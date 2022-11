Ferrara. ‘Insieme piantiamo alberi’. A novembre messi a dimora circa 200 alberi nell’area ‘Schiaccianoci’,

Un Orso in Campagna images

Ferrara, xx novembre 2022. Ferrara è fra le località vincitrici della campagna ‘Insieme piantiamo alberi‘ lanciata da Vallelata e Legambiente con l’obiettivo

di arricchire il patrimonio arboreo di alcune aree verdi distribuite lungo tutto il territorio italiano e di sensibilizzare in particolare i più giovani alla sua tutela.

L’Area di riequilibrio ecologico (A.R.E.) Schiaccianoci, in particolare, è risultata fra le cinque più votate dal pubblico nella rosa delle dieci aree verdi presentate sul sito https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it/. Le altre località vincitrici si trovano a Favara (Agrigento), Tivoli (Roma), Telti (Sassari) e Paderno Dugnano (Milano).

Rosa canina, sambuco, fusaggini, aceri, viburni, cornioli, gelsi e prugnolo selvatico sono le varietà di piante coinvolte nella piantumazione di novembre – mese in cui si celebra anche

la ‘Giornata nazionale degli alberi’ ( 21 novembre) – selezionate con la consulenza di esperti agronomi così da integrarsi al meglio nell’ecosistema del posto.

Una volta piantati, Legambiente si occuperà della cura degli alberi per i prossimi tre anni.

Coinvolti nell’iniziativa anche i più giovani, grazie alla collaborazione con l’ istituto agrario Vergani Navarra. Gli studenti hanno avuto infatti la possibilità di partecipare alla giornata-evento di piantumazione di sabato 19 novembre presso l’A.R.E. Schiaccianoci. Per quell’occasione hanno ricevuto un kit per occuparsi del verde anche a casa, mentre

nei prossimi mesi potranno fruire a scuola di una lezione su temi ambientali tenuta dagli esperti Legambiente.

L’appuntamento di messa a dimora di alcuni alberi-simbolo del nuovo polmone verde della città di sabato 19 novembre, ore 9:30, in via dei Gerani

accanto al campo sportivo U.S. Frutteti, previsto con i volontari di Legambiente e Alessandro Balboni, assessore all’Ambiente del comune di Ferrara.

COMMENTI SULL’EVENTO. “In un momento storico come quello che stiamo attraversando, in cui il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, siamo orgogliosi

di poter proseguire la nostra collaborazione con Legambiente per dare un nuovo polmone verde a cinque comuni italiani e una risposta tangibile sull’impegno che dimostriamo verso

i territori’- ha commentato Mauro Frantellizzi, direttore marketing Galbani Cheese –. Siamo molto felici di aver contribuito, con questa iniziativa, a realizzare qualcosa

che aggiunge valore al paesaggio e all’ambiente nei territori coinvolti ma che semina anche più cultura e sensibilità verso la natura, in particolare fra i giovani’.

Un’iniziativa con cui Vallelata contribuisce agli obiettivi di LIFE Terra, progetto europeo di cui Legambiente è partner italiano, che ha come obiettivo la piantumazione

di 500 milioni di alberi in Europa per contrastare gli impatti del cambiamento climatico.

“Il circolo locale, insieme alle amministrazioni comunali, ha messo a dimora duecento arbusti nell’ARE (Area di riequilibrio ecologico) ‘Lo schiaccianoci’. Lo abbiamo fatto in occasione della Festa dell’albero perché per quest’area si tratta di una sfida vinta, infatti negli anni scorsi questa zona ha visto prima la realizzazione di una discarica, poi l’inquinamento della falda acquifera conseguente alla dismissione delle fornaci utilizzate per la produzione di argilla ed infine un alto tasso di urbanizzazione. Grazie ad un percorso

di riqualificazione studiato di concerto con Comune e Regione ora quest’area sarà un polmone verde per i tanti residenti della zona”

ha aggiunto Arianna Forlani, presidente del Circolo Legambiente di Ferrara.

“Questa iniziativa si pone nel solco dell’impegno che la nostra amministrazione ha investito nella forestazione urbana. Collaborando con le associazioni ambientaliste e intercettando

fondi europei e regionali siamo riusciti a mettere a dimora 8000 alberi in appena tre anni.

Nello specifico, questo progetto – realizzato in collaborazione con Legambiente – mette a dimora nuove piante in un’area sensibile della nostra città, che sta tornando alla normalità grazie a importanti opere di bonifica ambientale e che tornerà alla normalità anche grazie ad attività di forestazione come questa” ha completato Alessandro Balboni, assessore all’Ambiente del comune di Ferrara.

Ph di repertorio

