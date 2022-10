Forlì. Il calendario di Fiere e mercati straordinari in Centro. Si parte con la Fiera dell'ambulante ( 30 ottobre).

FORLI’. Dal 30 ottobre 2022 il centro di Forlì vivrà la partenza del nuovo calendario appuntamenti delle Fiere e mercati straordinari in Centro a Forlì, una fitta programmazione

legata alle diverse feste e ricorrenze dell’autunno-inverno-primavera 2022-2023.

Oltre ai tradizionali mercati del lunedì e del venerdì, nell’area di piazza Saffi, via delle Torri, piazza del Duomo, così come in altre zone del centro urbano, vi saranno tante occasioni straordinarie per recarsi in centro per una passeggiata all’aria aperta con tutta la famiglia, approfittando delle opportunità offerte per fare acquisti, camminando tra palazzi storici, piazze, chiese e monumenti.

A tenere banco nell’autunno-inverno 2022-23 saranno la Fiera dell’ambulante, i Mercatini dell’antiquariato, le classiche Fiere di Santa Caterina, Santa Lucia e della Madonna del fuoco, i Mercati contadini, la Fiera e le Domeniche di Natale. In primavera 2023 torneranno invece, la Fiera di Primavera, poi quelle delle Promozioni e di San Pellegrino … insomma tantissimi eventi speciali per vivere e godere appieno l’incantevole centro storico di Forlì.

Il calendario appuntamenti Fiere e mercati in Centro a Forlì parte domenica 30 ottobre con un’intera giornata dedicata alla Fiera dell’ambulante, un mercato straordinario che si terrà nelle consuete aree di piazza Saffi, via delle Torri e piazza Duomo.

Dalle ore 7.30 alle 20.00, il centro storico di Forlì si animerà con la Fiera degli ambulanti, la giusta occasione per passeggiare e dedicarsi allo shopping autunnale, curiosando tra una bancarella e l’altra.

Calendario essenziale Fiere e mercati straordinari In Centro A Forlì

Fiera dell’ambulante: domenica 30 ottobre 2022

Fiera di Santa Caterina: venerdì 25 novembre 2022

Fiera di Santa Lucia: lunedì 13 dicembre 2022

Fiera di Natale: dal 26 novembre 2022 al 6 gennaio 2023

Fiera delle domeniche di Natale: domeniche 4, 11, 18 dicembre 2022

Fiera della Madonna del fuoco: venerdì 4 febbraio 2023

Fiera di Primavera: domenica 2 aprile 202

Fiera delle promozioni: domenica 30 aprile 2023

Fiera di San Pellegrino: lunedì 1 maggio 2023

Mercato contadino: tutti i sabati mattina

Mercatino dell’antiquariato: secondi sabati del mese – 12 novembre 2022, 10 dicembre 2022,

14 gennaio 2023, 11 febbraio 2023, 11 marzo 2023, 8 aprile 2023

