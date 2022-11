Ravennate. Litorale interessato da episodi di ingressione marina. Attivata allerta meteo numero 76, gialla.

Domenica 28 maggio 2023 si tornerà a vivere la magia del Giro d’Italia. Nello specifico, domenica 14 maggio la tappa cesenate prenderà avvio da Savignano per poi attraversare i territori di Bellaria e Sala di Cesenatico e immettersi sulla strada provinciale Sala fino ad approdare a Ponte Pietra. Di qui i ciclisti arriveranno sulla via Cesenatico, via Emilia, per sbucare di fronte a Porta Santi. La corsa rosa attraverserà il centro storico malatestiano lasciandosi il Duomo alle spalle, percorrendo Corso Sozzi e Corso Cavour fino ad arrivare sul rinnovato viadotto Kennedy. Scatto finale dei ciclisti saranno le vie Cervese, Boscone e Calcinaro fino ad approdare alla Technogym.Il passaggio del Giro comporterà la chiusura dei tratti stradali interessati. A ridosso dell’evento sportivo si procederà con il posizionamento su tutto il territorio comunale della segnaletica informativa riportante le modifiche alla viabilità che resteranno in vigore dalle ore 8 alle ore 20 del 14 maggio. Come di consueto, anche in questo caso la circolazione sarà monitorata dalla Polizia locale con il supporto di un nutrito gruppo di volontari, a partire dalla prima mattinata.