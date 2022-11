Santarcangelo d/R. Il saluto a Pino Boschetti, da molti anni considerato il Brughel della Romagna.

Boschetti studio salotto

SANTARCANGELO d/R. Contributo a margine della mostra ‘La pittura dell’incanto’ dedicata da Santarcangelo a Giuseppe Boschetti

presso i Musei Comunali, nei mesi di dicembre 2006/gennaio 2007.

Boschetti, da molto prima di questa mostra è considerato il Brughel della Romagna. Una certificazione firmata dallo scrittore e critico d’arte tedesco Roland Gunter, che ( in una sua dissertazione critica) annotava: “ Non ci sono dubbi, come pittore Brughel ( 1525/1569) è stato certamente un suo antenato, un antenato che lui ama e conosce molto bene”.

Nel quadro La Riunione ( 1991), infatti, opera del celebre maestro fiammingo non a caso è sistemata sulla parete di una stanza. Tuttavia, quanto emerge dalla mostra omnia del ‘pittore’ santarcangiolese, solleva il sospetto che in Boschetti alberghi anche qualcosa d’altro, magari di più ironico e meno inquietante, di quel che il confronto gli concede.

Per la prima volta, infatti, l’artista santarcangiolese ha dato di sè una visione sostanziosa e ( per certi versi) sorprendente del suo lavoro, tale almeno da meritare ulteriori e magari sconosciuti approfondimenti.

Certo, il confronto a distanza con Pieter Brughel è una di quelle curiosità che intrigano. Perché inattese. Perché le affinità non mancano, sotto l’aspetto umano ma anche sul modo di ‘fare’ pittura.

Il fiammingo – nota Giovanni Arpino – in pieno Cinquecento non si dedicò ( come facevano tutti) a decorare altari o chiese o palazzi o altri luoghi pubblici, dipinse per gli amici, per i pochi collezionisti che lo ammiravano o anche solo per sé. E non fu neppure quel ‘burlone’ di cui ventilavano alcuni critici ottocenteschi francesi, ma un uomo mite, serio, di poche parole, gran lavoratore, intento più a sondare l’umanità attorno a sé che ad indulgere sul pettegolezzo o sulla banalità quotidiana.

Tratti, per certi versi, ritagliabili anche su Boschetti. Anzi, per ‘Pino’, ‘fare pittura’ sembra essere un ‘fatto’ ancor più personale; coltivato da quand’era dipendente comunale,

con la discrezione e la passione dell’autodidatta, ricoverato nel suo ‘studiolo’ allestito nel sottotetto di un antico palazzo di fronte alla Collegiata.

Boschetti non cede i suoi quadri che a pochissimi, accumulando così ( nelle stanze di casa ) un ‘patrimonio’ capace di ricostruire nel più minuto dettaglio un percorso artistico e creativo davvero singolare.

Ma se Brughel è il pittore di un ‘mondo contadino’, Boschetti è il pittore di una “ piccola ma straordinaria città-universo”, svelata in ogni anfratto, immersa nella campagna e collocata tra mare, rocche medievali e monti sfuggenti.

Il vasto mondo contadino del pittore di Fiandre è indagato evitando ( possibilmente) l’idillio e previlegiando (semmai) scene dove “ perfino Cristo è umiliato, la fede è derisa o ridotta

a semplice oggetto di superstizione e la crapula con la paura e la deformazione fisica e morale sono all’ordine del giorno”.

Brughel incastona ( innumerevoli) storie umane “ dentro paesaggi da sogno, tra grani e faggi, tra querce e giaggioli, tra fieni e miti pecore e dolci covoni e acque in riposo e ghiacci virginali”.

Il più ridotto mondo cittadino del pittore santarcangiolese, invece, è solo una “ filiera ( grottesca, se non caricaturale) di personaggi e scenari che danno vita ad un contesto ( senza tempo

e collocazione geografica) capace però di zampillare dalla memoria come garrula acqua di fonte”.

Ma c’è dell’altro. Brughel ha iniziato con grandi quadri, popolandoli di fitti e ( sempre più) metaforici racconti. Anche a Boschetti garbano grandi quadri dove distribuire meravigliose ‘storie nelle storie’.

Senza però incupirsi nel tempo. Basta metterli a confronto: da una parte, ‘I proverbi fiammingi’ e ‘Lotta tra Carnevale e Quaresima’, soprattutto, ma anche ‘ La giornata buia’,

‘La fienagione’, ‘La mietitura’, ‘I cacciatotori nella neve’, ‘La danza nunziale’ e il ‘Corteo nunziale’ e ‘Il paese della Cuccagna’ ; dall’altra: ‘Il teatro in piazza’ ( 1978), la ‘Fiera di San Martino’( 1979) e la ‘Serata d’estate’.

Dopo di che, leggendole, iniziare a scoprire tramite questo curioso pendant pittorico diversità e affinità. Esiti ( comunque) di due anime, di due pennelli, ( certamente) molto più simili

di quel che si potrebbe credere.

Roberto Vannoni

