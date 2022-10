Ausl Romagna. L’Azienda sanitaria più solare d’Italia. Intervento di angioplastica coronarica in diretta.

E comunque traslando dalle solite ambasce del presunto mondo politico, rallegriamoci con qualche buona notizia che arriva dal mondo dello sport. Intanto, partendo dal calcio di Coppa, per chiedere al buon Gravina se tra le mille cose che annuncia e non fa c'è anche quella di guardare, ogni tanto, mica sempre, come gli arbitri trattano le nostre rappresentanti. Non gliele citeremo tutte, perchè sarebbe un esercizio lungo e noioso, ma una sola : quella del vecchio Diavolo, da oltre un secolo sui campi d' Europa sempre onorati del suo calpestare e oggi maltrattata a piacimento dal solito anonimo arbitro che mai manca, inviato ( e protetto) all'uopo non si sa da chi e perchè. Una volta gli tolgono dalla rete un gol regolare, un'altra gli espellono un difensore con tanto di rigore annesso per un fallo non commesso. Non abbiam prove per dire se nel calcio come nella Formula 1 a decidere il risultato ( o meglio, il destino) di questo o quello siano o meno i regolamenti da qualcuno indebitamente amministrati o fatti amministrare. Abbiamo solo dei sentori, talvolta più forieri del parere degli illuminati che davanti a cotanti ( e insistiti) maneggi, ovviamente, sorvolano. In breve, mancando due partite per completare il primo turno, questa la situazione delle nostre squadre: Napoli ( 12 punti) già qualificato, probabilmente al primo posto del suo girone; Inter, con il pari stretto stretto al Camp Nou, ad un passo dalla qualificazione anche con la vittoria ( a San Siro ) sul Pizen; Milan, in ambasce per via dei furti perpetrati ( e impuniti) e tuttavia ancora in gara per il passaggio del turno se batte ( almeno) la Dinamo Zagabria ( fuori casa) e fa una pari con il Salzburg ( in casa); Juve, invece, appesa al ( clamoroso) miracolo, anche se ( dicevano i saggi) chi è causa del suo mal pianga solo sè stesso. Più luci che ombre. Con cinque amiche per un altro oro, l'ottavo della pista femminile. Ancora nell'inseguimento a squadre, davanti alle britanniche. Questo il quartetto sceso in pista per l'impresa iridata: Fidanza, Consonni, Balsamo, Guazzini. E mentre l'analogo quartetto al maschile ( con il magico Pippo dentro) s'è dovuto 'accontentare' dell'argento ( sempre) contro britannici, Rachele Barbieri, 25 anni, ha ottenuto una prestigiosa medaglia d'argento nell'eliminazione andata all'imbattibile Kopecky. I successi in pista ( finora, due ori e due argenti) non devono far dimenticare quelli ottenuti su strada durante l'anno in corso dalle nostre ragazze: Trofeo Binda( Balsamo), Gand, Amstel, Freccia Vallone ( Cavalli), Roubaix ( Longo Borghini). Speriamo, a breve, di poter celebrare altre vittorie, anche al maschile. La vera Virtus, con le magie di Teodosic, mette ko il Bayern: ora tocca a Milano contro Alba. Musetti show a Firenze, già ai quarti contro McDonald. E' tempo di Coppa America, con il muletto di Luna Rossa fatto scendere in acqua a Cagliari per preparare la sfida contro New Zeland che, nel 2024, sarà a Barcellona. Due duelli. Il primo finito male, il secondo tutto da svolgere. Il primo ha inteso le ragazze del volley che, gran favorite al Mondiale, sono state spazzate via senza tanti complimenti dalle agguerrite Gabi verdeoro debitamente occultatesi fino alla prova del nove. Grazie a non pochi nostri errori. Il più incisivo, a nostro avviso, quello di non avere cambiato a tempo debito chi doveva o non doveva stare in campo, Paoletta compresa, che più volte passando dalle stelle alle stalle eppur tenuta sempre e comunque in campo, ha finito col destabilizzare la compagne. Non incisive come avrebbero potuto. Ora l'iride ( titolo di migliore giocatrice al mondo annesso ) che altro potrà risultare se non una singolar tenzone tra le implacabili Gabi e Boskovic ? Il secondo duello che riguarda la MotoGp è tutto in fieri. Al momento si è spostato al Gp Australia sull'originale pista di Philips Island. L'un contro l'altro armati resterebbero, con gran rispetto per gli altri, il nipote dei Quartarari e il Pecco prediletto dell'Academy. Distaccati tra loro di appena due punti. La settimana prossima il duello transiterà a Sepang, in Malesia, per esaurirsi poco oltre a Valencia, in terra di Spagna. Curiosità. Nonostante il Milan più volte derubato, in quattro giornate Champions le rappresentanti del campionato detto del Menga hanno ottenuto una media di 6,5 punti. Sotto la Premier ( 4 squadre ) con 8,25 punti e la Francia ( 2 squadre) con 7 punti, ma sopra la Germania ( 5 squadre) con 6,4 punti e la Spagna ( 4 squadre) con 5 punti.