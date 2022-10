Sogliano a/R. Parte l’iniziativa: ‘ Donne fatali tra Medioevo e Rinascimento’. Fuori dall’ombra della storia.

locandina-donne fatali

SOGLIANO a/R. Sabato 8 ottobre, alle ore 15,30, prenderà il via l’iniziativa internazionale ‘Donne fatali tra Medioevo e Rinascimento‘, promossa dal centro studi Olim Flaminia di Cesena da un’ idea del suo presidente Andrea Antonioli.

Il fine è quello di valorizzare gli aspetti culturali, storici e sociali della donna italiana ed europea attraverso le figure femminili più emblematiche, cioè ‘fatali‘, entro un arco di tempo che va dalla metà dal V fino al XVI secolo d.C., percorrendo in maniera cronologica e storica coerente le vicende e i personaggi di spicco che lo hanno caratterizzato. ‘Fatale’ deriva dal latino fatalis ( fatum, ‘destino’) e va inteso come termine o accezione che qualifica qualcosa di inevitabile, di ineluttabile.

Le donne fatali sono pertanto donne carismatiche ed emancipate, con le loro idee, i loro sogni, i loro obiettivi, attraverso cui esercitarono in qualche modo una propria influenza sugli eventi

e crearono situazioni che, in tempi come quelli in cui vissero, erano precluse al genere femminile.

Per un arco di tempo lunghissimo, la donna non è stata considerata un soggetto autonomo, in grado di ‘creare eventi’, ed è ingiustamente rimasta, per così dire, ‘all’ombra della storia‘.

Il progetto mette in evidenza il ruolo della donna del Medioevo e del Rinascimento, soffermandosi sulle sue dinamiche e sulle problematiche in rapporto alla condizione e al ruolo che essa

ha assunto nel presente.

L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal ministero della Cultura, dalla regione Emilia Romagna, nonché Comuni e Istituzioni italiane e di diverse parti del mondo

tra cui Brasile e Stati Uniti d’America.

COMMENTO. «Siamo davvero lieti di poter ospitare qui a Sogliano, la prima tappa delle ‘Donne fatali tra Medioevo e Rinascimento’ – dichiarano la sindaca Tania Bocchini

e l’ass.ra Erica Comandini del comune di Sogliano – che costituisce un lauto tributo alle donne italiane ed europee che hanno fatto grande la Storia.

L’iniziativa è prodotta dal progetto internazionale ‘Anita Fidelis‘ e vede Sogliano in prima fila poiché ha lo scopo di diffondere in tutto il mondo i valori e le virtù della donna e della femminilità in ogni sua forma ed espressione, a partire dalla valorizzazione e dal sostegno alla parità di genere, tematiche che stanno molto a cuore sia come rappresentanti delle istituzioni che come donne.

Il programma prevede la presentazione di due eleganti e interessantissimi volumi, la realizzazione di un bellissimo e suggestivo video storytelling prodotto da Stefano Caranti e Andrea Antonioli e di una mostra tematica che mette in luce la personalità, il carattere e il pensiero della donna».

«Con questa iniziativa – precisa l’autore Andrea Antonioli – ci si trova ‘catapultati’ in un altro tempo, tra storia, poesia, danze, canti e spettacolo negli ambienti suggestivi del Medioevo

e del Rinascimento, in compagnia di donne intraprendenti, virtuose e di grande carisma».

Ospiti di questo primo appuntamento sarà Elisabetta Landi, celebre storica dell’arte ed esperta conoscitrice delle tematiche femminili, e la poetessa Maria Gabriella Conti,

il tutto scandito da esibizioni di danze e canti in costumi rinascimentali eseguiti dalle Quam Pulchra Es di Macerata.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming dal teatro ‘Elisabetta Turroni’ di Sogliano:

