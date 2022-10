Cesena. Premio Malatesta Novello 2022. Possibile segnalare le candidature sul sito del Comune.

Edizione 2021 del Premio Malatesta Novello (2)

CESENA. Anche quest’anno le porte della Malatestiana si apriranno al merito. Domenica 20 novembre, alle ore 20, cerimonia di premiazione

del premio Malatesta Novello – Città di Cesena, un appuntamento atteso da tutti i cesenati e che per sua natura mette in dialogo passato e presente nel nome della città e delle eccellenze che hanno promosso il territorio.

Questa sedicesima edizione è pronta a donare alla comunità tre nomi meritevoli che attraverso le arti e la conoscenza hanno rappresentato la città malatestiana in Italia e nel Mondo. Istituito nel 2007, il prestigioso riconoscimento conferito dall’Amministrazione comunale nasce come omaggio di stima, esclusivamente di prestigio morale, da attribuire a persone, cesenati per nascita o residenza o che abbiano operato a favore della città e che si siano distinte per la loro opera meritoria in campo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo ed economico.

COMMENTO. “Annualmente – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – il premio Malatesta Novello consente a tutti i cesenati di conoscere concittadini che, attraverso

la loro professione, hanno rappresentato validamente la nostra città a livello nazionale e all’estero.

Nel corso delle edizioni passate il riconoscimento è stato assegnato a professionisti, uomini e donne, che operano negli ambiti più disparati: dallo sport alla moda, dall’impresa al cinema.

La serata del 20 novembre diventa dunque una grande occasione di conoscenza per tutta la Città

che non a caso viene proposta dal luogo che per sua natura rappresenta la ‘conoscenza’: la Malatestiana. Anche quest’anno inoltre, come previsto dal Regolamento, tutti i cesenati potranno proporre la candidatura di un concittadino motivandola. Si tratta di una formula adottata dalla tredicesima edizione del Premio e che riproponiamo con estremo piacere visto

il grande interesse che il premio riscuote ogni anno in Città”.

La sedicesima edizione vedrà riproposta la stessa formula. I Cittadini potranno candidare il nome di un personaggio che ha dato lustro alla nostra città in Italia o nel mondo e successivamente questi nomi saranno presi in considerazione dalla giuria del Premio presieduta dal sindaco Enzo Lattuca e composta dai giurati Giancarlo Cerasoli e Paola Errani.

In ogni edizione vengono premiate fino a tre persone per le categorie relative all’impegno nella città di Cesena, nel mondo (portando quindi lustro alla Città) e alla memoria.

Nel 2021 l’ambito riconoscimento è stato assegnato a tre professionisti dell’editoria, dello sport e della pedagogia, Roberto Casalini, Margherita Magnani e Gianfranco Zavalloni,

tre illustri cesenati che con dedizione, lealtà e sapienza, attraverso la loro professione e scelta di vita, hanno contribuito ad accrescere il valore della loro città d’origine.

La cerimonia di premiazione sarà riproposta su Teleromagna (canale 14) sabato 26 novembre alle ore 21.

Tutti i cesenati possono esprimere la propria preferenza da venerdì 21 ottobre fino alla mezzanotte di giovedì 3 novembre compilando il modulo pubblicato sulla homepage del sito del xomune di Cesena (https://www.comune.cesena.fc.it/home) e reperibile sulle pagine Facebook del Comune e della Biblioteca Malatestiana.

Cesena, 21 ottobre 2022

Articoli più letti