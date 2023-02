Ravennate. Mandriole. Delegazione del Brasile del Sud nei luoghi dove morì Anita Garibaldi.

Splende ancora d'azzurro il cielo dello sport mondiale. Negli sci femminile, due ori mondiali; nell'Europeo di ciclismo su pista tra ori, tre argenti, un bronzo. Nel rugby abbiamo perso con Francia e Inghilterra, per la prima volta con pari onore. E' stata svelata la 'rossa' 2023, quella che speriam conservi al Max la 'certezza' di avere come rivale solo le' frecce' del Toto, mitico ispiratore dei regolamenti in Fia. Sono iniziate anche le danze in Champions, con il Diavolo lesto ad aggiudicarsi ( 1-0) la prima con il Tottenham a San Siro. Appena uno sbuffetto al Bargiggia teorico della ' Serie A piuttosto scarsa' in attesa del ( virtuale) manone in piena fronte caso mai coloro che in finale Champions ci sono andati 11 volte , anche senza quei due o tre gol mancati all'andata, superata l'ondata dei puledri di lassù una volta abbassata la gabbia di partenza, riuscissero portare a casa un risultato positivo. Continua ad andar male anche allo spendaccione Mansur ( 0-1 contro il Bayern) che ( stando ai precedenti) ha messo di nuovo il piede nella fossa. Aspettiamo fiduciosi. Come fiduciosi resteremmo se le squadre di Serie A invece di sognare di emulare spendaccioni che a trovar danari non fanno alcuna fatica, cominciassero a sgombrare i nostri ( obsoleti) campi da soggetti vari , imberbi e pensionabili, che qui non possono che ritardare quella ' ripulitura' diffusa di cui tanto si sente il bisogno. ALTRO. Bisnonno Berlusca prima si dice deluso del buon zio Putin eppoi lo scagiona dando tutte le colpa della guerra ad un signore innominato . Salvo poi ricredersi, qualche ora dopo, non appena avere ripassato la favola del lupo e dell'agnello, dove a volere ingerire ( facili) bocconi ( solitamente) è il primo e non il secondo. Vince la destra alle regionali di Lombardia e Lazio. Chiare e abbondanti le preferenze, date da un elettorato ( di sinistra compreso) che se va avanti così tra due o tre turni di votazioni manco più vorrà sentire l'odore. Non si capisce bene come sta andando nel sud dell'Ucraina donde un esercito cento volte superiore non ce la fa a sbaragliare un coraggioso e picciol manipolo di contendenti. Un pò come capitò al milione di Persi contro i trecento Spartiati delle Termopili. Grande sgomento e dolore ha generato il terremoto tra Turchia e Siria. Dove si combatte da tempo immemorabile . Con ragioni tanto chiare che, qui, da noi, non le capisce nessuno. Tra lutti e rovine. Ma è proprio impossibile per l'homo sapiens intendere che invece di subire tragedie sarebbe meglio evitare ( almeno ) quelle umane?