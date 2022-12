Forlì. Riconoscimenti per Integra Solutions, premiata per la campagna Influencer makerting e turismo.

Forlì 9 dicembre 2022 – Non ha convinto solamente i turisti, ma anche gli addetti del settore, gli imprenditori e i manager delle più importanti aziende italiane e multinazionali, la campagna di influencer marketing “Lost in Modena”, ideata da Integra Solutions, agenzia forlivese di comunicazione e marketing digitale guidata da Francesco Ferro.

Il progetto, realizzato per il comune di Modena, sostenuto dalla Fondazione di Modena e in collaborazione con Modenatur, ha infatti ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: il premio ‘L’Italia che comunica l’Italia’ di UNA – Aziende della comunicazione unite, dove si è aggiudicato l’argento, e il terzo posto assoluto al Grand Prix degli Influencer Marketing Awards organizzato da ADC Group nell’ambito degli NC Digital Awards, alle spalle di brand come Ikea e Zalando, rispettivamente primo e secondo classificato,

e davanti a una giuria di grandi nomi dell’imprenditoria e del marketing, che ne hanno apprezzato il carattere innovativo nel promuovere la destinazione Modena e il suo territorio come brand turistico e meta ideale per soggiorni brevi.

Grazie ad una lunga esperienza in progetti di marketing territoriale e promozione turistica, Integra Solutions ha dato vita infatti a un progetto nel quale diversi influencer hanno

raccontato la destinazione turistica e il brand ‘Modena‘ con una narrazione originale: ognuno è stato coinvolto in un tour ‘a sorpresa’ del territorio, seguendo alcuni indizi che andavano a comporre l’itinerario da percorrere.

Sulla base di questi e delle indicazioni ricevute in tempo reale, sia dai modenesi incontrati sul posto sia dalla sua community online, ha esplorato e si è “perso” tra Modena e il territorio circostante, pubblicando in tempo reale post, foto, video, stories e reels.

Da maggio a oggi, sono state 65 le esperienze che 9 protagonisti del web hanno vissuto e documentato nel corso di altrettanti weekend, e che hanno raggiunto più di 2 milioni

di utenti unici e collezionato complessivamente oltre 6 milioni di impressioni, 700mila interazioni sui social e 50mila clic al sito, circa 100mila impression dalle Stories ricondivise e 2mila aiuti ottenuti in real time solo dalle rispettive fanbase.

INTEGRA SOLUTIONS. Integra Solutions è un’agenzia di comunicazione a servizio completo con sede a Forlì, fondata da Francesco e Daniele Ferro nel 2000.

Attraverso un gruppo di 25 professionisti e collaboratori altamente specializzati, affianca i clienti per supportarli nella crescita del loro business tramite marketing e comunicazione (dal digital alle relazioni pubbliche e al design) e tecnologie, affrontando ogni progetto con team omnichannel, dedicati e in co-sourcing. Vanta inoltre una lunga esperienza nel marketing territoriale e nella promozione turistica integrata, con progetti di rilievo nazionale sviluppati in collaborazione con istituzioni ed enti locali.

