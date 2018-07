Rubicone. Burattini e figure 2018: a Savignano, ecco gli ‘indimenticabili’ mercoledì dedicati alle famiglie.

parata di strada teatro del drago

SAVIGNANO s/R. La rassegna è curata dal Teatro del drago di Ravenna/ Famiglia d’arte Monticelli dedicata alle famiglie e per tutta l’estate, metterà in rete , comuni grandi e piccoli della Romagna in un unico cartellone. Tanti spettacoli dal mare, alla collina, per i turisti e per i cittadini che vorranno emozionarsi con il magico mondo dei burattini e delle figure

Saranno 4 gli spettacoli ad animare i mercoledì dell’estate savignanese, Una colorata e strampalata parata di strada, uno spettacolo di Burattini, uno di Marionette e uno narrazione! Si apre il sipario mercoledì 25 luglio con l’ultima produzione del Teatro del drago, ossia la parata di strada con spettacolo da piazza finale La ballata di Apuleio, un evento magico e patafisico di una trasformazione burattinesca, che combina tre generi : il Teatro dei burattini, l’antica arte dei Cantastorie e la Giocoleria degli artisti di strada.

Mercoledì 8 agosto andrà in scena il secondo spettacolo della rassegna dal titolo La fame di Arlecchino, della compagnia piemontese La bottega teatrale, presso l’arena Gregorini. Uno spettacolo dedicato alle maschere della grande tradizione italiana della Commedia dell’arte. Un Arlecchino sempre affamato deve fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone per riempire la sua pansa sempre voda. Ma di sicuro riuscirà sempre di prendere tante bastonate, come nella classica tradizione del teatro dei burattini.

Il terzo appuntamento, mercoledì 22 agosto, è con Il libro delle fantapagine, della compagnia Il melarancio di Cuneo, presso il centro storico della città. Lo spettacolo si sviluppa intorno ad un grosso libro, ricco di immagini, sorprese, spessori e tridimensionalità sulle cui pagine prendono vita, agiscono e parlano figure bidimensionali.

L’ultimo appuntamento è per mercoledì 29 agosto con la giovane compagnia faentina All’incirco che porterà in scena la sua ultima produzione Sputnik&Laika Puppet Show, presso il centro storico. Come lo scienziato Frankestein, Sputnik e Laika giocano a creare la vita e, proprio come il mostro composto di cadaveri, anche le loro creature sfuggiranno, inevitabilmente e letteralmente, di mano.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00. Ingresso gratuito

Il programma completo è disponibile sul sito www.teatrodeldrago.it e sulla pagina Facebook di Teatro del drago. Informazioni e contatti: 392 6664211

Burattini e figure è una rassegna in rete dei comuni di Bagnacavallo, Borghi, Casola Valsenio, Cotignola, Forlì, Gambettola, Gatteo Mare, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Ravenna.

Spettacoli per bambini e genitori a partite dai tre anni – ingresso gratuito Il programma completo è disponibile su burattini e figure pagina facebook e sul sito www.teatrodeldrago.it Per informazioni 3926664211 info@teatrodeldrago.it

La rassegna è organizzata dal Teatro del drago/Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura la regione Emilia Romagna e il Mibact (Ministero per i Beni e le Attività culturali).

