Cesena. Lavori su una rete ciclabile sempre più estesa che collega il Centro città alle zone periferiche.

Ciclabile via Ravennate (2)

CESENA. Una rete ciclabile sempre più estesa che collega il Centro alle zone periferiche della città agevolando gli spostamenti veloci di studenti e lavoratori.

Proseguono i lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile lungo via Ravennate, che da via Madonna dello schioppo si estenderà fino a Martorano. Fino ad oggi è stato realizzato

metà del tratto stradale già programmato e finanziato, circa 1,5 chilometri, e i lavori saranno conclusi entro la primavera del prossimo anno.

Nello specifico, a partire da lunedì 21 novembre, fino al 23 dicembre, gli interventi interesseranno il tratto compreso fra piazza Gabriele Goidanich e via Quinto Bucci. Per garantire il pieno svolgimento del cantiere, la viabilità sarà regolata da un temporaneo restringimento di carreggiata.

COMMENTO. “Tra poche settimane – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – il Campus universitario di Scienze degli alimenti e la Stazione

dei treni e degli autobus saranno collegate da questa pista ciclabile che, ne sono certo, diventerà un importante collegamento anche per le frazioni di San Martino in Fiume, Ronta, Martorano e Vigne, con il centro città.

L’ampliamento della rete ciclabile cittadina, nell’ambito della bicipolitana, che sarà costituita complessivamente da 135 chilometri, guarda proprio a questo obiettivo: abbattere le distanze consentendo ai cittadini, soprattutto a coloro che vivono più lontani dal centro, di spostarsi in piena sicurezza lungo percorsi ciclopedonali dedicati raggiungendo tutti i servizi essenziali.

Il caso della via Ravennate non è poi così lontano da quello relativo alle ciclabili di Diegaro e Borgo delle rose.

In entrambi i casi, così come condiviso con i rispettivi consigli di Quartiere, a cui nelle ultime settimane abbiamo presentato l’aggiornamento del piano dei lavori, i nuovi percorsi creeranno una connessione richiesta dai cittadini, che cambierà la mobilità della nostra città rendendola più sostenibile”.

Un piano per la città a misura di bici. In relazione alla pista ciclabile di Diegaro è stato realizzato il primo stralcio che dalla rotonda di Torre del Moro si estende fino

alla rotonda ‘Paul Harris’ per circa un chilometro.

Il secondo stralcio dei lavori, già a bilancio nel 2022, riguarderà la continuazione dell’itinerario fino al cimitero di Diegaro.

Il progetto esecutivo di questo secondo tratto sarà approvato entro i primi mesi del 2023 con avvio dei lavori nel secondo semestre dell’anno. In riferimento invece alle ciclabili di via Borgo delle rose e di via Cerchia di Sant’Egidio: nel primo caso i lavori, dell’ammontare complessivo di 380 mila euro, partiranno entro la primavera del 2023 e, nel secondo, entro l’estate prossima, per un investimento complessivo di un milione di euro.

