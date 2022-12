Lugo. Concerto di Natale. La tradizione con le migliori voci della Bernstein School of Musical Theater.

Concerto Lugo

LUGO. Si chiama A Christmas Welcome il concerto di Natale organizzato dall’associazione Lugo Music Festival grazie al contributo della regione Emilia Romagna

e del comune di Lugo pronto ad accogliere il pubblico domenica 11 dicembre, alle ore 20.30, presso la chiesa della Collegiata in piazza Savonarola a Lugo.

Protagonisti saranno i BSMT Singers, quaranta tra le migliori voci della Bernstein School of Musical Theater, una delle più rinomate accademie di formazione nelle arti

dello spettacolo in Italia, con sede a Bologna.

L’Accademia, fondata nel 1993, è riconosciuta dal MIBACT come Scuola di eccellenza nazionale operante nell’ambito dell’Altissima formazione ed è accreditata presso la regione Emilia Romagna come ente di Alta formazione. Nel 2020 è diventata, inoltre, la prima scuola di musical theater ad essere riconosciuta come soggetto AFAM in grado di rilasciare un diploma

di I livello riconosciuto dal MIUR.

Il coro, diretto da Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi e accompagnato al pianoforte da Maria Galantino, si cimenterà in un repertorio tratto dalla tradizione natalizia

di alcuni paesi del mondo, portando in scena grandi classici e brani meno conosciuti spaziando dal genere gospel al musical.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione sul sito www.lugomusicfestival.org

