positive, come detto, giungono da più discipline. Nuoto-pallanuoto ( Mondiali), atletica, scherma( Europei), basket e volley ( maschile e femminile), ginnastica artistica.

Ma anche dal calcio che qualche ‘ cavallone di Troia‘ non perde occasione di consegnare armi e bagagli a ‘ quelli lassù‘, ormai prede di sceicchi, oligarchi e fondi,

che spendono e spandono a lor misura, celebrando non il genio ma polmoni e gambe. Nutriti non si sa da chi e come, visto che nessuno al riguardo spiccica una parola.

NOTA A MARGINE. Un tal Di Maria, ennesimo buon calciatore di sangue più nostro che altrui, ora in attesa del pensionamento, continua far le bucce a quel che gli offre la Signora,

non una signora qualsiasi, ma la Signora. Che, lei, come altre nostre auguste signore che hanno fatto la fortuna planetaria della pelota, non sarebbe meglio tornassero a meditare

su quel che dice il poeta?

” O Patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l’erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro ond’ eran carchi i nostri padri antichi.

Or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri. Oimè! quante ferite, che lividor, che sangue! oh, qual ti veggio, formosissima donna! Io chiedo al cielo e al mondo: —

Dite, dite; chi la ridusse a tale? … ”

ITALIA: NE’ FANALINO DI CODA NE’ BUFERA. Basta un nulla per far finire sui media l’Italia nella bufera. Ciò che è avvenuto in questi giorni è significativo.

Dopo l’annuncio di Francoforte di un possibile minirialzo ( mini) dei tassi e le gaffe della presidente Lagarde, il nostro spread è subito schizzato, perlomeno fino al successivo annuncio precipitoso della Bce di un possibile scudo anti spread. In questo frangente, come tante altre volte, la reazione dei nostri giornali stampati e televisivi e dei nostri opinion leader è stata invece univoca: siamo nella bufera! Come fossimo nell’imminenza di un tracollo economico-finanziario o come se l’Italia di oggi fosse quella del 2011.

Invece, oggi, innanzitutto, abbiamo presidente del Consiglio il salvatore dell’Euro e una delle più autorevoli personalità al mondo. Non solo. Nonostante la durezza della pandemia, abbiamo rapidamente recuperato i livelli Pil pre crisi mentre altre nazioni europee, come la Germania o la Spagna, non ci sono ancora riuscite.

Nonostante la guerra russo-ucraina, i rincari dell’energia e dell’inflazione, la nostra produzione industriale nel trimestre febbraio-aprile ha avuto la più forte crescita del trimestre precedente ( +2%) tra i maggiori paesi dell‘Eurozona; il settore edilizio cresce a ritmi da ricostruzione post bellica;

l’export pur avendo perso gran parte del mercato russo e ucraino e parte di quello cinese, è comunque progredito nei primi quattro mesi di quest’anno del 3% in volume rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; le imprese manifatturiere sono piene di ordini e nel primo trimestre gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto sono aumentati in termini reali del 4,3% rispetto al quarto trimestre del 2021.

Il solo leasing strumentale, secondo Assilea, è balzato di un miliardo di euro nel periodo gennaio-aprile 2022 rispetto allo stesso quadrimestre 2021. Con Industria 4.0 la manifattureria italiana è diventata la più competitiva al mondo, la nostra produttività del lavoro nella manifattureria è quella cresciuta di più nel G7 dal 2015 in poi e vantiamo un surplus commerciale con l’estero esclusi i combustibili fossili che nel 2021 è salito alla cifra record di 104 mld dollari.

Il MEF confida altresì che il Pil italiano possa aumentare anche nel secondo trimestre, dopo non essere crollato, come molti temevano, ma essere anzi cresciuto dello 0,1% ( Usa -0,4%, Francia – 0,2%). Dopo i primi tre mesi dell’anno in corso, la nostra crescita acquisita nel 2022 è già del 2,6%, superiore alle stime formulate per il 2023 da tutti i maggiori provvisori. E nella seconda metà del 2022 e nei prossimi anni anche gli investimenti del Pnrr sosterranno in modo importante la nostra crescita e quindi anche la riduzione del rapporto debito/Pil.

Previsto a scendere quest’anno al 147% dal 155% del 2020.

Basta autolesionismi. E’ tempo finalmente di spiegare all’Europa, ai mercati e agli analisti finanziari che l’Italia non è nella bufera, nè tantomeno come la Grecia. Ed è tempo che la nostra comunicazione-Paese diventi più consapevole dei dati reali, più precisa e aggressiva. Nell’interesse nazionale.

( Marco Fortis, Il Sole24 Ore, mercoledì 22 giugno 2022, n.170).

INVESTIMENTI ESTERI. L’Italia piace sempre di più a chi, in altre Nazioni ha capitali da impiegare. Nel 2021 risulta in testa, infatti, tra i Paesi dell’Ue per incremento di investimenti diretti esteri ( Ide), con 207 progetti, contro 113 del 2020, e una crescita dell’83%, la maggiore tra gli Stati membri. Questo la fa entrare nella top ten relativa al ranking dei Paesi europei per numero di progetti Ide, consentendone di posizionarsi al settimo posto.

Ciò nonostante sempre in quella classifica, l’Italia mostra una quota di mercato del 3,52% che è in aumento rispetto al 2% del 2020, ma segna ancora una notevole distanza dal principali attrattori di Ide, ovvero Francia (215), Regno Unito( 17%), Germania ( 14%).

Insomma il nostro Paese continua a mostrare, secondo gli investitori esteri, una serie di criticità che ne limitano l’attrattiva: incertezza regolatoria, contenziosi, burocrazia. Imprenditori e manager stranieri, inoltre, vorrebbero un significativo taglio delle tasse; tuttavia manifestano, per la maggior parte, l’intenzione di investire in Italia e la convinzione che, nei prossimi tre anni, il Paese sarà più attrattivo.

( dal 17 al 16 giugno 2022). Se va avanti così sicuro è che, trionfo dopo trionfo, metterà in ombra tutti gli altri ‘olandesi volanti‘ che dall’opera di Wagner in poi hanno

ereditato i sembianti del marinaio che da secoli s’associa alla gente delle terre basse che coltiva tulipani.

Il ragazzo è forte. Probabilmente più a causa della lezione paterna, che dell’amorevole sostegno di Cris Horner o dei perfidi maneggi di Toto Wolff. L’età è la stessa di quella del suo antagonista presente e prossimo venturo, entrambi del 1997, ovvero quel Carletto che veste i mitici colori della ‘rossa’, che anche quando perde vince visto che ( da tempo) macchina più non è ma solo un Ippogrifo alato. Al momento tutto gira a favore del Tulipano, ma qual nemesi stia preparando la ’rossa’ non si sa.

Semmai si può credere che prima o poi arriverà, magari quando men la si aspetta, imprevista e terribile, sennò come potrebbe continuare a scrivere quelle esclusive pagine che ogni volta strappano l’anima alla leggenda?

E comunque, dopo il disastro dei motori rossi tra le case di Baku, per quest’anno, per il Carletto , specialista in pole, non sembra esserci più spazio per un titolo iridato. Eppure sono in ballo ancora 350 punti, tanti, troppi, per far apparire la differenza di 150 contro 116 invalicabile quanto la muraglia cinese. Vedremo.

F1. GP AZERBAIGIAN ( Baku). ORDINE D’ARRIVO: Verstappen, Perez, Russel. Leclerc e Sainz ritirati per guasto motore.

CLASSIFICA PILOTI. Verstappen punti 150, Leclerc 116. Prossimo Gp 16/17 giugno in Canada.

CURIOSITA’. Nomina Fia pe Shalla Ann Rao al posto di Peter Bayer, nel duplice ruolo di segretario generale per lo sport e direttore esecutivo della F1.

L’avvocatessa Rao negli ultimi anni ha lavorato in Mercedes come consulente speciale di Toto Wolff. Conflitto di interesso o no, non ce n’era ( proprio) un/una altro/a per quell’incarico?

FINESTRELLA CALCIOMERCATO. Viaggia alla grande invece il calciomercato al Max. In ballo tiene Di Maria, Kostic, Morata, Rabiot e Demiral.

Di Maria vorrebbe impegnarsi per un solo anno, a che pro solo lui lo sa. Sicuri che non si possa fare a meno di questi esosi pensionati illustri? Per Kostic sembra invece fatta. Mentre il bravo Alvaro vorrebbe restare. Rabiot interessa, ma se chiama una inglese l’addio è possibile. Scusate: inglese o no, se uno preferisce altro rispetto alla Signora perchè non accontentarlo subito e a prescindere? Demiral, dulcis in fundo, è in attesa di quel che vuol fare la Dea: lasciare o riscattare ?

Per il Ciuccio tanto clamore per nulla. Nell’attesa di sapere chi parte e chi resta. Come Koulibaly. La Dea invece vuol rifarsi il look, da Hateboer a Miranchuk. Infine Mou Mou vuole solo giocatori pronti. Le voci danno un contatto con tale ex innamorato Mertens, in uscita da Napoli.

A margine del calciomercato una nota di colore, guarda un po’, il buon Carletto Ancellotti s’è ricordato d’essere italiano ed è tornato a bagnare i suoi dorati piedoni di re di Champions nel nostro mare. Con lui la ( seconda) moglie , l’americana Mariann Barrena NcClay, undici anni meno del nostro che ha spento le 63 candeline.

NATIONS LEAGUE. La compagnia di ventura del Mancio da Jesi ha subito un’altra batosta. Questa volta ad opera dei redivivi alemanni che con noi non vincono manco ad aprirgli porte e finestre. Ora i nostri baldi giovani non son più primi nel girone, guidato dall’Ungheria di Rossi ( 7 punti) che ha sepolto gli arroganti maestri sotto una coltre di gol.

ICONE DEL NOSTRO TEMPO. Ai suoi figlioli confida il Beppe, iconica bandiera della Beneamata: ‘ Ho un solo rimpianto nella mia carriera, quello di quella volta in cui avrei potuto andare a giocare in Inghilterra e non sono andato’. Facendo un po’ come quell’uomo che sposò una donna rimpiangendo l’altra. Il figliolo comprensivo dice ‘ E’ uomo sincero’;

il figliolo severo dice ‘ Sincero sì, ma anche piccolo’. Forse perchè non gli era sfuggito che se fosse andata come rivelato dal babbo, per entrambi, ieri come oggi, due più due avrebbe fatto quattro. Raccoglie il tutto, fidente , l’amico del padre Fabio, quattro anni di meno, che ne frattempo ha recuperato una chioma folta e bruna come manco sognava a diciotto anni.

( dal 9 al 12 giugno 2022). Lukaku, Matic, Podgba: vuoi vedere che la Serie A sta tornado di moda?

A porsi la domanda è l’arguta ‘ rosea’, che del cuore del calcio non si perde un battito. Domanda gradita, anche se per noi del divano la Serie A , pur con i suoi tanti incapaci e mangia pane a tradimento che gli ronzano dentro e fuori, e i dannosi impianti obsoleti che manco il nasone che governa Milano riesca a rinnovare, non solo non è mai passata di moda ma è sempre stata al vertice del movimento calcistico planetario. Dove gli basta poco per assidersi, possibilmente in alto, o dove men gli altri se l’aspettano.

Le sirene sul bel calcio d’Oltremanica infatti non ci hanno mai attratto. Nati come fummo tra eroi ed artisti non abbiamo mai preso sul serio le corse di quei podisti veloci che giocano a flipper su un rettangolo verde senz’ombra di stanchezza.

E soprattutto ora che si sono messi a capovolgere risultati negli ultimi minuti, quando l’avversario comincia a ritirar le vele convinto che il porto sia prossimo venturo. Berti Vogt, tedesco leale, commentando la mancata presenza dell’Italia nel ridicolo mondiale sotto l’albero, non ha trattenuto lo sbotto: ‘ Un Mondiale senza l’Italia? Ma che fanno, non sanno che è come portare in tavola un brodo senza sale !’.

Con il calcio il fine settimana vede tornare in pista a Baku anche la ‘rossa’. In debito con la carlona ma soprattutto con la sfortuna.

IL TOUR E L’ OMAGGIO ALL’ EUROPA. Dal 1903 non era mai accaduto di condividere la gioia della grande partenza del Tour. Noi che, del ciclismo mondiale , solo e soltanto con i cugini francesi condividiamo l’onere e l’ onore d’esserne l’ Alma Mater, al cospetto di tale indiscrezione restiamo basiti.

Infatti pare che nel 2024 i responsabili della Grande Boucle abbiano deciso di onorare i pedalatori azzurri, folti e forti come spighe di grano alla mietitura. E che i cugini, anche quando facevano finta d’altro, hanno evidentemente profondamente amato. Anche se non hanno potuto apprezzare come dovuto Binda, rifacendosi però con Bottecchia. Nel ’38 avrebbero voluto affogare il Gino che, impavido, dieci anni dopo, esaurite le miserie d’una guerra fratricida, il Tour è tornato a vincere in età da pensione.

Si sa inoltre che sono rimasti rapidi dai voli del Grande airone che il Tour ha vinto due volte solo perchè lo ha corso tre in tutto. E non sanno ( certamente) dimenticare quel pirata smilzo, imprevedibile e maltrattato che ha dovuto battersi contro un tale che per sette anni ha disonorato una maglia che non sarebbe mai stata sua.

Fatto è che il Tour del 2024 dovrebbe toccare ( soprattutto) Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. Per un incontro unico, che oltre che a onorare l’Italia onora quell’Europa che, poco alla volta, nonostante vaticini vari e inconsulti, lasciando in vita epiche storie ed evidenti diversità, sta raccogliendo le migliori forze per dar corso ad una nuova grande nazione. Quanto prima. Con il peso della sua millenaria saggezza. Dentro scenari che mostrano ( tanti) protagonisti pretenziosi, inadeguati, pericolosi.

ANTICIPAZIONI. Dal 26 luglio all’11 agosto a Parigi è tempo di Olimpiade. Il Tour si concluderà cinque giorni prima, quindi con la necessità di non recar danno a due eventi tanto importanti e giganteschi. La partenza del Tour sarebbe fissata in quel di Firenze ( Bartali e Nencini) per toccare poi Rimini, Cesenatico ( Pantani), Bologna, Modena, Piacenza e Pinerolo ( Coppi).

Domenica 30 giugno, seconda tappa con il via da Cesenatico; lunedì 1 luglio, terza tappa ( Modena-Piacenza) con arrivo a Sestola; martedì 2 luglio quarta tappa verso la Francia, con la Cuneo-Pinerolo per incoronare ( finalmente) quello che le grandi penne del ciclismo hanno cantato come il più grande ( e forte ) ciclista di tutti i tempi.

IL CASO COMMISSIONI. Scende ( finalmente) in campo la Fifa, che tra i bei addormentati del calcio è pari solo alla Uefa. La quaestio questa volta riguarda il ‘ caso commissioni’ ,

Che da qualche tempo sta svenando, legalmente, nella beata indifferenza dei più, le ( sempre più) mal ridotte società di calcio. Insomma, assicura la ‘rosea’, in futuro non dovremmo più assistere a casi come quello di Erling Haaland, giovin attaccante norvegese, acquistato dal solito spendaccione, ovvero il City dei signori del Golfo,

che avrebbe versato 60 mln al Borussia D per la clausola recissoria e altri 40 mln per le commissioni andate ( in parte ) al procuratore ( agenzia Raiola) e ( in parte) al padre.

Eppure il giovin Haaland non è stato il giocatore che ha portato più soldi al proprio agente. In capo alla lista c’è un tal Paul Podgba, attaccante francese, che nel 2012 passò a parametro zero dallo United alla Juve. Al procuratore ( agenzia Raiola) andarono allora 11 mln. Nel 2016, poi, Paul , fece il percorso inverso, e qui lo United versò 105 mln di cui 25 mln andarono all’agente che ne aggiunse altri 10 mln direttamente dal club inglese.

Una percentuale incredibile e che, se istituzionalizzata, o non regolamentata, metterebbe in ginocchio pure gli irriducibili hildago che reggono le sorti dei due Panda spagnoli. E qui sembra che, la cosa, una volta fatti uscire dalle loro stalle i buoi del Golfo, non possa essere più praticata. La Fifa dell’Infantino infatti dice basta ad un modus operandi accettato da ( quasi) tutti e che di fatto è diventata una diffusa, piacevole ( e inesplorata) consuetudine.

( dal 4 all’8 giugno 2022). E mentre Celestino Vietti, zitto zitto, in Moto 2, ci ha ricordato il valore di una scuola di ragazzuoli che ( tra le invidie del mondo ) continua a produrre campioni, la giornata trascorsa sul bel circuito dell’amena Cataluna, ci ha invece confezionato una vera ( ingenerosa ) ecatombe dei nostri, tra Moto3 e Moto Gp.

Con una sfiga azzurra da non credere. Foggia in testa nella Moto3 stoppato dal ( inusuale) calo della catena, e il Pecco nella Moto Gp travolto in fase d’avvio da uno sciagurato del Sol Levante che più che correre ama disarcionare gli altri, con danni non da poco, e non solo per lo spettacolo, sempre e comunque alto, ma per le sorti di una contesa che così protetta dalla imprevedibil sorte non offre l’esatta idea delle forze contrapposte.

Sì, perchè, pur plaudendo alla straordinaria vena motoria dell’erede dei Quartarari, un Pecco in gara avrebbe ( di certo) offerto ben altro spettacolo, e ( forse) ben altro esito, se mal non ci sovviene quanto accaduto ( di recente ) al Mugello.

Ma tant’è, perchè nella vita come nello sport se gli dei si dilettano con le beghe loro per gli umani, anche quelli più meritevoli, diventa imprevedibile ogni ragionevole meritocrazia.

Diciamo pure che, a questo punto, per l’erede dei Quartarari , la riconferma del titolo iridato è cosa fatta o quasi . Un peccato, metterla così, perchè lo straordinario agone sportivo offerto al momento dalle moto da corsa, senz’altro tra i due o tre più invitanti al mondo, chissà quali altre entusiasmanti pagine avrebbe potuto scrivere per noi e per i posteri?

CLASSIFICHE. Moto3, con Foggia ( suo malgrado) fuori è stata solo una contesa ispanica; Moto2, con Vietti in cattedra, agli altri non è rimasto che rimettersi in fila: Ogura a 16 punti, Canet a 24. Moto Gp, altro non c’è stato che il gran Fabio de’Quartarari, tanto più che il buon Aleixi dimentico dell’ultimo giro regala ( 9 punti).

ALTRI SPORT. L’eterno Rafa vince il ‘suo’ 14° Roland Garros, e così noi altro non possiamo che inchinarci al volere del massimo fattor che in lui volle più vasta orma stampar. Altro profondo inchino va fatto alla Pro Recco, che in quel di Belgrado ha strappato ai serbi la sua decima Champions. Il Poz, invece, a sorpresa , nuovo coach del basket azzurro, convoca Recalcati, 76 anni, per dare avvio ad una nuova epopea azzurra sotto canestro. Cioè, non a fare le belle statuine ma a risalir la china fin alla vetta.

CAPITOLETTO CALCIO. Per noi del divano quella che tutti chiamavano Nazionale altro non era che una Compagnia di ventura agli ordini di Mancio da Jesi, capitano di ventura visionario e cattivo, ma che dell’arte della guerra col pallone in campo non è secondo a nessuno. La sua Compagnia all‘Europeo ha meravigliato il mondo, sverniciando tra l’altro quanti vengono fatti passare per gentleman quando non solo non sanno vincere ma neppure perdere.

Purtroppo come tutte le Compagnie di ventura basta che la sorte e la condizione del capitano volgano altrove, per vedere svanire in un sol colpo l’ammirevole prodigio.

Il Mancio, infatti, a ferita aperta, avrebbe voluto trasferirsi altrove, tanto più che a proteggere una Nazionale sì carica di gloria ( da troppi anni ) non c’è proprio nessuno. Ben per noi che lui ci abbia ripensato, riprendendo a rinserrare le file. Rinvigorite da gambe nuove, quasi imberbi, e purtuttavia le uniche adatte a rigenerare speranza.

E se gli italioti d’Argentina si sono fatti in quattro per far vedere che sono più bravi di nonni, padri e fratelli loro, agli Alemanni non è riuscito altrettanto. Il pari ( 1-1) confezionato in Nation League contro di loro non è cosa da disprezzare, nonostante il rimbrottare del vaticinatore di Miami, anche perchè con sei debuttanti quanti potrebbero essere i tecnici ( nostri e altrui) disposti a tornare in campo per riaccendere speranze ? Soprattutto se soli e soletti, a spalle scoperte davanti alle nuove ( possibili ) tempeste in arrivo?

A proposito di nessuno, chissà qual gioia avranno monsieur de La Palice o il nostro Catalano nel constatare quanti meravigliosi eredi contano sulla faccia della terra,

come quel tal Gravina, presidente Figc, così di gran peso in ambito continentale da vedersi lo sghignazzo in faccia e senza pudore del buon Ceferin alla ( sua, nostra ) richiesta di un ( eventuale) Europeo all’Italia tra una decina d’anni, ovvero a nostro calcio bello e defunto?

Infatti sull’esclusione dell’Italia dal ridicolo campionato natalizio nel deserto il buon Presidente scopre l’acqua calda, ricordando ‘ Inutile pensare a ripescaggi, abbiamo perso e siamo fuori’. Presidente, scusi, ma che abbiamo perso lo sappiamo, che siam fuori anche, quel che non capiamo se è come una nazionale con quattro stelle e attuale campione d‘Europa sia stata trattata per la seconda volta di fila men della serva di Zoffoli per un torneo dove, stando a titoli e dati, avrebbe dovuto essere la favorita .

Non sarà perchè nessuno lo fischia ? Nè Fifa, nè Uefa, nè quel simpaticone del sor Marotta, nè l’abbronzato vate di Miami, nè giocatori e giocatorini ( con affamati squali al tergo) dai piè veloci spendaccioni attratti?

Tra i quali ne prendiamo uno a caso. Certo De Ligth, tulipano, che si permette di far le bucce sul rinnovo con la Signora, dicasi la Signora di un calcio che sui libri riempie più pagine d’altri nobili avversari, in attesa delle nuove. Che sono in bozza.

Sbotta il tulipano: ‘ Valuterò l’offerta, anche perchè, io, cerco sempre di far qual che è di meglio per me‘.

Altro buon erede de La Palice? E sulla cui saggezza sorvoliamo, visto che uno che uno che dice di pensar solo per sè non si capisce come possa dare il meglio per gli altri. Epperò non è ora che giocatori e giocatorini, con tanto di affamati squali al tergo, tornino a nuotare nelle acque loro ? Non facendoci perdere tempo, anche perchè di certi soggetti passati a miglior stipendio non resterà ( a breve) manco il più pallido ricordo?

NATIONS LEAGUE GIRONE3. Ungheria-Inghilterra 1-0; Italia-Germania 1-1; Germania-Inghilterra 1-1 , Italia- Ungheria 2-1.

Italia in testa al girone con 4 punti, ora ci tocca la sportivissima congrega dell’amata Regina.

( dal 2 al 4 giugno 2022). Baggio, il divin Codino, almeno lui alza la voce. Che sarà poca cosa ma sempre più di quella impacciata e connivente

di tanti dirigenti e addetti ai lavori del nostro calcio che, come dice il Dl, del pallone ( nostro e mondiale ) non capiscono una mazza.

Con l’inutile buon Gravina ( perfin) dileggiato dal ( non ancora ) indagato buon Ceferin, che alla richiesta del nostro per un Europeo tra una decina d’anni, ci scherza sopra:

‘ Ma che volete, voi, se non avete manco un impianto in grado di ospitare simili eventi?’.

Così infatti i nostri valorosi, tra una ciacola e l’altra, hanno ridotto il calcio d’un Paese ritenuto fin ai primi anni Duemila ‘ un campionato del mondo a squadre disputato settimanalmente’. Berti Vogts, avversario leale di quelli con cui si può fare l’Europa, di recente, alla notizia della estromissione dell‘Italia dal ridicolo mondiale natalizio tra le dune di sabbia del Golfo, non ha mancato di evidenziare il suo disappunto ‘ Un Mondiale senza l’Italia ? E’ un brodo senza sale‘.

Questo dicono gli altri, i foresti, non i nostri, i Rai, Mediaset, Sky o network vari che dir si voglia, e che con il buon Marotta si rallegrano: ‘ Il nostro torneo? Ormai

è roba di passaggio. Nulla di più!’.

E pensare che, fosse stato per noi sul divano, se non altro per praticare le dovute distanze, a quel pensionabile croato che ha lasciato trionfante la nobile maglia della Beneamata per andare a vestire quella plebea del Tottenham, il biglietto d’andata per l’ Oltremanica glielo avremmo offerto, noi, di corsa, gratis. Senza quello di ritorno, però, visto che sarebbero stati soldi gettati al vento, se è vero che la Beneamata di certi soggetti non ha memoria.

Dicevamo del Divin codino, che ( giustamente) commenta con dolore la batosta inflitta da quell’Argentina che ( non lo dimentichino i nostri emigrati nell’altro emisfero) soprattutto Italia era ed è : ‘ La squadra di Scaloni ha sicuramente dei talenti, ma il livello di serenità delle due squadre non era paragonabile. I nostri hanno sofferto moltissimo l’eliminazione dal Mondiale. E sinceramente non mi capacito di come sia possibile che il successo all’Europeo non venga in qualche modo riconosciuto.

E’ scandaloso. Fossi stato al posto loro non so come avrei reagito. Questa eliminazione è davvero brutta da accettare perchè in una partita di 90 minuti può succedere di tutto. Basta un’azione e resti a casa. Non ho altre parole!’.

Morale: ‘ L’ Italia, che tiene quattro stelle al petto, fresca campione d’Europa, e che nel Golfo avrebbe dovuto esserci non per diritto ma per dare credibilità ad un torneo anomalo che lascia a casa la squadra favorita. Quella che tutti avrebbero voluto rivedere. Pazienza, faremo come quelli d’Albione che agli albori del Mondiale manco si degnavano di sprecar sudore per partecipare alla conquista di una coppa chiamata Rimet.

Note a parte. Tanto per dire che razza di amici i nostri si sono fatti in giro per il mondo.

All’Uefa, tale Ceferin, da quel che si sa infelice ‘invenzione’ del nostro Tavecchio; alla Fifa, tale Infantino, nato a Briga in Svizzera da emigranti calabresi, e che italiano si mostra in ogni dove visto che per primi tromba proprio li parenti suoi.

Ebbene, quando il buon Gravina ha chiesto l’Europeo 2028 il buon Ceferin gli ha sghignazzato in faccia; quando qualcun altro ha chiesto il recupero dell’Italia al Mondiale il buon Infantino gli ha risposto che ( per intrallazzo) prima c’è il Cile, nelle sfide della pelota planetaria gettonato poco più del Briga.

IL MONDO IN CIFRE- Edizione internazionale a cura The Economist.

ANNI 2020/2022

Uno sguardo aggiornato ai Pil: Stati Uniti ( 329 mln abitanti), 21.443 mld dollari; Cina ( 1.433 mln abitanti), 14.343 mld dollari; Giappone ( 127 mln abitanti), 5.082 mld dollari; Germania ( 83,5 mln abitanti), 3.861 mld dollari; India ( 1.364 mln abitanti), 2.869mld dollari; Regno Unito ( 67,5 mln abitanti), 2.829 mld dollari; Francia ( 65 mln abitanti), 2.716 mld; Italia ( 60,6 mln abitanti), 2.004 mld dollari.

Quanto si dice che la Cina è il primo colosso economico al mondo si sbaglia: infatti, se questi dati non sono esibiti a vanvera, il divario tra le due superpotenze economiche planetarie è ancora piuttosto ampio a favore del paese con la bandiera stelle e strisce ( oltre 7mila mld, più o meno quanto i pil di Germania e Francia assommati).

Precisando inoltre che sui dati cinesi resta il sospeso sulla loro effettiva attendibilità, che se in realtà risultasse al ribasso non meraviglierebbe nessuno. Simil discorso si potrebbe fare sugli investimenti militari effettuati dai due Paesi, ma con ( eventuale) revisione inversa.

Qui gli americani dichiarano 738 mld d’investimenti, i cinesi ( solo) 193 mld.

Che non sembrano tanti a fronte dei notevoli impegni in tutti i settori della difesa della Cina in questi ultimi anni. Per raggiungere e superare i cinesi ( 2.035 mln di uomini in divisa, contro 1.388 degli Usa), tanto per svelare una curiosità, ci vorrebbe un’ Europa tutta d’un pezzo che invece di spendere e spandere a vanvera ciascun stato pro domo sua, mettesse dentro un’unica cassa i suoi ( tanti) investimenti. Che ( limitatamente ai primi) sono questi: Regno Unito 61,5 mld, Francia 55 mld, Germania 51 mld, Italia 30 mld.

