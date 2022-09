Cesena. Inclusione, tempo libero e comunità. E così l’area ortiva di via Friuli si allarga e non di poco.

La Presidente Maccherozzi illustra l'area al Sindaco

CESENA. Orti in più e nuovi assegnatari. L’area ortiva di via Friuli, al quartiere Fiorenzuola, si amplia con cinque nuovi orti che vanno ad aggiungersi ai 47 attivi ormai da anni. Veri palcoscenici di socialità e inclusione, gli orti diventano la seconda casa dei cittadini che se ne prendono cura dando consigli ai nuovi assegnatari, magari meno esperti, e organizzando momenti di confronto sulle migliori tecniche della lavorazione della terra.

L’ampliamento dell’area ortiva, che conferma il grande successo raccolto da questo progetto comunale, è stato accolto con una festa a cui hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, la presidente del quartiere Fiorenzuola Milena Maccherozzi e tutti gli assegnatari.

COMMENTO. “Questi nuovi cinque orti – commenta la Presidente del Quartiere – sono nati casualmente, a seguito di una chiacchierata in Comune.

Avendo a disposizione un bel po’ di spazio, abbiamo pensato di ricavare nuovi fazzoletti di terra da assegnare gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta.

Come è emerso a seguito delle due edizioni del concorso promosso dall’Amministrazione comunale, ‘Ortando in città’, le aree ortive sono luoghi di socialità e di incontro che accolgono le persone più anziane, o in pensione, creando una comunità nella comunità. Gli ortisti – prosegue la Presidente – chiacchierano tra di loro, trascorrono il tempo libero insieme e insegnano ai meno esperti tutti i segreti del mestiere. Oggi inoltre gli orti assumono una importanza ulteriore perché la gente ha sempre più interesse a produrre direttamente e sotto casa e, per questo, si impegna in qualcosa di concreto che fa bene alla salute mentale e fisica, non meno alla comunità di riferimento”.

A Cesena gli orti comunali assumono sempre più una valenza sociale essendo per loro natura luoghi di incontro, reciprocità e inclusione. Sono 500 le aree presenti sul territorio

comunale da due anni interessate dal concorso ‘Ortando in città‘, a cui si somma anche dell’orto sociale di via Sant’Anna che dallo scorso aprile è gestito da dieci ragazzi disabili della cooperativa Cad nell’ambito del progetto ‘Zappa che ti passa!‘.

Proprio a conferma del valore sociale delle aree ortive, nell’aprile 2021 l’Amministrazione comunale ha indetto il concorso che si rivolge ai dodici quartieri di Cesena e che guarda a un nuovo modo di intendere le aree ortive comunali.

Su queste basi è partita ufficialmente l’esperienza di ‘Ortando in città‘, affiancata dal Comitato organizzativo dei quartieri. Lo scopo primario è di valorizzare le esperienze di gestione e cura degli Orti urbani quali occasioni di incontro, di memoria e di partecipazione.

