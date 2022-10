R.San Marino. Il segretario di Stato Pedini Amati al TTG 2022. Punto d’incontro strategico per il turismo.

Fia e Formula 1. Un altro titolo con tante ombre. Intanto quella, banale ma significativa, nel Gp del Giappone chiuso con il Tappen davanti e il Carletto dietro, ma con quest'ultimo retrocesso alla velocità della luce ignorando la ben più grave infrazione del giorno prima del Tappen. E non solo, perchè al termine della gara la Fia ha cambiato idea sui punti da assegnare, non più metà ma per intero. Consegnando al Tappen, il quale ad essere trattato così non merita, un altro dei suoi titoli 'in sospeso' che, a questo punto, diventano più un ' caso' che altro. Senza contare le risultanze emerse su quel Budget cap che, a questo punto, che altro potrà essere se non la solita 'messa in scena' in favore della combriccola più forte al momento? Un tempo il Toto di Vindobona e oggi ail conterraneo ' venditor di bibite', il quale più che d'auto a maneggiar regolamenti s'intende. Spiace ma a queste condizioni, per quel che ci riguarda, l'iride del Max per chi vale se non per chi indebitamente gliela consegna? E non già per tutti noi che, sopportato abbastanza negli anni appresso, che altro dobbiamo fare se non abbandonare in toto ( e una volta per tutte) chi ( per i cacchi suoi) ha trasformato la Fia in 'compagnia da merenda' e vuol rendere la 'rossa' solo un ' catorcio' ? Fine settimana d'eccezione, per lo sport. Con il Lombardia, vero campionato del Mondo per il Fausto , andato ( per la seconda volta di seguito) al giovane Pogacar che non conosce stanchezza e che attendiamo al Giro; con il Pippo salito nell'Empireo dei grandi cronomen di tutti i tempi, con quel 56,792 km ora che darebbe 10 km al ' Cannibale' e con le ragazzole del volley che di far da ' speranze deluse' non ne vogliono sapere. Intanto hanno inflitto un altro 3-0 alle cinesine, che si ritroveranno però davanti ancora nei quarti. Praticamente per dar corso ad una sfida senza fine, con l'amabile Paoletta che sembra ritrovata dopo i ( troppi) omaggi fin qui fatti alle avversarie. Per il calcio, gran festa del Diavolo in uno stadio che trasuda storia, la più gloriosa d'Europa. Con due gol assestati alla Signora pilotata da un Allegri sempre più fuor dal vaso, che se non la rendono futura ospite dell'altra pagina della classifica certamente la relegano in una posizione di insolita marginalità. Da martedì arrivano le Coppe. Mentre sono stati sorteggiati i gironi dell'Europeo, con l'Italia del Mancio di nuovo in compagnia di Albione e Macedonia del Nord, con l'aggiunta di Ucraina e Malta. Essendo entrati nei quattro finalisti di Nation League dovremmo avere il diritto ai play off. Tre gli Europei vinti da Germania e Spagna, seguiti da Italia e Francia (2). La Lega riapre la partita dei fondo e del canale autonomo. Una strada obbligata. Il divario dalla Premier è insostenibile ( e inaccettabile), mentre dobbiamo stare attenti anche a Liga, Ligue 1 e ( ovviamente) agli Alemanni, pronti a perderci di vista. Sul tavolo della Lega sono pervenute ( al momento) due manifestazioni di interesse: la prima attribuita ad una cordata con a capo Carlyle e la seconda promossa da Scarchlight Capitale. La prima proposta si baserebbe su una media company a cui la Lega dovrebbe apportare i propri diritti media. Che, in tempo di pre pandemia, valevano un assegno da 1.7 mld, con i fondi proprietari di una quota del 10% nella media company, ma con il controllo della governance aziendale. Anche nella manifestazione di interesse di Love For Football si fa riferimento alla possibilità di acquistare una partecipazione di minoranza ( inferiore al 10%) mediante una iniezione di cassa. La seconda manifestazione di interesse ha però un profilo differente. Il fondo americano ha offerto alla Lega 940 mln di minimo garantito ( 2,8 mld a ciclo) per negoziare la Serie A su più piattaforme. Searchling Capital vorrebbe avviare quanto prima le trattative con la Lega, per evitare lungaggini. Alle quali i soliti ' rompi' come Adl e Lotito affidano i loro 'sogni', che auspicano una sinergia tra Serie A e colosso di Cupertino, il quale dallo scorso anno ha iniziato ad investire sui diritti sportivi tivù per alimentare la sua piattaforma streaming. I due 'rompi' hanno ( ovviamente ) spedito al mittente le proposte dei fondi. Le discussioni andranno avanti. Il 21 ottobre se ne parlerà in assemblea. La scadenza del 16 dicembre, quando sarà ora di versare imposte e contributi 2022 sospesi per l'emergenza Codid, potrebbero emergere problemi legati alla liquidità. Insomma, o ci svegliamo o finiremo, parafrasando l'illuminato del network regionale, ' un campionato del Menga, di cui farcene una ragione!'. Intanto in Spagna la Liga ha ratificato il progetto con 'Liga Impulse' che porterà a 32 squadre ( Madrid e Barca contrari all'intesa) 1,9 mld. A marzo 2022 sempre Cvc ha vinto il bando promosso da Ligue 1, anche qui tramite una media company alla quale è stato ceduto il 13% in cambio di 1,5 mld di euro. Perfino la prudente Bundes ha rivisto la sua avversione ai fondi, con l'intenzione di cedere ora diritti tivù nazionali e internazionali per ricavi attesi intorno ai 3,5 mld. Un bel colpo, o no ?