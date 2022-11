Ravenna. Osterie d’Italia 2023. Per la prima volta entra l’osteria ravennate dalla Zabariona.

Tante iniziative e mostre per celebrare il bicentenario della morte dello scultore Antonio Canova. L’amministrazione comunale di Forlì ha deciso così di riunire nel nome di Antonio Canova, una serie di eventi e attività culturali per celebrare l'artista e i suoi legami con la nostra Città che si terranno venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre. Il programma si apre venerdì 11 novembre, con appuntamento alla chiesa di San Giacomo del San Domenico, dove alle ore 18.30 il professore Francesco Leone presenterà il suo nuovo libro 'Antonio Canova. La vita e l'opera', una vasta monografia che racconta nel dettaglio, con un corredo di oltre 270 tavole, l’arte di questo genio universale che ha rivoluzionato il modo di fare scultura. Proprio con Francesco Leone il 31 gennaio 2020, si era inaugurata la rassegna 'Un’opera al mese' con una narrazione attorno alla splendida Ebe di Forlì.le giornate canoviane proseguono il 12 e il 13 novembre con viste specifiche dedicate alla Ebe del Museo civico di San Domenico per ammirare e approfondire la conoscenza di questa importante e affascinante opera d’arte. Sabato 12 novembre, al San Domenico, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, saranno organizzate, in collaborazione con l'atelier comunale 'Come Ti di Luna', visite animate per famiglie dedicate in particolare ai bambini. Domenica 13 novembre, sempre al San Domenico, visite programmate in collaborazione con ConfGuide Forlì-Cesena.