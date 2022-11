Savignano s/R. L’anello a sei bracci sulla via Emilia di via Alberazzo ora aperto alla nuova viabilità.

Areo Clun Pavullo images

Savignano sul Rubicone (FC), 17 novembre 2022 – È percorribile con la nuova viabilità l’anello a sei bracci sulla via Emilia, in corrispondenza con via Alberazzo,

all’ingresso est di Savignano.

Le modifiche operate sono funzionali al proseguimento dei lavori di completamento dell’anello che ha uno snodo importante sul nuovo ponte sul rio Campetti.

Ora chi proviene da via G. La Pira e dalla zona artigianale/commerciale (via Emilia Est interna e via Menghi), non potrà più svoltare a sinistra, in via Emilia Est interna, percorribile solo a senso unico, in direzione Cesena-Rimini. Pertanto il centro cittadino è raggiungibile svoltando a destra e immettendosi direttamente sull’anello.

La nuova viabilità è così organizzata: per chi deve immettersi nel centro del paese o raggiungere la zona artigianale/commerciale provenendo dalla statale,

da Santarcangelo/Rimini e da Forlì/Cesena, il traffico è dirottato direttamente sullo svincolo di viale della Libertà, nei pressi del mercato ortofrutticolo.

Anche chi dal paese o provenendo dal centro città o dalla zona artigianale/commerciale voglia immettersi su via Emilia Est,

deve accedere all’anello immettendosi nello svincolo suddetto. Per chi proviene dalla via Alberazzo non è più possibile svoltare a sinistra in direzione Santarcangelo/Rimini ma sarà obbligatorio percorrere l’anello immettendosi in direzione Cesena.

