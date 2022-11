Forlì-Cesena. Nuove imprese di successo, tornano i webinar gratuiti. Con focus sulle insidie del web.

Cyber Security 360 images

Forlì-Cesena, 17 novembre 2022 – Sempre più persone e imprese oggi utilizzano il web e social per comunicare, promuovere e contattare possibili clienti, tanto che in quest’ambito si sono sviluppate nuove professioni e competenze in continua evoluzione. Ma tutto ciò che gira su internet è utilizzabile? Quali sono i requisiti per la libera pubblicazione?

Su queste domande si baserà il webinar di martedì 22 novembre, ore 18, con focus su ‘Imprese digitali: come tutelare il diritto d’autore‘, organizzato da Creaimpresa Lab,

il servizio di CNA Forlì-Cesena che supporta quotidianamente chi sceglie di mettersi in proprio.

Ad entrare nel merito saranno Danila Padovani, responsabile CNA Comunicazione e Terziario avanzato Forlì-Cesena e l’avvocato Giulia Casacci, esperta in materia di diritto delle nuove tecnologie, data protection e governance.

I temi tratti riguarderanno: l’informativa dell’utilizzo di immagini sul web (fotografie, opere fotografiche, criteri di distinzione, protezione ed utilizzo delle stesse), le regole e limiti

per la diffusione e condivisione tramite ‘social network’ e la normativa sul diritto d’autore nel contesto del mercato unico digitale.

COMMENTO. “Alcuni esempi pratici – sottolinea Danila Padovani – permetteranno di comprendere concretamente quali sono i limiti e le opportunità attuali per aspiranti imprenditori, professionisti che sognano di lavorare in questo settore e per le imprese che già vi operano da anni”.

Il secondo appuntamento sarà martedì 29 novembre con il focus sul regime forfettario. Grazie a Laura Ghetti, consulente del servizio fiscale CNA Forlì-Cesena, saranno illustrate le opportunità di questo regime fiscale, il suo funzionamento, i beneficiari e i casi in cui è davvero conveniente per imprese e professionisti, oltre che alle novità introdotte nel corso del 2022 e previste per il prossimo anno.

A chiudere il ciclo dei webinar formativi martedì 6 dicembre sarà l’incontro ‘Trasforma la tua passione in un lavoro: storie di successo‘, durante il quale saranno presentate

le testimonianze di alcuni giovani imprenditori che si sono cimentati nel mondo del cinema, del fashion, oppure dando la propria impronta ad un’attività di famiglia. I protagonisti dialogheranno con Marco Laghi, responsabile del servizio Creaimpresa CNA e Veronica Bridi, responsabile Comunicazione e marketing CNA.

Tutti i webinar sono previsti alle ore 18 e la partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito: www.cnafc.it/eventi.

È possibile partecipare collegandosi sia da pc che da smartphone.

In allegato: ph Danila Padovani, responsabile CNA Comunicazione e Terziario avanzato Forlì-Cesena

