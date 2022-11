Cesena. Taglio del nastro di Alma Gym, la prima palestra universitaria del Campus romagnolo.

ce5

Cesena, 17 novembre 2022. Situata all’interno del Campus la nuova palestra Alma Gym Cesena, gestita dal CUSB, è la prima dell’insediamento universitario cesenate.

Un luogo ideale per occuparsi del proprio benessere psico-fisico, un moderno centro fitness con macchinari e professionalità all’avanguardia che l’Università di Bologna e il CUSB

mettono a disposizione della comunità universitaria e di tutta la cittadinanza.

“I nostri investimenti nella ristrutturazione degli impianti sportivi – ha detto il rettore Giovanni Molari – vogliono infatti favorire una migliore qualità della vita sia per la comunità dell’Alma Mater che per le comunità cittadine in cui operiamo e in tal modo accrescere le occasioni di socialità, di incontro autentico e di inclusione.

Tali azioni concretizzano di fatto due principi fondamentali che contraddistinguono la nostra visione dell’Ateneo: l’incremento della responsabilità sociale in tutte le attività che svolgiamo

e l’applicazione in ogni ambito dei principi di equità, sostenibilità, inclusione e rispetto delle diversità”.

Nell’ambito della consolidata collaborazione fra Technogym e l’Università di Bologna, volta a promuovere lo sport, il regolare esercizio fisico ed i sani stili di vita presso tutta

la comunità universitaria, il wellness arriva anche nella sede di Cesena.

Dopo un anno di lavori, con il supporto dei partner storici dell’Ateneo (Macron, Technogym e Matteiplast) apre la nuova struttura di oltre 400mq che comprende: una sala attrezzi con macchinari Technogym di ultima generazione progettati per consentire allenamenti calibrati e personalizzati (macchine cardio e isotoniche, castello per l’allenamento, macchine per esercizi multifunzione), una sala corsi (group cycling, pilates, ginnastica funzionale, total body, GAG, etc), spogliatoi, oltre al servizio Wi-Fi per studenti e dipendenti Unibo.

Aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato, la palestra propone a tutti gli iscritti un servizio di personal trainer con istruttori qualificati e laureati in Scienze motorie che creeranno programmi

di allenamento personalizzati sulla base delle esigenze e degli obiettivi di ognuno. Alma Gym Cesena potrà ospitare i tirocinanti dei corsi di Scienze delle attività motorie e sportive.

Sono già in corso di definizione diversi progetti, in collaborazione con il Campus di Cesena, ilComune di Cesena, Ergo e Serinar, per promuovere i servizi universitari, l’attività motoria

e le buone pratiche legate a salute e benessere.

