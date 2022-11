Cesena. Si riaccendono i motori in Fiera. Due giorni tutti da ‘gustare’ alla XX edizione di Ruotando.

Ruotando edizione 2019

Cesena (22 novembre 2022) – Dopo due anni di garage forzato, si riaccendono i motori a Cesena Fiera con la 20esima edizione di Ruotando l’evento per gli amanti

delle due e quattro ruote, gli appassionati della customizzazione e del tuning. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 novembre con la due giorni all’insegna del divertimento e dell’adrenalina arricchita dall’esposizione di auto, moto, abbigliamento e tutto quanto ruota intorno al mondo dei motori.

Su un’area di oltre 15mila metri quadrati, protagonisti della manifestazione sono oltre 200 espositori da tutta la Penisola, insi eme alla presenza di concessionari, team, associazioni, costruttori, merchandiser e accessoristica.

Ad affiancare la parte espositiva, una cinquantina di eventi all’insegna dell’originalità, con la Ruotando Arena ad ospitare nell’ampia area esterna le prove su strada da brivido di una ventina di piloti pronti a stupire nelle varie discipline: drifting cars show, Api cars, rally show, la partita di calcio in auto, lo spettacolo Roller Cars con Didi Bizzarro e il Trial bike con

il campione italiano Alessandro Allegretti. Le esibizioni dal vivo possono essere anche ‘gustate’ grazie alla presenza di un’area dedicata ai food truck.

E se l’adrenalina è l’ingrediente dei senior, per i più piccoli c’è una pista di mini moto elettriche a conferma che Ruotando è un evento per tutte le età.

Dentro i padiglioni un grande palco ospita esibizioni di burlesque, body painting, pole dance, pin up contest e gruppi musicali dal vivo: il sabato Henry and the Screamers

ed i Sonora; la domenica Andy Macfarlane.

Sempre nei padiglioni va in scena il meglio della Kustom Kulture per una immersione nell’american style a ritmo di rock. Nel corso della due giorni ci saranno sfilate, musica dal vivo,

il pin up contest, la pole dance, le curiosità e i trend stilistici, i pezzi introvabili e da collezione, le ingegnerie più creative per una full immersion nel motorismo creativo per eccellenza.

Non da meno l’area Tuning, le quattro ruote elaborate dalla sapiente manualità di esperte mani che rendono unici e originali motori che diventano da collezione. L’area cesenate ospiterà

un nutrito gruppo di automobili tuning capaci di soddisfare i palati più sopraffini. Presenti in Fiera anche alcuni espositori con le loro proposte sulla mobilità elettrica.

Info e orari.

Ruotando 26 e 27 novembre 2022: orario 9.30 – 19.30

Ingresso € 10,00 (scaricando dal sito riduzione a 8 euro)

Pacchetto 2 giorni: € 14,00 (solo on line).

Parcheggio auto gratuito.

