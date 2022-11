Emilia Romagna. II Giornata di preghiera della Chiesa per le vittime di abusi e la tutela dei minori.

Podoline images



EMILIA ROMAGNA. ( riceviamo e pubblichiamo ) Proprio dal Salmo 147 è tratto il tema di quest’anno, un salmo che, come spiega il comunicato della CEI ‘Celebra il Signore

che ha creato il mondo e se ne prende cura, mantenendolo in vita e, allo stesso tempo, non abbandonando mai il suo popolo nel caos del dolore, che sconvolge la quotidianità e a volte fa smarrire l’identità‘.

‘Non si può distogliere lo sguardo davanti alle ferite provocate da ogni forma di abuso. Ecco, allora, che la consolazione diventa prossimità, accompagnamento, custodia, cura, prevenzione e formazione. La consolazione non è solo un atto formale e dovuto,

ma è un imperativo per la comunità cristiana: non ci può essere guarigione senza la presa in carico del dolore altrui. Nella fiducia del conforto del Signore in ogni dolore, ciascun membro della comunità è chiamato a sostenere questa nuova coscienza che matura e cresce nelle nostre chiese‘.

Come Comunità abbiamo raccolto l’invito della Chiesa italiana e ci ritroveremo online in preghiera la sera del 17 novembre ore 21, la veglia sarà animata dalla zona Cuneo

che si ritroverà presso il centro diurno S.Chiara di Fossano. La veglia è aperta a tutti. È stata scelta la sera del 17 per favorire la partecipazione il 18 novembre o nei giorni successivi alle iniziative nelle singole diocesi nelle quali siamo presenti.

La comunità Papa Giovanni XXIII partecipa come capofila al progetto Safe ( in inglese ‘sicuro’) che mira alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili,

un progetto realizzato in rete con l’Azione cattolica, il CSI (Centro sportivo italiano) e il CiRViS-SDE dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

L’obiettivo generale del progetto, co-finanziato dall’Unione europea, è proprio promuovere una cultura della prevenzione tramite la formazione di ambienti sicuri

e relazioni interpersonali rispettose, affidabili e responsabili.

Al sito https://progettosafe.eu è disponibile gratuitamente on line un percorso formativo dal titolo: LA GRAMMATICA DELLE RELAZIONI AFFIDABILI – PROMUOVERE RELAZIONI EDUCATIVE A TUTELA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA.

Il percorso, rivolto a genitori, insegnanti, allenatori, educatori, intende promuovere una riflessione sugli stili relazionali che adottiamo con i bambini, nella consapevolezza che ogni relazione e contesto di vita porta con sé potenziali rischi da individuare e fattori di protezioni da promuovere.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al mondo online, parte integrante e quotidiana delle nostre relazioni, al fine di educarci ad una grammatica relazionale generativa nell’uso di questi media.

«Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite» (Sal 147,3) Dal dolore alla consolazione

comunità Papa Giovanni XIII

